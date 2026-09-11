OpenAI diseñó ChatGPT para Servicios Financieros y así acompañar a analistas en valuaciones, modelos de compra apalancada y búsqueda de compradores

Su éxito dependerá de la confianza en datos, seguridad, cumplimiento regulatorio y auditorías.

OpenAI quiere llevar a la inteligencia artificial generativa al mundo corporativo con el lanzamiento de ChatGPT para Servicios Financieros, una versión diseñada específicamente para bancos y firmas de inversión.

El producto funciona sobre GPT-6 Astra e incorpora datos financieros licenciados dentro de la experiencia del asistente, que según la información difundida sobre el lanzamiento, fue desarrollado con participación de Morgan Stanley y Evercore, dos firmas referentes del mundo de la banca de inversión.

La herramienta apunta a tareas que forman parte del trabajo cotidiano de los analistas: valuaciones, construcción de modelos de compras apalancadas (LBO), identificación de potenciales compradores, análisis de resultados corporativos y preparación de presentaciones para clientes.

Más que ofrecer otro chatbot para redactar o resumir documentos, OpenAI busca posicionarse con este producto como una herramienta de software sobre los sistemas de información que los bancos ya usan para investigar compañías, analizar activos y preparar operaciones.

ChatGPT lanzó su versión financiera

Uno de los diferenciales de la propuesta es el acceso a bases de datos especializadas, ya que entre los socios e integraciones anunciados aparecen Daloopa, PitchBook, S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Moody’s, Dow Jones Factiva, Preqin, Intapp, Datasite y Box. Reuters, y estaría disponible a través de LSEG.

El objetivo es que el asistente pueda trabajar con información financiera licenciada y no dependa exclusivamente de datos públicos o del conocimiento incorporado en el modelo de inteligencia artificial.

Una herramienta capaz de consultar información autorizada sobre empresas, mercados, transacciones y resultados puede tener una utilidad mucho mayor para construir una valuación o analizar una compañía que un chatbot que trabaja únicamente con información general.

Pero los acuerdos de datos también pueden convertirse en uno de los principales desafíos comerciales del producto, ya que el uso de bases de terceros dentro de una plataforma de inteligencia artificial requiere definir permisos, condiciones contractuales, controles de acceso y límites sobre el uso de la información.

En ese sentido, la red de proveedores puede resultar tan importante para la adopción de ChatGPT en las finanzas como las capacidades del propio modelo.

ChatGPT como analista financiero

La propuesta de OpenAI apuntó a modificar el flujo de trabajo de los equipos financieros, ya que en vez de limitarse a resumir un informe, el sistema podría acompañar varias etapas de una operación.

La herramienta apunta a revisar documentación, construir un modelo financiero, identificar compradores potenciales y transformar los resultados en materiales para una presentación.

La promesa es reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas y permitir que los profesionales concentren más esfuerzos en la interpretación de la información y la toma de decisiones.

Sin embargo, el rendimiento del modelo sigue siendo un factor crítico, ya que OpenAI afirmó que GPT-6 Astra alcanzó un 57,9% en una de las pruebas utilizadas, frente al 37,3% de GPT-5.6 Sol y el 55,8% de Claude Fable 5.1.

Por otro lado, OpenAI también dotó al asistente con distintas funciones destinadas a las necesidades de las grandes organizaciones.

Entre ellas figuran inicio de sesión único, aprovisionamiento de usuarios, acceso basado en roles, cifrado de datos en reposo y tránsito, retención configurable, exportación de registros de auditoría y el compromiso de no utilizar por defecto los datos empresariales para entrenar los modelos.

La compañía también anunció mecanismos de separación entre espacios de trabajo, ya que en la banca de inversión, estas barreras pueden ser particularmente relevantes para limitar el acceso a información sensible entre equipos que trabajan con diferentes clientes o sobre operaciones que podrían generar conflictos de interés.

No obstante, los bancos deberán establecer quién puede acceder a determinada información, qué usos están permitidos y cómo se supervisan las respuestas generadas por el sistema.

¿Es OpenAI una nueva plataforma financiera?

El lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia de OpenAI para extender GPT-6 Astra a distintos ámbitos profesionales y financieros.

La compañía también avanza con productos destinados al trabajo corporativo y con iniciativas para conectar asistentes de inteligencia artificial con información financiera de usuarios.

Al mismo tiempo, algunas empresas del sector financiero ya exploran integraciones entre sus servicios y asistentes externos.

De esta forma, cuanto más cerca está la IA de una cuenta, una cartera de inversión, una transacción o un modelo financiero, mayor es el valor potencial de la automatización, pero también mayor es el costo de un error.

Por eso, la apuesta de OpenAI para el sector financiero no se juega solamente en la calidad de GPT-6 Astra, sino que también dependerá de la confianza que logre construir alrededor de los datos, la seguridad, las auditorías, la continuidad operativa y el cumplimiento regulatorio.

OpenAI ya empezó a ofrecer ChatGPT para Servicios Financieros a instituciones elegibles, aunque no informó un precio público, el costo dependerá, previsiblemente, del alcance de cada implementación y de los acuerdos comerciales involucrados.

El plan de la compañía es convertir a ChatGPT en algo más que un asistente conversacional, ya que ahora apunta a ser una interfaz de inteligencia artificial sobre algunos de los datos y procesos más sensibles de la industria financiera.