Un nuevo retraso de la SEC golpeó a las empresas vinculadas con la tokenización y también presionó a un referente clave del ecosistema DeFi. Los detalles

El mercado mantiene su apuesta a largo plazo en la infraestructura blockchain, buscando alternativas internacionales mientras espera un marco jurídico claro.

Firmas como Bullish, Figure y Coinbase sufrieron caídas de hasta el 9% tras conocerse el aplazamiento de la exención de innovación y reuniones clave.

La tokenización de activos en Wall Street enfrenta un revés bursátil ante la demora de la SEC en aprobar regulaciones clave para el sector cripto.

El entusiasmo de Wall Street por la tokenización recibió un golpe este viernes, cuando nuevas señales de demora regulatoria en Estados Unidos obligaron a revisar expectativas sobre su expansión.

La reacción se concentró entre compañías vinculadas con activos digitales, mientras los principales índices estadounidenses y Bitcoin atravesaron la jornada prácticamente sin variaciones.

El episodio expuso nuevamente la dependencia del negocio frente a las decisiones de Washington, justo cuando distintas compañías intentan convertir la infraestructura blockchain en una alternativa para mercados financieros tradicionales.

Las principales firmas cripto sintieron el golpe

Bullish, identificada como BLSH, cayó cerca de 8% en las primeras operaciones, borrando las ganancias posteriores a sus resultados trimestrales entre renovadas dudas sobre su expansión internacional y negocio.

La compañía además avanza con la adquisición del agente de transferencias Equiniti para construir infraestructura destinada a emitir y administrar valores tokenizados.

Figure retrocedió aproximadamente 9% desde el máximo alcanzado el jueves, recortando parte del avance obtenido tras presentar sus resultados financieros y reflejando el deterioro del apetito por compañías ligadas blockchain.

Coinbase perdió alrededor de 2% mientras prepara una oferta propia de acciones tokenizadas y utiliza Abu Dabi como centro internacional para desarrollar ese negocio fuera de Estados Unidos durante próximos meses.

Circle descendió cerca de 4%, aunque su actividad excede la emisión de USDC porque también opera USYC, un producto tokenizado respaldado por bonos del Tesoro estadounidense con aproximadamente USD 3.000 millones.

Securitize, socio de tokenización de BlackRock y emisor del fondo BUIDL, llegó a perder 5% antes de recuperar terreno, después del desplome de 27% registrado el jueves anterior en Wall Street.

La SEC demora reglas clave para el sector

La presión vendedora comenzó cuando trascendió que la SEC podría volver a postergar la denominada "exención de innovación", una iniciativa clave para facilitar la negociación de valores tokenizados estadounidenses.

El proyecto enfrenta objeciones tanto desde la Casa Blanca como desde sectores de Wall Street, donde persisten dudas sobre su respaldo jurídico y sus posibles efectos sobre los mercados.

La incertidumbre aumentó todavía más cuando el organismo canceló una reunión prevista para el viernes, durante la cual los comisionados analizarían reglas aplicables a determinados contratos de inversión cripto.

Ambas decisiones forman parte de una discusión mucho más amplia sobre cómo integrar activos digitales y mercados tradicionales, un proceso que todavía carece de un marco regulatorio definitivo.

Cada aplazamiento extiende la distancia entre los desarrollos tecnológicos impulsados por las empresas y el lanzamiento de productos tokenizados capaces de operar masivamente dentro del sistema financiero estadounidense.

El freno regulatorio también golpeó al universo DeFi

El deterioro del mercado también alcanzó al universo de las finanzas descentralizadas, ya que la esperada "exención de innovación" podría habilitar determinadas operaciones realizadas mediante plataformas DeFi reguladas.

UNI, el token de Uniswap, perdió aproximadamente 7% durante las últimas 24 horas y terminó como el activo de peor desempeño dentro del índice CoinDesk 20.

La corrección resultó especialmente significativa porque Uniswap representa una pieza importante del ecosistema descentralizado que aspira a convertirse en un mercado para negociar activos financieros tokenizados.

Mientras las empresas desarrollan acciones, fondos y otros instrumentos sobre blockchain, los protocolos DeFi buscan ofrecer espacios donde esos activos puedan intercambiarse posteriormente con mayor eficiencia.

Wall Street mantiene la apuesta pese a las demoras

Pese al revés bursátil, varios analistas consideran que las demoras regulatorias modifican el calendario de adopción, aunque no alteran la tendencia estructural de largo plazo para la tokenización.

Owen Lau, director gerente y analista sénior de Clear Street, resumió esa visión con una definición contundente: "El tema de la tokenización encuentra un obstáculo, pero eso no altera el impulso subyacente".

En paralelo, Coinbase y Bullish continúan desarrollando mecanismos para ofrecer acciones tokenizadas, incluso mientras expanden parte de esa estrategia hacia mercados internacionales fuera de Estados Unidos.

La transformación también involucra a Nasdaq y la Bolsa de Nueva York, que avanzan en infraestructura preparada para mercados financieros con operaciones continuas durante las 24 horas.

El debate regulatorio permanece condicionado por la Ley CLARITY y las dudas sobre la autoridad jurídica de la SEC, aunque los inversores mantienen una perspectiva favorable para bonos, fondos y acciones sobre blockchain.