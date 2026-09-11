Grandes gestoras internacionales impulsan la adopción de estos activos tokenizados, mientras la Argentina ya tiene marco regulatorio propio con la CNV

El mercado de activos del mundo real tokenizados (RWA) supera los u$s40.000M, con un salto de 17,2 veces en 3 años.

El mercado de activos del mundo real tokenizados superó los u$s40.000 millones de capitalización, con un salto de 17,2 veces en los últimos tres años, según datos de Token Terminal.

El crecimiento confirma que la infraestructura blockchain avanza cada vez con más fuerza sobre instrumentos financieros tradicionales como bonos del Tesoro, oro, acciones, crédito privado y fondos.

El ecosistema ya suma unos 4 millones de holders a nivel global, una cifra que funciona como termómetro de adopción real más allá del volumen especulativo.

El salto de holders acompañó la expansión de los llamados RWA, la sigla en inglés para Real World Assets, que pasaron de ser un nicho experimental a un segmento que integran gestoras como BlackRock, Franklin Templeton y JPMorgan.

Los fondos tokenizados concentran la mayor parte del mercado

Dentro de ese universo de más de u$s40.000 millones, los fondos vinculados a bonos del Tesoro y mercado de dinero son la categoría dominante, con una participación que ronda el 75% del total según los últimos relevamientos de Token Terminal.

Le siguen los commodities, traccionados casi en su totalidad por el oro tokenizado a través de productos como XAUT y PAXG, y las acciones tokenizadas, que crecieron con fuerza en 2026 de la mano de plataformas como Ondo Finance pero todavía representan una porción menor del total.

Esa concentración explica por qué el crecimiento del sector se lee muchas veces como una historia de renta fija digital: la mayor parte del capital que migra a blockchain busca primero el refugio de instrumentos de bajo riesgo antes de avanzar hacia activos más volátiles como acciones o crédito privado.

Cada vez más RWA se mueven dentro de las finanzas descentralizadas

La actividad también empieza a trasladarse hacia las finanzas descentralizadas. Según los datos difundidos, ya hay u$s3.000 millones en RWA depositados en protocolos DeFi, una cifra que viene en aumento sostenido en los últimos trimestres a medida que estos activos dejan de ser solo instrumentos de resguardo en billeteras y pasan a usarse como colateral o fuente de liquidez en plataformas de préstamo.

A eso se suma el volumen de trading: estos activos registraron u$s475,6 millones negociados en exchanges descentralizados en las últimas 24 horas, de acuerdo con Token Terminal.

El dato confirma que, además de emitirse en cadena, los RWA empiezan a moverse con la misma lógica que cualquier otro activo cripto líquido, con mercados secundarios que operan las 24 horas.

Argentina también avanza en su propio marco regulatorio

El fenómeno no es ajeno a la Argentina. La Comisión Nacional de Valores aprobó en 2025 la Resolución General 1069, que dio inicio a un régimen de tokenización para fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión cerrados con activos del mundo real, bajo un sandbox regulatorio de un año. Meses después, el organismo avanzó con la Resolución General 1081, que abrió una segunda etapa de ese régimen.

En la práctica, esto habilita que inmuebles, maquinaria, cosechas o carteras de crédito puedan representarse digitalmente y fraccionarse para su comercialización, con equivalencia legal respecto de los títulos tradicionales.

Ya existen plataformas locales que permiten invertir desde montos bajos en proyectos inmobiliarios en el país, y el objetivo declarado del regulador es posicionar a la Argentina como referente regional en esta tecnología.

Un mercado que todavía tiene margen para crecer

El contraste entre los u$s40.000 millones tokenizados y los billones de dólares que mueve el sistema financiero tradicional deja en claro que la adopción recién empieza.

Pero la combinación de marcos regulatorios más claros, tanto en Estados Unidos como en mercados emergentes como el argentino, y el ingreso de gestoras de primera línea sugiere que el ritmo de expansión de los últimos tres años podría sostenerse en el corto plazo.