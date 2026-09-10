La iniciativa busca facilitar el acceso a capital de trabajo para fintechs y programas de tarjetas vinculadas a criptomonedas estables como USDC y USDT

Mejora la transparencia, liquidez y costos de financiación, integrando ecosistema cripto con pagos y comercio tradicional.

El objetivo es financiar fintechs y programas de tarjetas vinculadas a stablecoins, un mercado de u$s20.000 millones.

Visa lanza modelo de préstamos corporativos blockchain, combinando datos de VisaNet con infraestructura de crédito en cadena.

Visa, el gigante global emisor de tarjetas, anunció un nuevo modelo de préstamos corporativos basado en tecnología blockchain, que combina datos de liquidación de su red VisaNet con infraestructura de crédito en cadena.

La iniciativa busca facilitar el acceso a capital de trabajo para fintechs y programas de tarjetas vinculadas a stablecoins, en un mercado que ya supera los u$s20.000 millones en volumen anualizado de liquidación con monedas estables.

Cómo es el nuevo programa de préstamos blockchain que prepara Visa

La compañía presentó este esquema en un contexto de fuerte expansión de las tarjetas vinculadas a stablecoins, que crecieron casi 200% interanual y ya suman más de 160 programas activos en la red de Visa.

El objetivo es cerrar la brecha entre el dinamismo del mercado cripto y las necesidades de financiamiento de empresas que operan en el sistema de pagos cotidiano.

Según datos de Visa, desde 2020 los protocolos de préstamos en cadena canalizaron más de u$s694.000 millones en créditos denominados en stablecoins, aunque gran parte de esa actividad se mantuvo dentro del ecosistema cripto sin impactar directamente en el comercio tradicional.

El mecanismo se apoya en la combinación de datos de liquidación de VisaNet con registros en blockchain, lo que permite a los prestamistas evaluar en tiempo real el desempeño de un programa de pagos y extender capital de manera más transparente y eficiente.

Así es la nueva apuesta de Visa para financiar a las fintech con blockchain. (Imagen creada con IA)

Con autorización del cliente, los datos se integran a contratos inteligentes que automatizan la financiación, la gestión de colaterales y el reembolso.

Un ejemplo temprano es la colaboración con Credit Coop, que desde 2023 financió más de u$s2.500 millones en volumen de liquidación acumulado sin registrar incumplimientos.

"Las empresas de pago siempre han tenido buenos colaterales en sus cuentas por cobrar de liquidación, pero no tenían forma de mostrar a los prestamistas cómo se desempeñan en tiempo real", explicó Chris Walker, CEO de Credit Coop.

La emisora de tarjetas también lanzó recientemente la Visa Stablecoin Platform (VSP), que permite liquidaciones con monedas estables y facilita que bancos y fintech accedan a nuevas capacidades en activos digitales.

El volumen de liquidación con stablecoins de Visa superó una tasa anualizada de u$s20.000 millones, un incremento de más de 15 veces respecto al año anterior.

El modelo de préstamos corporativos en blockchain promete mayor transparencia, liquidez inmediata y costos más bajos en comparación con las estructuras tradicionales de crédito, que suelen exigir historial operativo y procesos manuales de evaluación.

Para fintech y emisores de tarjetas vinculadas a stablecoins, representa una vía de financiamiento más ágil en períodos de rápido crecimiento.

Rubail Birwadker, Global Head of Growth Products and Partnerships de Visa, sintetizó el alcance de la iniciativa: "Las stablecoins no solo están cambiando cómo se mueve el dinero, están creando oportunidades para repensar la infraestructura financiera que soporta los pagos".