Un informe de CoinGecko revela cómo está conformado el Top 10 de un mercado de acciones tokenizadas que ya supera los u$s1.900 millones de valor

Avances regulatorios en EE.UU. (SEC, Nasdaq) y Argentina (CNV) impulsan la tokenización, ampliando el acceso a inversores.

SpaceX, Nvidia y Tesla dominan el top 10 de acciones digitales; el mercado global movió u$s593,5 millones en un día.

Circle Group lidera el ranking global de acciones tokenizadas con u$s313,3 millones, en un mercado que ya suma u$s1.913 millones.

Circle Group lidera el ranking mundial de acciones tokenizadas, con un valor de u$s313,3 millones, según datos de CoinGecko. El Top 3 lo completan SpaceX y Nvidia.

El mercado global de este tipo de activos ya suma una capitalización cercana a u$s1.913 millones, un segmento que crece de forma acelerada a medida que más empresas tecnológicas y financieras habilitan versiones on chain de sus acciones.

La tokenización permite que un inversor compre una fracción de una acción tradicional, respaldada 1 a 1 por el título real en custodia, y la mantenga en una billetera virtual junto a otros criptoactivos. Esa mecánica explica por qué compañías vinculadas al mundo cripto y a la tecnología concentran los primeros puestos del listado.

Qué empresas lideran el Top 10 de acciones tokenizadas

Detrás de Circle Group se ubica SpaceX, con u$s141,8 millones tokenizados, seguida por Nvidia con u$s114,8 millones y Tesla con u$s109,2 millones. Completan la primera mitad de la tabla Micron Technology, con u$s90,2 millones.

La segunda mitad del ranking está compuesta por:

Alphabet Class A , con u$s86,8 millones

, con u$s86,8 millones SanDisk , con u$s42,4 millones

, con u$s42,4 millones SK Hynix , con u$s39 millones

, con u$s39 millones Apple , con u$s36,3 millones

, con u$s36,3 millones Marvell Technology, que cierra el Top 10 con u$s35,9 millones

La composición del listado muestra un fuerte peso de las semiconductoras y de las tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial y a infraestructura satelital, un patrón que coincide con el apetito inversor por esos sectores en el mercado tradicional.

Cuánto volumen diario mueven estos activos digitales

Además de la capitalización acumulada, estos activos muestran actividad concreta de negociación. Según CoinGecko, las acciones tokenizadas movieron alrededor de u$s593,5 millones en las últimas 24 horas relevadas.

Nvidia concentró la mayor porción de ese volumen, con cerca de u$s62,9 millones operados en un solo día. Le siguieron SpaceX, con u$s35,9 millones, y Tesla, con u$s28 millones.

Ese nivel de rotación diaria confirma que el segmento ya no es solo una vidriera de capitalización, sino un mercado con liquidez efectiva las 24 horas, algo que las acciones tradicionales no ofrecen fuera del horario bursátil.

El crecimiento del sector es reciente: la cantidad de tokens que representan acciones se multiplicó varias veces desde comienzos de 2024, impulsada por el alza de las acciones tokenizadas y por el ingreso de nuevos emisores y plataformas que compiten por representar a las mismas compañías bajo distintos esquemas.