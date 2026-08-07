El fenómeno muestra un renovado apetito institucional y la consolidación de los ETF cripto como vehículo de inversión regulado sobre BTC

La Clarity Act y la madurez del mercado reflejan cómo los inversores sostuvieron BTC en un julio turbulento.

Este impulso institucional por Bitcoin se da pese a que su precio se mantiene lateral, sin superar los u$s65.000.

Las ballenas de Bitcoin y ETF spot acumularon >u$s1.200M y u$s754M en una semana, el mayor flujo cripto desde abril.

Las ballenas de Bitcoin acumularon más de u$s1.200 millones en BTC en apenas una semana, mientras los fondos cotizados en bolsa (ETF) spot en los Estados Unidos registraron entradas por u$s754 millones, en lo que constituye el mayor flujo combinado hacia el mercado cripto desde abril.

El fenómeno muestra un renovado apetito institucional y la consolidación de los ETF cripto como vehículo de inversión regulado sobre BTC, que en agosto ya ganó un 3% de valor.

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Los datos on-chain muestran que las ballenas —inversores con grandes tenencias de BTC— compraron más de u$s1.200 millones en BTC durante la primera semana de agosto.

En paralelo, los ETF spot de Bitcoin en EE.UU. atrajeron u$s754 millones, según cifras de SoSoValue, lo que marca su mejor desempeño semanal desde abril.

Este doble movimiento sugiere que actores individuales de gran escala e instituciones reforzaron su exposición al activo digital en la primera semana del mes.

El repunte contrasta con junio, cuando los ETF atravesaron su peor mes histórico. Analistas como Liya Kalchev, de Nexo, detallaron que el nuevo flujo responde al empuje institucional, con más de u$s240 millones ingresados en un solo día.

Ballenas de Bitcoin compran u$s1.200 millones y los ETF vuelven a atraer inversores en agosto

Sin embargo, el precio de Bitcoin aún no refleja plenamente este capital: se mantiene en un rango lateral y no logra superar con claridad los u$s65.000, nivel considerado clave para confirmar una tendencia alcista sostenida.

Los ETF ofrecen custodia regulada y liquidez inmediata, lo que los convierte en una alternativa atractiva frente a la autocustodia tradicional.

Estudios previos muestran que las entradas en ETF suelen correlacionarse con subas de Bitcoin, aunque no siempre de manera inmediata.

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Bitcoin cerró un julio turbulento sin salir de su rango de cotización, mostrando una resiliencia que sorprendió a los analistas en medio de un escenario global cargado de tensiones.

Según Crypto Finance, parte del grupo Deutsche Börse, el activo digital logró sostenerse entre los u$s62.000 y u$s65.000, incluso mientras los mercados enfrentaban una venta masiva de acciones tecnológicas, una intervención cambiaria inédita entre Estados Unidos y Japón para respaldar al yen y la presión vendedora de Strategy, la compañía de Michael Saylor.

El mes estuvo marcado por un fuerte proceso de desapalancamiento en acciones vinculadas a inteligencia artificial y semiconductores, lo que elevó la exigencia de prueba para los activos de riesgo.

Aunque la inflación mostró señales de moderación, los bancos centrales se mantuvieron cautelosos y el dólar firme, generando un mercado más selectivo. El S&P 500 se mantuvo cerca de máximos históricos, pero con un liderazgo concentrado en pocas compañías.

En ese contexto, las criptomonedas se sostuvieron gracias al empuje de los flujos institucionales hacia los ETF de Bitcoin, que absorbieron la presión vendedora en momentos de debilidad macroeconómica.

La venta de Strategy fue uno de los factores más comentados. La empresa anunció que continuará liquidando BTC en el margen hasta que sus acciones preferentes STRC alcancen la paridad.

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Si bien esto generó incertidumbre, la compañía mejoró su posición de liquidez y flexibilidad de financiamiento, reduciendo el temor a una venta forzada.

Al mismo tiempo, los avances regulatorios aportaron respaldo adicional: la Clarity Act avanzó en su proceso legislativo y se perfila como un catalizador clave para el sector en la segunda mitad del año.

Mike Schwitalla, Chief Commercial Officer de Crypto Finance, destacó que el comportamiento de Bitcoin en el último mes refleja un mercado más maduro en la forma de valorar el riesgo.

"Que Bitcoin haya operado a través de una venta de Strategy, una caída de las acciones tecnológicas y una intervención cambiaria coordinada sin registrar una baja equivalente dice mucho sobre hacia dónde se dirigen los flujos institucionales", remarcó.

Según el ejecutivo, los inversores que construyeron su exposición con acuerdos adecuados de custodia, brokerage y liquidación fueron los que lograron sostener sus posiciones sin reaccionar ante cada titular.

De cara a agosto, la atención estará puesta en los resultados trimestrales de compañías de alto perfil, el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos y la evolución de la propia Clarity Act.