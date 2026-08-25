Después de una ola de retiros, los fondos institucionales muestran señales de recuperación con flujos récord y fuerte revalorización del activo digital

El apetito de los inversores institucionales por los activos digitales volvió a acelerarse en Wall Street tras meses de extrema cautela y retiros sostenidos.

Los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado negociados en los Estados Unidos registraron entradas netas por u$s1.920 millones durante la semana finalizada el viernes 21 de agosto de 2026, consolidando su mejor desempeño semanal en casi diez meses, de acuerdo con las métricas relevadas por la plataforma especializada SoSoValue.

La reactivación de las compras institucionales coincidió con una marcada recuperación en las cotizaciones, período en el cual la principal criptomoneda del mercado acumuló un alza semanal superior al 20%, tocando de forma temporal los u$s79.000 tras haber iniciado el ciclo cerca de la zona de u$s63.000, según registros de CoinGecko.

A la par de este movimiento, el analista de ETF Nate Geraci remarcó que los vehículos al contado vinculados a Ether también absorbieron cerca de u$s700 millones, marcando para ambos activos su registro de ingresos más elevado desde octubre de 2025.

¿Por qué los ETF de Bitcoin buscan revertir el balance negativo de 2026?

A pesar de la fuerte aceleración en las suscripciones durante las últimas ruedas, el balance acumulado de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos todavía muestra un saldo neto negativo de aproximadamente u$s2.910 millones en lo que va de 2026.

El flujo de capitales transitó meses de fuerte presión vendedora en el mercado estadounidense, con la mayor contracción mensual producida en junio con rescates netos por u$s4.510 millones, luego de una merma de u$s2.430 millones observada durante mayo, mientras que agosto de 2026 se consolida como el período de mayor captación de liquidez de todo el año con u$s2.380 millones en entradas netas.

El flujo de capitales transitó meses de fuerte presión vendedora en el mercado estadounidense:

Picos de salidas: La mayor contracción mensual se produjo en junio con rescates netos por u$s4.510 millones , luego de una merma de u$s2.430 millones observada durante mayo

Recuperación de agosto: En lo que va del mes, los fondos acumulan entradas netas por u$s2.380 millones , convirtiendo a agosto de 2026 en el período de mayor captación de liquidez de todo el año

El antecedente de 2025: Durante la última gran ola compradora de octubre de 2025, los vehículos atrajeron u$s3.420 millones previo al desplome del mercado del 10 de octubre, evento que liquidó u$s19.000 millones en posiciones apalancadas y tras el cual Bitcoin retrocedió un 38% desde su máximo de u$s124.700

Cómo operó el fondo IBIT de BlackRock y qué señal técnica proyecta Bloomberg

La mayor parte del capital institucional ingresado al sistema se canalizó a través del iShares Bitcoin Trust (IBIT), el fondo insignia gestionado por BlackRock.

Según datos de la firma de análisis Farside Investors al 24 de agosto de 2026, el IBIT concentró u$s1.330 millones en entradas netas a lo largo de cinco jornadas consecutivas de operaciones. La demanda diaria escaló desde u$s160,2 millones el lunes hasta un pico de u$s503 millones el jueves, moderándose hacia los u$s239,3 millones al cierre del viernes.

Frente a esta secuencia de flujos, el especialista senior en fondos cotizados de Bloomberg, Eric Balchunas, destacó en sus análisis que la formación diaria del IBIT configura un patrón de acumulación con sesgo netamente alcista, interpretando el comportamiento de las suscripciones institucionales como una señal de piso y soporte estructural para el precio del activo.