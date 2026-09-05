Binance sigue sin licencia MiCA en Europa pero mantiene parte de su actividad mediante mecanismos que ahora analizan los reguladores del bloque

Las restricciones varían por país de la UE, afectando funciones de trading y la app; sin embargo su posición global no ha cambiado mucho.

Utiliza la "solicitud inversa" y una entidad en Abu Dabi para clientes, y retiró su solicitud de licencia MiCA en Grecia.

Binance opera en la UE sin la licencia MiCA desde el 1 de julio, usando mecanismos bajo análisis de las autoridades europeas.

Binance llegó al 1 de julio sin una licencia MiCA, cuando terminó el período transitorio para los proveedores de servicios cripto en la Unión Europea y cambió el escenario regulatorio del bloque.

Más de dos meses después, el exchange todavía mantiene parte de su actividad mediante mecanismos cuya validez continúa bajo análisis de las autoridades europeas, mientras busca una autorización que le permita operar con mayor estabilidad.

¿Cómo sigue operando en Europa sin licencia MiCA?

MiCA establece un marco común para los proveedores de servicios de criptoactivos y exige autorización en un Estado miembro para operar bajo este régimen regulatorio común dentro del mercado europeo.

Binance llegó al 1 de julio sin esa autorización, pero sostiene que determinadas operaciones pueden continuar mediante la llamada solicitud inversa, cuando el propio cliente contacta espontáneamente con la plataforma.

La empresa interpreta que esta figura permite incorporar usuarios que buscan Binance por iniciativa propia, en lugar de captarlos mediante campañas de marketing dirigidas específicamente a Europa, aunque su alcance depende de cada regulador nacional.

Además, parte del trading de clientes radicados en la UE habría sido canalizado mediante una entidad ubicada en Abu Dabi, donde opera bajo otro marco regulatorio, mientras busca autorización MiCA en otro Estado miembro.

¿Qué pasó con los usuarios después del 1 de julio?

El cambio regulatorio produjo consecuencias diferentes entre los clientes europeos, porque las restricciones dependieron del país de residencia, la entidad local vinculada con cada cuenta y las condiciones aplicadas en cada mercado.

En Francia, España, Italia, Polonia, Suecia y Lituania, Binance mantenía entidades locales y envió correos solicitando a determinados clientes que abandonaran el exchange, mientras muchas cuentas quedaron limitadas a retiros.

Posteriormente, algunos usuarios recuperaron determinadas funciones bajo la interpretación de solicitud inversa, y Richard Teng indicó que los clientes afectados conservarían las opciones comunicadas, incluidos los retiros y activos accesibles.

Francia fue uno de los casos más restrictivos, porque después del 1 de julio sus usuarios perdieron el acceso al trading al contado y con margen, aunque conservaron la posibilidad de retirar fondos.

La aplicación también presentó diferencias nacionales: desapareció de Google Play en España y Letonia a finales de julio, mientras permaneció disponible en Polonia, según explicó Binance por cambios de políticas de Google Play.

¿Por qué Binance retiró su solicitud MiCA en Grecia?

Binance había elegido Grecia para tramitar su autorización MiCA, una estrategia que le habría permitido utilizar el pasaporte europeo y acceder al mercado de los 27 países comunitarios mediante una licencia común.

La solicitud quedó bajo presión durante junio, cuando aumentó el escrutinio sobre el proceso y surgieron dudas sobre sus posibilidades de aprobación por parte de la Comisión Helénica del Mercado de Capitales.

El regulador griego tenía previsto analizar el expediente en una reunión de su consejo el 17 de junio, pero Binance retiró la solicitud antes del encuentro y evitó una decisión formal sobre el caso.

Distintos reportes ubicaron el retiro durante junio, aunque difirieron sobre la fecha exacta, mientras Binance sostuvo que nunca recibió una indicación formal de rechazo y afirmó que cumplía los requisitos relevantes de MiCA.

La compañía también advirtió que las demoras podían afectar la competencia y liquidez del mercado europeo, mientras buscaba otra alternativa dentro del bloque para presentar una nueva solicitud de autorización.

¿Qué investigan los reguladores europeos sobre Binance?

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) pidió información para determinar si Binance estaba cerrando correctamente sus operaciones europeas aunque evitó identificar públicamente a la compañía y recordó que las sanciones corresponden a autoridades nacionales.

El principal interrogante está relacionado con la solicitud inversa, cuya aplicación requiere que el cliente inicie el contacto sin que el proveedor haya realizado acciones destinadas a captarlo de manera comercial.

Nina-Luisa Siedler, docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín y asesora sobre cumplimiento de MiCA, explicó que la ausencia de licencia no obliga automáticamente a cerrar todas las cuentas europeas.

Sin embargo, mantener una cuenta abierta tampoco garantiza conservar todos los productos o modalidades de trading, porque las restricciones pueden variar según el país, el servicio ofrecido y la interpretación regulatoria.

Pruebas realizadas en Austria, Francia, Alemania, España y Bélgica durante agosto encontraron usuarios nuevos capaces de registrarse y completar la verificación de identidad pese a la ausencia de Binance del registro autorizado de la ESMA.

Una cuenta creada el 19 de agosto con documentación europea y una dirección residencial fue verificada y posteriormente financiada con criptomonedas, pese a que Binance continuaba fuera del registro de proveedores autorizados de la ESMA.

¿Cuánto afectaron las restricciones al negocio de Binance?

Las restricciones regulatorias todavía no modificaron sustancialmente la posición global de Binance, que concentraba más del 45% del volumen mundial de trading al contado a finales de agosto, según datos de Kaiko.

Su participación en operaciones denominadas en euros permaneció entre 3% y 4%, sin diferencias significativas frente al período previo al 1 de julio, aunque esa métrica no representa toda la actividad europea.

Coinbase y otros proveedores autorizados cuentan con ventaja jurídica porque pueden utilizar el pasaporte MiCA, mientras Binance depende de estructuras específicas y de interpretaciones todavía bajo análisis regulatorio dentro del bloque.