La exchange advirtió que nunca solicita verificar datos ni acceder a enlaces desde SMS y compartió medidas para proteger la seguridad de los usuarios

La exchange recomienda nunca acceder a enlaces vía SMS ni verificar cuentas y activar listas blancas para proteger fondos.

Binance alerta por aumento de ataques de smishing: estafadores roban datos con SMS falsos que simulan notificaciones de la plataforma.

Binance, la principal exchange de criptomonedas a nivel global, emitió una alerta global sobre el aumento de ataques de phishing vía SMS.

Se trata de una modalidad conocida como smishing, en la que delincuentes envían mensajes falsos que imitan notificaciones oficiales para robar credenciales y vaciar cuentas.

La compañía advirtió que nunca solicita verificar datos ni acceder a enlaces desde mensajes de texto y compartió medidas concretas para proteger la seguridad de los usuarios.

Cómo operan los ataques vía SMS para robar criptomonedas, según Binance

Los estafadores envían mensajes de texto que aparentan provenir de Binance, alertando sobre supuestos retiros sospechosos, cambios en la configuración de la cuenta o inicios de sesión no autorizados.

El objetivo es generar miedo y urgencia para que el usuario haga clic en un enlace acortado que lo dirige a una página fraudulenta idéntica a la oficial.

Allí, las víctimas ingresan sus datos de acceso, códigos de autenticación o información personal, que terminan en manos de los atacantes.

Binance lanzó una alerta global por nuevo ataque que puede vaciar cuentas de criptomonedas vía SMS

En algunos casos, los delincuentes falsifican el remitente para que el SMS aparezca en el mismo hilo de notificaciones legítimas de Binance, lo que dificulta distinguir lo real de lo falso.

Por este motivo, la empresa cripto compartió una serie de medidas de protección para que los usuarios estén al tanto:

No hacer clic en enlaces de SMS sospechosos. Binance subrayó que nunca pedirá verificar cuentas mediante mensajes de texto

Acceder siempre desde canales oficiales. Los usuarios deben ingresar directamente a la aplicación o al sitio web oficial de Binance para comprobar cualquier alerta

Activar listas blancas de direcciones de retiro. Esta función limita las cuentas a las que se pueden transferir fondos, reduciendo el riesgo de fraude

Desconfiar de mensajes con lenguaje urgente. Los atacantes buscan que la víctima actúe impulsivamente sin verificar la información

No compartir contraseñas ni códigos de verificación. Binance recordó que jamás solicita estos datos por SMS, correo electrónico o llamadas

La advertencia llega en un momento de creciente sofisticación de las campañas de suplantación de identidad dirigidas a inversores en criptomonedas.

El auge de los activos digitales convirtió a las exchanges en blanco frecuente de ataques, donde la ingeniería social resulta tan peligrosa como una vulnerabilidad técnica.

Binance pone bajo vigilancia cuatro tokens y el mercado aguarda que sean deslistados

En paralelo, Binance anunció que cuatro tokens fueron colocados bajo vigilancia especial:

AVA (Travala)

Gains Network (GNS)

Scroll (SCR)

Towns Protocol (TOWNS)

La decisión implica que estas criptomonedas podrían ser excluidas de la plataforma si no cumplen con los criterios de liquidez, desarrollo y seguridad exigidos por el exchange.

El 4 de septiembre de 2026, Binance informó que los activos AVA, GNS, SCR y TOWNS recibieron la etiqueta de Monitoring Tag, que señala proyectos con mayor riesgo y volatilidad. Tras el anuncio, los cuatro tokens registraron caídas inmediatas de dos dígitos.

Esta clasificación obliga a una revisión periódica de factores como:

Compromiso del equipo de desarrollo

Nivel de actividad técnica y calidad del código

Volumen de negociación y liquidez

Estabilidad de la red y seguridad frente a ataques

Transparencia en la comunicación pública y respuesta a auditorías

Cambios en la tokenomics o aumentos injustificados en la oferta

En contraste, la plataforma listó en paralelo la memecoin MarsCoin (MARSCOIN) en su mercado spot, que llegó a subir un 59% en 24 horas, mostrando cómo las decisiones del exchange pueden disparar o hundir el valor de un activo.

La inclusión en la lista de vigilancia no significa un deslistado automático, pero sí una advertencia clara: esta clase de tokens pueden ser eliminados si no cumplen con los estándares de Binance.

Para los traders, esto implica mayor riesgo de volatilidad y la necesidad de monitorear de cerca las actualizaciones oficiales.