Las nuevas reglas europeas exigen más controles a los emisores de stablecoins. USDT pierde espacio mientras Circle asegura que USDC cumple con la normativa

MiCA exige 60% de reservas bancarias en la UE, impulsando nuevas stablecoins en euros y redefiniendo el mercado cripto.

USDT de Tether no se adaptó a la normativa y cesó operaciones con EURT; USDC de Circle cumple y gana terreno.

La regulación MiCA ya rige en Europa e impone nuevas exigencias a las stablecoins, impactando a los principales emisores.

La regulación MiCA comenzó a aplicarse por completo en Europa y modificó el escenario para las stablecoins.

A partir de las nuevas reglas, Circle (USDC) se convirtió en la única stablecoin por capitalización de mercado que cumple con los requisitos del bloque europeo.

La normativa obliga a los emisores de monedas estables a cumplir con nuevas exigencias, como:

mantener reservas separadas

presentar informes periódicos

y garantizar que los usuarios puedan convertir sus tokens nuevamente a moneda fiduciaria

Uno de los principales afectados por la nueva regulación es USDT, la stablecoin emitida por Tether y la más utilizada del mundo.

La compañía decidió no adaptarse a las exigencias de MiCA y dejó de operar con su versión vinculada al euro, EURT.

Como consecuencia, varios exchanges que operan en Europa comenzaron a retirar pares de negociación con USDT para sus clientes europeos con el objetivo de cumplir con la normativa.

Cuáles son los puntos más conflictivos de la Ley MiCA

El principal punto de conflicto está relacionado con las reservas. MiCA establece que las stablecoins, consideradas significativas, deben mantener al menos 60% de sus activos respaldados en depósitos bancarios dentro de la Unión Europea.

No obstante, desde Tether cuestionaron esta exigencia. Paolo Ardoino, CEO de Tether, aseveró que trasladar parte de las reservas desde bonos del Tesoro hacia depósitos bancarios podría afectar la estabilidad del modelo de las stablecoins.

De este modo, mientras USDT enfrenta restricciones, Circle busca posicionar a USDC como una alternativa compatible con la regulación europea.

La empresa también recibió aprobación para EURC, su stablecoin respaldada por euros.

Circle indicó que sus tokens cumplen con los requisitos de MiCA y que sus reservas están disponibles para respaldar los canjes de los usuarios.

Sin embargo, el avance de USDC no implicó un cambio drástico en el mercado global. Un estudio publicado en julio de 2026 indicó que la participación de ambas stablecoins se mantuvo relativamente estable, aunque USDC aumentó su presencia en Europa luego de la reducción del volumen de operaciones con USDT.

Cuáles son los otros desarrollos que impulsa la legislación

La regulación también impulsó el desarrollo de nuevas stablecoins vinculadas al euro.

Según datos de DefiLlama, las monedas estables compatibles con MiCA alcanzaron cerca de u$s900 millones de valor a mediados de 2026, un récord para este segmento.

Además, un grupo de bancos europeos, entre ellos BBVA, ING y UniCredit, trabaja en una stablecoin en euros que cumpla con las nuevas reglas.

A pesar de este crecimiento, las stablecoins en euros todavía representan una pequeña parte del mercado global, dominado por tokens vinculados al dólar como USDT y USDC.

El desafío para Europa será determinar si MiCA logra impulsar un ecosistema de stablecoins más seguro y regulado o si genera una división frente al mercado internacional liderado por las monedas digitales en dólares.