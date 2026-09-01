La recuperación del mercado cripto se extendió hacia las criptomonedas de menor capitalización y algunas lograron superar ampliamente a Bitcoin. Sin embargo, la rotación todavía no es lo suficientemente amplia: BTC mantiene cerca del 58% del mercado y el índice que anticipa una altseason continúa lejos del nivel de confirmación.

Pero las altcoins volvieron a despertar. Después de meses de debilidad, los criptoactivos ubicados fuera de los diez primeros puestos por capitalización registraron un avance cercano al 23% durante la semana pasada, rompieron una tendencia bajista prolongada y recuperaron una zona que había funcionado como soporte durante buena parte del último ciclo.

La mejora no quedó limitada a los proyectos más pequeños. Solana acumuló una suba semanal de 24,2%, mientras que XRP avanzó 16,7%, ambos por encima del 9,4% registrado por el mercado cripto en su conjunto, según datos de CoinGecko.

El movimiento reactivó una pregunta habitual entre los inversores: ¿comenzó finalmente una nueva altseason? La respuesta corta es que todavía no. Las altcoins recuperaron volumen, capitalización y amplitud, pero Bitcoin continúa concentrando la mayor parte del mercado y sigue superando a una porción significativa de los activos alternativos.

"Todavía no estamos en una altseason confirmada, sino ante una rotación parcial y puntual de liquidez impulsada por el propio rally de Bitcoin. La dominancia de BTC cercana al 58% demuestra que el capital institucional sigue concentrado mayoritariamente en el activo principal", señala a iProUP Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand.

La experta remarca que tras "los movimientos fuertes de Bitcoin, parte de las ganancias buscan rendimiento de corto plazo en proyectos alternativos de mayor capitalización, pero de manera selectiva y no generalizada".

Las claves de una posible altseason según el mercado (generada con IA)

¿Por qué se dispararon las altcoins y qué hay detrás del último rally?

La capitalización de los criptoactivos situados fuera del top 10 avanzó desde una zona de soporte de entre u$s150.000 millones y u$s160.000 millones. De acuerdo con los datos relevados por AMBCrypto, ese nivel se mantuvo vigente durante cerca de 1.000 días, por lo que su recuperación tiene relevancia técnica.

También se amplió la cantidad de activos que participan del rally. El 56% de las altcoins listadas en Binance pasó a cotizar por encima de su promedio móvil de 200 ruedas, una referencia utilizada para distinguir una recuperación transitoria de una tendencia de mayor duración. Un año atrás, esa proporción oscilaba entre 15% y 20%.

La diferencia es importante. Cuando solo suben una o dos criptomonedas, el mercado suele estar frente a una historia particular. Cuando más de la mitad recupera su promedio de largo plazo, aparece una mejora en la amplitud: el dinero comienza a distribuirse entre un universo mayor de proyectos y el apetito por riesgo aumenta.

Sin embargo, la recuperación continúa siendo desigual. Mientras Solana y XRP superaron a Bitcoin durante la última semana, Ethereum avanzó alrededor de 8%, por debajo tanto de BTC como del mercado general. Bitcoin, por su parte, ganó 10,4% en siete días, según CoinGecko.

Ese desempeño de Ethereum representa una de las principales debilidades de la tesis de altseason. Históricamente, la rotación suele comenzar en Bitcoin, trasladarse luego hacia Ethereum y las altcoins de mayor capitalización y, finalmente, extenderse hacia los proyectos más pequeños. Esta vez, el segundo eslabón todavía no muestra un liderazgo claro.

Rodrigo Durán Guzmán, director de Comunicaciones de Notbank by CryptoMarket, coincide en que todavía es demasiado pronto para declarar un cambio de ciclo.

"Acá el concepto clave es prudencia y observancia, porque todavía es prematuro para hablar de una altseason. Lo que vemos es una rotación inicial de capital hacia las altcoins, con algunos activos superando ampliamente a Bitcoin, pero sin la amplitud suficiente para confirmar un cambio de tendencia", señaló en diálogo con este medio.

Por qué el mercado sigue la dominancia de Bitcoin

La dominancia de Bitcoin, su capitalización dividida por el valor total del mercado cripto, se ubica actualmente cerca de 57,8%, por debajo del 60,25% señalado en el análisis original, pero todavía en niveles elevados.

El mercado cripto alcanza actualmente una capitalización cercana a u$s2,79 billones, mientras que Bitcoin representa alrededor de u$s1,61 billones. Esto deja unos u$s1,18 billones distribuidos entre Ethereum, stablecoins y el resto de las criptomonedas, de acuerdo con las cifras de CoinGecko.

Pero ese cálculo contiene una distorsión relevante. Las stablecoins concentran aproximadamente u$s305.000 millones. Por lo tanto, representan más de una cuarta parte de toda la capitalización situada fuera de BTC.

Al excluirlas, el capital concentrado en activos alternativos de riesgo se reduce a unos u$s875.000 millones. Esa cifra surge de restar de la capitalización total tanto el valor de Bitcoin como el de las monedas estables.

Para confirmar una altseason, la mejora debería sostenerse también en indicadores que excluyan Bitcoin, Ethereum y, preferentemente, las stablecoins.

Qué es el Altcoin Season Index y qué valor registra hoy

El Altcoin Season Index elaborado por BlockchainCenter se encuentra en 24 puntos. Para que el mercado ingrese formalmente en una altseason, al menos el 75% de las 50 principales criptomonedas elegibles debe superar el rendimiento de Bitcoin durante los últimos 90 días.

El índice está a menos de la mitad del nivel requerido. En otras palabras, existen ganadores puntuales que superan ampliamente a BTC, pero todavía no hay una mayoría suficiente para hablar de una rotación generalizada. BlockchainCenter excluye de su medición a las stablecoins y a los tokens respaldados por otros activos, lo que permite observar con mayor precisión el rendimiento relativo.

CoinMarketCap utiliza una metodología similar, aunque compara a Bitcoin con las 100 principales monedas durante un período móvil de 90 días. También exige que el 75% haya rendido más que BTC para declarar una altseason. Las diferencias entre universos explican por qué ambos índices pueden mostrar valores distintos en una misma jornada.

La condición central no es que las altcoins suban, sino que superen de manera amplia y sostenida a la divisa digital líder. Ese requisito todavía no se cumple.

Durán Guzmán apunta justamente a esa falta de amplitud. "Mientras la dominancia de Bitcoin se mantenga cerca del 60%, seguirá concentrando buena parte de los flujos. Estamos ante condiciones que pueden anticipar una altseason, pero todavía falta información y movimientos del mercado para comenzar a construir certezas", sostiene ejecutivo de Notbank by CryptoMarket.

Por qué Bitcoin mantiene el liderazgo frente al resto del mercado

El rally actual nació alrededor de Bitcoin. La principal criptomoneda arrancó agosto en u$s64.000 y lo cerró en u$s78.000, con una mejora cercana al 22% en el mes, favorecida por el debilitamiento del dólar, la recuperación de la liquidez y la búsqueda de activos alternativos frente al riesgo de depreciación monetaria.

Y es que cuando el catalizador es macroeconómico y está relacionado con la liquidez global, Bitcoin suele ser el primer receptor de los flujos, especialmente entre los inversores institucionales. Las altcoins pueden beneficiarse posteriormente por el aumento general del apetito por riesgo, pero eso no implica que estén absorbiendo capital que antes estaba colocado en BTC.

En esta ocasión, ambas partes del mercado están subiendo simultáneamente. Por eso, la dominancia de Bitcoin descendió desde niveles más altos, pero no sufrió todavía la ruptura que caracterizaría una rotación estructural.

Además, el avance semanal de BTC continúa superando al del mercado cripto agregado y al de Ethereum. Mientras esa relación se mantenga, la principal criptomoneda seguirá siendo el conductor del movimiento, aunque algunos proyectos más volátiles consigan retornos superiores.

Para Otermin, además, existe una explicación vinculada con la estructura que adquirió el mercado institucional. "Hoy la pieza que falta es el capital nuevo. Mientras el flujo institucional de los ETF siga entrando de forma casi exclusiva a Bitcoin por su liquidez y seguridad, los movimientos en las altcoins serán impulsos puntuales y no un cambio de ciclo estructural", afirma.

Cuándo empieza la altseason: los requisitos técnicos que exige el mercado

La primera señal sería una caída persistente de la dominancia de Bitcoin. No existe un nivel único que garantice el inicio de una altseason, pero una ruptura de la zona de 57%-58%, acompañada por un aumento de la capitalización de las altcoins, mostraría una redistribución más clara del capital.

Otermin establece un umbral todavía más exigente. Entre las tres señales que observa para confirmar una altseason ubica, en primer lugar, una caída sostenida de la dominancia de Bitcoin por debajo del 50%, que evidencie una salida efectiva de capital hacia otros activos.

La segunda condición que identifica es el ingreso de liquidez fresca al mercado, de manera que el avance no dependa simplemente de una redistribución de las ganancias obtenidas previamente en BTC. Y suma una tercera variable: que la apreciación de los tokens esté respaldada por un aumento de las transacciones y del uso real de las redes, en lugar de responder exclusivamente a la especulación de corto plazo.

Durán Guzmán coincide en que la dominancia es central, pero incorpora una segunda señal que podría aparecer antes. "Más que un indicador aislado, buscaría tres señales: caída sostenida de la dominancia de Bitcoin, fortaleza de Ethereum frente a BTC y una mayoría amplia de altcoins superando a Bitcoin", rekarca.

En particular, el comportamiento del par ETH/BTC "puede funcionar como señal temprana, mientras que un Altcoin Season Index sobre 75 sería una confirmación", agrega Durán Guzmán.

Así, las señales pueden leerse como una secuencia:

Primero, Ethereum debería comenzar a ganarle terreno a Bitcoin

Luego, esa fortaleza tendría que extenderse hacia un universo cada vez mayor de altcoins

Finalmente, el Altcoin Season Index debería superar los 75 puntos y confirmar que al menos tres cuartas partes de los activos considerados están batiendo a BTC

Por ahora, ese recorrido está incompleto. "La pieza que falta es amplitud y persistencia: hay altcoins subiendo con fuerza, pero todavía no es un fenómeno generalizado o que nos permita establecer un escenario alcista", concluye el experto.