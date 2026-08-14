El mercado espera certezas tras la postergación de una normativa que prometía definir el futuro de las plataformas y tokens digitales en EEUU

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos tenía prevista para este viernes 14 de agosto de 2026 la reunión en la que iba a votar la publicación de Regulation Crypto, su primer proceso formal de elaboración de normas específicamente dirigido al mercado de activos digitales.

El organismo canceló la sesión mediante un comunicado publicado al final de la jornada del jueves. Un portavoz atribuyó la decisión a un "problema imprevisto de agenda" y aseguró que será reprogramada, aunque hasta el momento no se anunció una nueva fecha.

El aplazamiento no significa que la propuesta esté abandonada. Sí retrasa el momento en que empresas, abogados e inversores podrán conocer los criterios concretos de elegibilidad y participar del proceso público de comentarios.

Los dos pilares que cambiarían las reglas para emitir tokens

El marco que impulsa Paul Atkins, presidente de la SEC, tiene dos componentes que operan en momentos distintos de la vida de un proyecto.

El primero abriría una vía limitada para que determinados proyectos emitan criptoactivos sin activar automáticamente todas las obligaciones de registro de valores. Atkins lo describió como un "régimen de oferta adaptado para determinados contratos de inversión"

todas las obligaciones de registro de valores. Atkins lo describió como un "régimen de oferta adaptado para determinados contratos de inversión" El segundo es más disruptivo desde el punto de vista conceptual: la propuesta abordaría qué sucede cuando un proyecto inicialmente administrado por un equipo central evoluciona hacia una estructura distinta, permitiendo que sus responsables puedan reducir progresivamente su participación hasta que el activo deje de estar dentro del ámbito regulatorio de la SEC

Ese punto importa porque introduce la idea de que el tratamiento regulatorio de un activo puede cambiar junto con la evolución del proyecto, en lugar de quedar fijado de forma permanente desde la emisión.

Había además una segunda pieza que la industria esperaba de esa reunión. Se trata de una "exención de innovación" para la tokenización de valores, que facilitaría experimentos con instrumentos financieros tradicionales sobre blockchain sin exigir de inmediato todos los procedimientos diseñados para mercados convencionales. Esa propuesta también parece haber quedado postergada.

Por qué esta regulación marca un cambio de nivel respecto al pasado

Hasta ahora, buena parte de la política de la SEC sobre criptomonedas se comunicó mediante declaraciones destinadas a aclarar la posición del organismo frente a distintos tipos de activos y actividades.

Esos pronunciamientos ofrecen orientación al mercado pero no tienen el mismo alcance que una regulación desarrollada por el procedimiento formal de la agencia. Una declaración de personal puede revertirse con un cambio de gestión; una regla formal exige un proceso completo para modificarse.

Regulation Crypto marcaría ese cambio de nivel: publicación de propuesta, período de comentarios públicos, revisiones posteriores y reglas definitivas que empresas e inversores puedan usar como referencia estable.

La otra vía para establecer un marco jurídico también sigue trabada. La Digital Asset Market Clarity Act necesita superar el umbral de 60 votos en el Senado y las negociaciones entre legisladores y la Casa Blanca todavía no produjeron el consenso suficiente.

Las expectativas están puestas en el regreso del Senado al trabajo el próximo mes, pero la aprobación continúa pendiente de un hilo.

Ambas vías cumplen funciones distintas y esa diferencia es la que define el escenario. Una ley del Congreso establecería fundamentos jurídicos más sólidos y delimitaría las competencias entre la SEC y la CFTC. La SEC, en cambio, solo puede desarrollar reglas dentro de las facultades que ya posee, no puede otorgarle a otro organismo atribuciones que el Congreso no promulgó.

Para las empresas del sector, esa diferencia afecta decisiones concretas sobre emisiones de tokens, lanzamiento de productos, estructuras corporativas e inversiones dentro de Estados Unidos.