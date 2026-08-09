Estados Unidos retoma el debate sobre la ley Clarity en el Senado, donde sus impulsores deberán reunir 60 votos para superar la próxima instancia

La ley busca definir competencias entre la SEC y la CFTC, estableciendo normas para el registro y supervisión de plataformas de activos digitales.

Para avanzar, el proyecto requiere 60 votos en una moción de clausura que limite el debate y permita su tratamiento formal en el pleno del Senado.

El Senado de EE.UU. debatirá el 15 de septiembre la ley Clarity, una regulación de activos digitales clave para el mercado financiero estadounidense.

El Senado de EE.UU. volverá a debatir la regulación de activos digitales el 15 de septiembre con una votación procedimental que puede definir el próximo paso de la ley Clarity.

El calendario difundido por los demócratas del Senado contempla tratar la moción de clausura a las 14:15, aunque ese paso no supone aprobar definitivamente el proyecto de regulación cripto en debate.

Los impulsores necesitarán reunir 60 votos para limitar el debate y habilitar que la cámara continúe con el tratamiento de la legislación sobre activos digitales durante esta nueva instancia parlamentaria.

Qué se juega en la votación del Senado

La votación prevista corresponde al cierre del debate sobre la moción para proceder con Clarity, no a la aprobación definitiva del proyecto regulatorio sobre activos digitales en el Senado estadounidense.

La moción para proceder establece si el Senado puede considerar formalmente la iniciativa, mientras la clausura funciona como mecanismo para acotar el debate y habilitar su avance legislativo posterior en el recinto.

Las normas de la Cámara establecen que invocar la clausura requiere tres quintas partes de los senadores elegidos y juramentados, equivalente a 60 votos con todos los miembros presentes durante esa instancia.

Si los defensores de Clarity alcanzan esa cifra, el proyecto quedaría más cerca de ser debatido en el pleno del Senado durante la próxima etapa de su recorrido legislativo federal.

En cambio, si no consigue suficientes apoyos, la moción quedaría frenada en esta instancia y la iniciativa no podría avanzar mediante el procedimiento previsto en el calendario parlamentario durante septiembre.

Qué puede cambiar antes de que llegue la votación

El cronograma divulgado por el Senado todavía puede modificarse, porque la moción de clausura podría retirarse o perder vigencia antes de concretarse la votación nominal prevista para esa jornada parlamentaria.

Los líderes de la Cámara también podrían alcanzar un acuerdo por consentimiento unánime para modificar el calendario, alterar el procedimiento o introducir otro paso procesal antes de votar nominalmente sobre Clarity.

Si la clausura se celebra y prospera, el Senado quedaría más cerca de examinar Clarity; si fracasa, la moción para continuar no avanzaría en esa fase del procedimiento prevista.

La iniciativa llegó a esta instancia después de que el 8 de agosto se presentara la moción para proceder con la legislación ante el Senado estadounidense en pleno esta semana.

El Senado reanudará sus actividades ordinarias el 14 de septiembre, después de una serie de sesiones pro forma realizadas durante el receso de verano del Congreso estadounidense federal en Washington.

Cómo sigue el camino de Clarity en EE.UU.

La ley Clarity propone ordenar el mercado de activos digitales mediante una división de responsabilidades regulatorias entre la CFTC y la SEC de Estados Unidos, según el proyecto aprobado por la Cámara.

El proyecto incluye disposiciones sobre supervisión de operaciones, conservación de registros, separación de activos de clientes, plataformas alternativas de negociación y mecanismos de registro provisional dentro del mercado estadounidense regulado.

La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa el 17 de julio de 2025, con 294 votos favorables frente a 134 votos contrarios durante esa votación legislativa en el recinto.

Tras esa aprobación, el proyecto fue enviado al Senado y quedó bajo análisis de la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos para continuar su recorrido legislativo durante esta nueva etapa.

El 14 de mayo, esa comisión aprobó Clarity por 15 votos contra 9, una decisión que permitió remitir la iniciativa para su consideración posterior por el pleno en la Cámara alta.

En paralelo, la Comisión de Agricultura del Senado aprobó el 29 de enero la Ley de Intermediarios de Materias Primas Digitales, complementaria del proyecto de ley Clarity y destinada a ampliar la autoridad de la CFTC.