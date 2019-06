Las monedas digitales rompieron "las barreras psicológicas" y ya rozan los USD 13.000

Con el lanzamiento de la divisa de Facebook, el Bitcoin se vio impulsado y los especialistas creen que podrá llegar a niveles nunca antes vistos

El Bitcoin está en alza. Luego de superar los u$s 10.000, la criptomoneda se prepara y sus usuarios se relamen ante el posible salto que los haga ganar dinero virtual.

Es que la cotización superó los 12.800 dólares, la cifra más alta en casi 16 meses, según datos de Bloomberg, y se prepara para romper la barrera de los 13.000 dólares. Cabe destacar que el máximo histórico de la moneda fue u$s 19.500 en marzo de 2018, pero que luego se desplomaría y se estancaría por más de un año.

"El desplome no fue el primero, es la cuarta vez, y es la forma en la que ha ido creciendo la criptomoneda. Además, tras esos desplomes siempre quedó por encima del techo anterior. Va a haciendo un zig zag creciente. Es parte de sus ciclos de vida", explicó a Ámbito el presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes.

Sin embargo, el lanzamiento de la moneda virtual de Facebook, Libra, y el apoyo internacional de esta divisa generó revuelo en los mercados internacionales.

Andragnes asegura que el bitcoin entró en un nuevo "ciclo ascendente". Según el especialista, de ocurrir podría acelerarse la suba hasta sobrepasar los u$s 20.000, y así romper un nuevo récord. "Ojo, puede pasar cualquier cosa", advierte. Y es que la criptomoneda sube porque la gente compra, pero además hay otros factores.

"El repunte del precio de bitcoin se debe principalmente al renovado interés global por las criptomonedas y la tecnología que las sustenta", consideró Naeem Aslam, analista de Think Markets. En su opinión, el proyecto Libra de Facebook "trajo vientos favorables más que necesarios para este medio".

"Uno nunca puede saber exactamente cuándo pero puede estar atento a las señales y es posible que el anuncio de Libra fuera ideal para el timiming de lo sucedido", explicó Andragnes, en referencia al lanzamiento de la cripmoneda de Facebook anunciada días atrás. Pero aclara que Libra y Bitcoin no serán competencia. "Libra no reemplaza a las criptomonedas", señala.

Por su parte, Libra funcionará bajo una blockchain, la tecnología detrás de Bitcoin y otras monedas virtuales. Se trata de una especie de libro contable inviolable en el que se va registrando un historial de todas las transacciones.

El éxito de estas divisas es que no tienen una autoridad central. El poder se distribuye entre los miles de nodos (computadoras de usuarios) repartidos en Internet, que son los encargados de autorizar las operaciones. No obstante, esto no se cumple en la iniciativa que lidera la red social.

"Libra no es descentralizada como Bitcoin. Los nodos que validan transacciones son las propias empresas que forman parte del consorcio, para lo cual pagaron u$s10 millones", subraya Marías Bari, CEO de Satoshi Tango, una casa de cambio de monedas virtuales.

En efecto, ese fue el precio de entrada al "banco central" de Facebook, pese a que ninguno de los miembros tendrá más de 1% de participación. Los montos aportados se convirtieron en tokens, el equivalente de las acciones en el mundo cripto: son activos que pueden cambiarse –en este caso– por Libras.

De esta forma, el modelo de esta nueva divisa encierra la figura de una autoridad monetaria en la que los miembros del consorcio serán sus directores. La estrategia es clara: dominar la circulación de dinero virtual y crear el "dólar" de Internet, gambeteando la regulación de los gobiernos y minando el rol de los bancos.