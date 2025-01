Leonardo Cositorto, detenido por la presunta estafa piramidal Generación Zoe, sorprendió al revelar que este 2025 dará el "sí, quiero" desde la cárcel.

Según explicó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, se casará con "una ex estudiante de la carrera de Coaching", aunque no dio más detalles sobre la identidad de su pareja por cuestiones de seguridad.

"Es una decisión que he tomado junto a mi pareja, pese a las adversidades que enfrento en prisión", señaló Cositorto.

Además, Cositorto habló sobre los avances de su juicio, mencionando que en marzo se decidirá el futuro del caso en Goya, Corrientes.

"Hay mucha presión por plata", declaró, al tiempo que calificó como "una barbaridad" las restricciones a sus derechos humanos dentro del penal.

Continúa la polémica con sus actividades desde prisión

En paralelo a su vida personal, Cositorto sigue generando controversia.

En redes sociales, comenzaron a circular flyers que promocionan un curso de coaching y mentoría que ofrece desde la cárcel.

Según la convocatoria, se trata de un programa para la vida y los negocios, con un costo en dólares.

Fuente: X

"Fórmate como mentor coach", anuncia la publicidad que busca captar nuevos estudiantes interesados en su programa, pese a su situación legal.

Estas actividades reabrieron el debate sobre cómo una persona detenida por un caso de estafa de gran magnitud puede seguir realizando actividades comerciales desde prisión.

El juicio y su vínculo con Corrientes

En cuanto al juicio por Generación Zoe, Cositorto aseguró que "el proceso en Goya se reinicia el 4 de febrero", cuando se tomarán los testimonios finales de ambas partes.

Además, lamentó no haber podido regresar a su ciudad natal, Corrientes, desde su detención: "Hace tres años que no estoy en mi tierra, y me han prohibido todo".

Mientras tanto, su boda y sus actividades profesionales desde prisión prometen mantenerlo en el centro de la escena mediática.