Apuesta a los no bancarizados: Wilobank lanza una tarjeta Mastercard recargable "para todos"

Este plástico tendrá un límite bajo y será recargable, lo que permitirá que los usuarios puedan construir un perfil crediticio y así acceder al sistema

En la búsqueda de conquistar un segmento cada vez más competitivo, Wilobank, la entidad de Eduardo Eurnekian, anunció una nueva tarjeta de crédito Mastercard "para todos".

Este plástico tendrá un límite bajo y será recargable, lo que permitirá que los usuarios del banco digital puedan construir un perfil crediticio y así acceder al sistema financiero. "Nuestro objetivo es lograr una mayor inclusión financiera", explica Guillermo Francos, presidente de Wilobank, la entidad de la Corporación América (de Eduardo Eurnekian) que ya logró seducir a más de 50.000 clientes desde su creación, hace un año.

"Existe un gran porcentaje de la población que hoy no tiene acceso al sistema porque no cuentan con una historia crediticia y no pueden superar la barrera que impone la banca tradicional", señaló Francos. Y agregó que "nosotros vamos a tomar ese riesgo para captar a esos potenciales clientes que requieren de una cuota de confianza".

Asimismo, las estadísticas del BCRA demuestran que durante 2018 se duplicaron todas las operaciones bancarias a través de los medios digitales. "Nuestros clientes tienen una sucursal en su teléfono móvil y dejaron atrás la agobiante rutina de ir al banco", resume Francos.