Ganar criptomonedas de manera fácil y sin grandes inversiones es una posibilidad que cada vez atrae a más personas. Con la expansión del mundo de las criptos, surgen plataformas y herramientas que permiten obtener tokens sin necesidad de ser un experto en blockchain o invertir grandes sumas de dinero.

Existen diversas formas de lograrlo, pero las más conocidas son a través de airdrops, faucets y navegadores que te recompensan por tu actividad en línea o por participar en tareas fáciles.

En diálogo con iProUP, Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, explica que estas plataformas son ideales para principiantes que desean aprender sin arriesgar mucho dinero, explorar el ecosistema cripto y acumular pequeñas cantidades.

Sin embargo, resalta que no son recomendables para quienes buscan ganancias rápidas, carecen de experiencia o no investigan la legitimidad de los proyectos.

Airdrops, navegadores y faucets: qué son y cómo funcionan

En este contexto, Colombo explica cómo funcionan específicamente estos métodos y qué características tiene cada uno:

Airdrops: consiste en la distribución gratuita de criptomonedas realizadas por algunos proyectos, para promocionar su plataforma o recompensar la actividad de su comunidad

El experto indica que para ganar un airdrop, por lo general, el usuario debe cumplir con ciertos requisitos como registrarse en una plataforma, seguir cuentas en redes sociales, compartir publicaciones o completar tareas específicas

Navegadores: algunos navegadores como Brave permiten ganar cripto al utilizar la plataforma. Los usuarios pueden recibir recompensas por ver anuncios y tienen la opción de distribuir estos tokens, por ejemplo, como apoyo a creadores de contenido

Faucets: sitios web o aplicaciones que otorgan pequeñas cantidades de criptomonedas a cambio de completar tareas como resolver captchas o completar encuestas. Estos sitios son ideales para aquellos que desean iniciarse en el mundo de las criptomonedas sin necesidad de hacer una inversión.

Pero todo lo fácil trae sus riesgos: cuáles son

Si bien estas prácticas pueden ser atractivas y "cómodas", ya que no requieren de mucho esfuerzo y la recompensa lo vale, Colombo asegura que pueden traer riesgos, especialmente porque aún no son tan masivas y no están tan amplificadas entre grandes cantidades de usuarios.

En esta línea, expresa que uno de los riesgos más importantes es el de seguridad, ya que "existen actores malintencionados que utilizan falsas promesas de airdrops o faucets para crear sitios web fraudulentos diseñados para robar contraseñas o claves privadas de billeteras".

Por eso, es fundamental nunca compartir información sensible ni descargar aplicaciones de fuentes no confiables.

Otro riesgo relacionado es el de la privacidad: "Al participar en ciertos airdrops o utilizar navegadores criptográficos, los usuarios pueden estar compartiendo datos personales que, sin saberlo, pueden ser utilizados sin su conocimiento", resalta Colombo.

Pero según el director de Bitso Argentina, la seguridad y la privacidad no son los unicos riesgos. Tambien existe el riesgo de la "pérdida de tiempo", ya que, según detalla, en el caso de los faucets, las recompensas suelen ser pequeñas y, a veces, el tiempo que se invierte en completar las tareas no justifica los beneficios que se obtienen a cambio.

"Finalmente, el tema regulatorio no debe ser ignorado. En algunos países, las criptomonedas obtenidas a través de estas prácticas, aunque parezca que son pequeñas cantidades, pueden tener implicaciones fiscales", concluye.

Es por esto que, para prevenir estos riesgos, siempre se recomienda verificar la legitimidad de los proyectos, utilizar billeteras seguras y dedicar tiempo solo a plataformas confiables.