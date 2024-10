Ante la proliferación de los "bots" en las redes sociales que pueden instalar temas a pedido de algún interesado y hasta crear fake news o incluso estafas como la que ocurrió recientemente con Rainbowex, una diputada de Unión por la Patria propone que los usuarios sean clasificados como "humanos", "bots" o "multicuenta" para identificarlos y evitar que puedan incurrir en una eventual manipulación de la opinión pública.

El proyecto establece que las empresas que incumplan con la ley abonarán multas de entre un 2 y un 10 por ciento de su facturación anual en la Argentina o bien podrían ser suspendidas si reiteran ese incumplimiento.

Según la diputada nacional Gisela Marziotta (UP), autora del proyecto, el incremento de las cuentas automatizadas generó "un grave deterioro en la calidad del debate público y en la confianza en las plataformas digitales".

Se trata de un fenómeno de carácter internacional que demuestra su intensificación particularmente durante períodos electorales en distintos países, donde los actores políticos utilizan estas herramientas para influir en la percepción pública y deslegitimar a sus oponentes, un fenómeno conocido como astroturfing, que simula un apoyo ciudadano falso a ciertas posiciones políticas.

"La manipulación del discurso público a través de cuentas automatizadas y multicuentas es una herramienta que no solo fomenta la polarización, sino que también contribuye a la creación de burbujas informativas, donde los usuarios son expuestos únicamente a contenidos que refuerzan sus prejuicios, reduciendo así la posibilidad de un debate plural y diverso", afirma Marziotta.

¿Qué establece el proyecto?

El proyecto propone la creación de un Sistema de Etiquetado Digital que clasifique a los usuarios de redes sociales bajo las categorías:

Usuarios Humanos : personas físicas con identidad verificable mediante un sistema de validación de datos personales

: personas físicas con identidad verificable mediante un sistema de validación de datos personales Bots : cuentas automatizadas que operan mediante software o programas que generan interacciones o contenido sin intervención humana directa

: que operan mediante software o programas que generan interacciones o contenido sin intervención humana directa Multicuentas: cuentas gestionadas por una misma persona física, identificada a través de la coincidencia de direcciones IP, cookies de navegación, huellas digitales de dispositivos o cualquier otro medio de identificación técnica. Su existencia deberá ser informada al usuario, quien tendrá derecho a unificar, gestionar o cerrar sus cuentas adicionales

Además, el texto efectúa las siguientes definiciones:

Plataformas de Redes Sociales Masivas : sitios, aplicaciones o servicios que permiten la creación de perfiles públicos o privados , el intercambio de información y la interacción entre usuarios mediante publicaciones, comentarios, mensajes directos u otros medios de comunicación. Para ser consideradas "masivas", las plataformas deben tener una base de usuarios superior a 500.000 cuentas activas en el territorio nacional

: sitios, aplicaciones o servicios que , el intercambio de información y la interacción entre usuarios mediante de comunicación. Para ser consideradas "masivas", las plataformas deben tener una base de usuarios superior a en el territorio nacional Identidad Digital: conjunto de atributos y datos electrónicos que se refieren a una persona física, almacenados en una plataforma digital. Podrá ser verificada por los prestadores de servicios de redes sociales mediante sistemas seguros de validación , respetando lo establecido por la Ley N.º 25.326. En ningún caso se podrán solicitar datos personales adicionales que no sean indispensables para esta verificación, garantizando siempre los principios de necesidad y proporcionalidad

conjunto de física, almacenados en una plataforma digital. Podrá ser , respetando lo establecido por la Ley N.º 25.326. En ningún caso se podrán solicitar datos personales adicionales que no sean indispensables para esta verificación, garantizando siempre los principios de necesidad y proporcionalidad Verificación de Identidad : procedimiento técnico mediante el cual se autentica la identidad de un usuario humano en una plataforma digital

: procedimiento técnico mediante el cual se en una plataforma digital Protección de Datos Digitales Personales : las plataformas digitales estarán obligadas a implementar medidas de seguridad y confidencialidad para asegurar que los datos de los usuarios no sean utilizados con fines comerciales ni transferidos a terceros sin el consentimiento expreso de los titulares, salvo en los casos excepcionales previstos por la ley

: las plataformas digitales estarán obligadas a implementar para asegurar que los sin el consentimiento expreso de los titulares, salvo en los casos excepcionales previstos por la ley Etiquetado Digital: proceso mediante el cual se clasifica a los usuarios de redes sociales en las categorías de "usuarios humanos", "bots" o "multicuentas". El etiquetado debe ser visible para todos los usuarios de la plataforma, sin comprometer la privacidad o los datos sensibles de la persona clasificada.

Según el texto, este sistema "no solo fomentará la transparencia y la confianza en las plataformas digitales, sino que también permitirá a los usuarios identificar fácilmente si están interactuando con cuentas gestionadas por personas o por programas automatizados".

¿Qué dicen los especialistas?

Ximena Díaz Alarcón, cofundadora y CEO de Youniversal, afrima a iProUP que "es interesante la mayor transparencia con la que el consumidor pueda contar, aunque es un poco complicado de implementar", al tiempo que y alerta que debe asegurarse que "no limite la producción de contenido".

Además, sostiene que en muchos países "empiezan a aparecer estas demandas si están hechos por bots o por inteligencia artificial. Es cada vez más común en el consumo y en la comunicación en general porque la gente quiere esa transparencia puede hacer hasta manipulación si alguien hace esto de modo fraudulento".

"Como tendencia, no me cabe duda que va a seguir creciendo y hay que ver qué tan amigable puede ser para el consumidor. También pasan estas cosas como con la ley de etiquetado de alimentos que logó cambiar hábitos en algunos, pero, por otro lado, hay gente a la que no le importa", afirma la especialista.

Facundo Tula, experto en redes e influencers, señala a iProUP que la ley "puede traer un gran beneficio al garantizar un entorno digital más confiable y transparente. Al etiquetar bots, se mejoraría la calidad de las interacciones y el debate público en las redes, reduciendo el impacto de la desinformación y las campañas manipulativas".

Sobre las multicuentas, Tula opinó que "puede ser algo más complicado porque muchas personas tienen varias cuentas por necesidad: por negocios, emprendimientos o simplemente por separar su perfil profesional o laboral de otro privado para su vida personal. Y esos casos pueden ser complicados de identificar y etiquetar por las plataformas de manera correcta".

Por otro lado, con una mirada crítica, Tula afirmó que "el proceso de verificación de identidad y etiquetado puede ser visto como invasivo y puede desincentivar la participación de ciertos usuarios, especialmente aquellos preocupados por su privacidad".

"En términos de implementación, puede implicar barreras o rechazo por el lado de las plataformas, ya que deberían cambiar la estructura interna de sus sitios y, en gran parte, ir contra su propia filosofía de libertad y neutralidad dejando que los usuarios actúen libremente incluso con identidades digitales ficticias", agrega..

Para el experto, "Internet es un entorno complejo de legislar e intentar regular. Y la principal cuestión es que se mueve mucho más rápido y de manera más compleja de la que una ley local puede intentar limitar o controlar. Como usuarios, la búsqueda de mayor privacidad es un desafío y como Estados, es lógico también la búsqueda de cierto grado de protección".

"Lamentablemente, perseguir formas de restringir actividades puede generar mayor disgusto, incomodidad, limitar a los usuarios mucho más que lo que los protege y romper con la naturaleza neutra, abierta y libre del propio entorno digital", concluye.