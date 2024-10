El crecimiento de las criptomonedas aceleró la aparición de divisas digitales de todo tipo. Entre ellas, las 'memecoins' ganaron amplía notoriedad este 2024 por varios motivos.

Por un lado, los inversores acudieron a las criptodivisas meme por las ganancias superlativas que mostraron varios de estos tokens. Por otro, la influencia de la red Solana en el desarrollo de divisas de esta índole, sumado al boom que mostró dicho protocolo, disparó la adopción de proyectos cripto basados en memes como:

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Pepe Coin (PEPE)

Floki (FLOKI)

DogWifHat (WIF)

En el último mes, un activo superó ampliamente al resto y ganó visibilidad tras experimentar una suba de 5.000% en el último mes.

Criptomoneda sube 70% en 24 horas: de cuál se trata

Se trata de First Neiro on Ethereum (NEIRO), la cual trepó alrededor de un 5.100% desde septiembre y hasta un 14% en la última semana, según datos de CoinMarketCap. De esta forma, cotiza en torno a los u$s$0,0020 por unidad.

NEIRO es una criptomoneda diseñada basada en la red de Ethereum, la cual, según su whitepaper, está orientada a soluciones de inteligencia artificial descentralizadas. Su objetivo principal es ofrecer una plataforma que integre servicios de IA, accesible a desarrolladores y usuarios para la creación de aplicaciones y soluciones que utilicen algoritmos avanzados de aprendizaje automático.

Es considerada una especie de "sucesora" de Dogecoin, ya que, tras la muerte de Kabosu (el perro de DOGE) en mayo de este año, la dueña, anunció la adopción de Neiro, una hembra Shiba Inu de 10 años presentándola al público como la hermana de Kabosu.

Kabosu, el perro que inspiró la creación de cientos de criptomonedas meme

Luego de este anuncio, la comunidad criptográfica se vio sumida en un frenesí y se lanzaron tokens con el ticker NEIRO en diferentes blockchains como:

Ethereum

Solana

Base

El token se lanzó oficialmente el 29 de julio de 2024 y, tan solo en 24 horas, alcanzó una capitalización de mercado de más de u$s70 millones.

NEIRO también ofrece un sistema de incentivos para que los desarrolladores contribuyan con sus modelos de IA, los cuales serán recompensados con tokens por sus aportaciones a la red. Esto crea un ecosistema colaborativo donde se fomenta la innovación continua en el campo de la inteligencia artificial.