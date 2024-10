La semana comenzó con una noticia que generó un fuerte impacto: la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó una resolución que permite a los adolescentes, a partir de los 13 años, acceder al mercado de capitales en Argentina.

Esta medida abre la puerta a nuevos instrumentos financieros para los jóvenes, que hasta ahora solo podían optar por opciones limitadas como plazos fijos.

La Resolución General 1023/2024 establece que los adolescentes, bajo la autorización y supervisión de sus padres, podrán comprar y vender:

Acciones

Bonos

CEDEARs

Y otros activos financieros

Esta medida apunta a ampliar las oportunidades de inversión más allá de las herramientas tradicionales y busca promover la educación financiera en la juventud, así como fomentar el acceso al sistema financiero formal.

Sin embargo, este cambio plantea desafíos tanto para los jóvenes como para sus familias. En diálogo con iProUP, la psicopedagoga y asesora financiera Gabriela Totaro, autora del libro Silver sobre finanzas para niños, comparte su visión sobre la medida y su impacto en la educación financiera de los adolescentes.

"Si la intención de la CNV es que los chicos accedan a entidades reguladas y evitar que caigan en el engaño de las apuestas online, me parece una decisión acertada. El dinero no es magia, y es importante que los jóvenes comprendan que no se construye riqueza de un día para el otro", señala Totaro.

Además, la experta resalta la importancia de que los adolescentes tengan una base educativa sólida antes de ingresar al mercado de capitales.

"Es clave que entiendan qué es un CEDEAR, un bono, y la diferencia entre renta fija y variable. La educación es la mejor herramienta para evitar errores financieros", añade.

Uno de los principales desafíos que menciona Totaro es la necesidad de educar tanto a los padres como a los hijos.

"Si los adultos no están bien informados, será difícil que puedan guiar a los adolescentes en sus primeras inversiones. Los padres somos los primeros referentes, y si no hay congruencia entre lo que decimos y hacemos con el dinero, los chicos no van a entender cómo funciona el sistema financiero", advierte a iProUP.

La especialista también destaca a este medio la importancia de seguir a expertos en lugar de influencers que prometen ganancias rápidas.

"El mercado de capitales no es una receta mágica para hacerse rico. Es fundamental armar una estrategia financiera a medida, que considere los riesgos, las metas y el tiempo disponible. Para eso, es ideal contar con el apoyo de un asesor financiero que guíe a los jóvenes en sus primeros pasos", concluye la experta.