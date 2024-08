ZKsync, perteneciente a Matter Labs, es una de las empresas cripto del momento. ¿El motivo? fue la primera firma en presentar en el mercado una blockchain Layer 2, que utiliza Zero Knowledge Proof para validar las transacciones.

Matthias Broner, Head of Growth para Latam de Matter Labs, dialogó con iProUP dialogó, y detalló todo sobre la actualidad de la firma y cómo la nueva innovación permitirá a ZKsync revolucionar el mundo blockchain.

En perfecto español rioplatense, pero con anglicismos de un nativo, ya que si bien es hijo de argentinos se crió toda la vida en los Estados Unidos, repasó su vida desde el enfoque de las criptomonedas, hasta llegar a ZKsync, que advierte es una "revolución".

También se refirió a su llegada aleatoria al white paper de Satoshi Nakamoto, y detalló cómo Sam Bankman-Fried y su exchange FTX inflaron el precio de la criptomoneda que ayudó a desarrollar, para "luego apostarle a la baja y matar su precio".

Broner: "FTX y SBF le hicieron short a una cripto que ayudé a desarrollar y la tiraron"

"De chico tenía dos pasiones: coleccionar plata de distintos países e internet. Soy de la ‘generación e’ (e-mail, ecommerce) y siempre me imaginé que iba a existir una ‘e moneda’", detalla Broner a iProUP en el Aleph.

Y agrega: "En 2009, mientras navegaba en una especie de catálogo de páginas aleatorias, salió el white paper de Bitcoin y pensé ‘ahí está la e moneda’".

"La primera vez que entré a ese mundo 1 BTC estaba a 5 centavos de dólar y era difícil comprar, lo hice algunos años más tarde, pero lo tomaba como un hobby", recuerda el ejecutivo, que aprovechó al máximo la oportunidad laboral en cripto que originó la llegada de Ethereum.

"Ahí se podía programar usando esa tecnología y con lo que sabía me metí en una empresa Web3 que no anunciaba que lo era, porque en ese momento a todo lo cripto se lo miraba de reojo producto de los scams", recuerda e identifica a la gran "molestia" del ecosistema.

Broner se refiere a la firma Web3 Dfinity, que tiene como objetivo promover "una Internet descentralizada y libre", con el foco puesto en los desarrolladores y en la cual colaboró desde el marketing para lanzar, a mediados de 2021, el token Internet Computer (ICP).

"Lanzaron varias preventas de ICP y una fue en FTX, que lo tenía a un precio 50% mayor. Cuando salió al mercado, Sam Bankman-Fried y compañía hicieron short al precio (apostar que el precio va a la baja) y la tiraron", expresó Broner resignado.

"Después me fui a OpenZeppelin, una empresa de código abierto que opera behind the scenes, ya que forma audita sistemas de seguridad y contratos inteligentes, ahí empecé a trabajar con los equipos de Matter Labs (ZKsync) y al tiempo me llamaron. Quería volver a lo masivo" contó.

¿Qué hace la blockchain layer 2 de ZKsync y que significa Zero Knowledge Proof?

Una cuestión relevante en el mundo de las criptomonedas y los proyectos Web3/blockchain es el credo o los fundamentals del mismo, es decir, la base ideológica que los sustenta y que suele ser un factor decisivo a la hora de decidirse o no para ingresar a una compañía.

En ese sentido, la ética de ZKsync y Matter Labs, iba a acorde con la filosofía de Broner: "habla de libertad, prosperidad y progreso, con una mentalidad abierta u open source para que todos puedan participar, lo que es una promesa poderosa", asintió orgulloso.

"Las blockchain de capa 2 permiten a 1.000 personas hacen transacciones por al ritmo de 1 en L1 y más barato", dijo Broner

El gran diferencial de ZKsync se encuentra en su nombre y es que se trata de una blockchain de layer o capa 2, es decir, que se inserta sobre una red principal que ya existe, en este caso Ethereum, para hacer transacciones más rápidas y menos costosas.

"Las layers son como una autopista con un peaje:

la layer 1 (L1) es como si en una autopista hubiera muchos autos y un solo peaje

la layer 2 (L2) es como que un colectivo con muchas personas pasen por ese peaje

Son 1.000 personas haciendo una transacción al ritmo que lo haría una sola en L1", graficó.

A su vez, existen dos tipos de layer 2,

el tipo clásico, llamado optimistic u optimista, que usan algunas como Arbitrum

Zero Knowledge Proof o Prueba de Cero Conocimiento

La diferencia entre ambas radica en la manera que tienen para validar una transacción: la primera es optimista, pues deja ‘pasar’ la transacción por los nodos, sin probarla matemáticamente y su procesamiento conlleva un delay de entre 1 y 2 semanas.

Mientras tanto, la Zero Knowledge Proof y en la que se basa ZKsync, es capaz "de probar que una transacción es cierta sin observar el detalle, a través de una serie de números y letras indescifrables (hash) que revelan sólo la información necesaria para validar ese proceso", diagramó Broner.

Los usos de ZKsync a la Prueba de Cero Conocimiento que podrían "son revolución"

"ZKsync es el primero en producir este código en Ethereum (a través de EVM o Ethereum Virtual Machine), estamos siempre entre las más usadas y las más baratas y procesamos, en promedio, 180 transacciones por segundo", declaró Broner.

"QuarkID utiliza ZKsync para validar la identidad", confesó Broner

"Esto es una revolución, porque escalamos en Ethereum para que la gente use blockchain de forma cotidiana, esto potencia a los desarrolladores y les permite crear a un costo hiper bajo. Es un buen sandbox", expresó sonriente.

Uno de los ejemplos más destacables del uso de esta tecnología en la vida cotidiana se da a través de QuarkID, un protocolo que promete a ciudadanos, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, ser "dueños de su identidad".

"QuarkID utiliza ZKsync para validar la identidad de manera 100% segura, ya que no solicita toda la información del ciudadano, si no que, a través de un hash, se aprueba únicamente la información relevante en ese momento, sin mostrarla", manifestó.

"Cuando un policía de tránsito use el sistema no va a ver de tu carnet de conducir toda la información como nombre completo, fecha de nacimiento dirección, si no que el sistema va a validar (con un tilde o una cruz) que la información que necesita confirmar que es o no verdadera, así lo sea", esclareció Broner.

"Retomando el credo, esto permite una mayor libertad y más en un país como la Argentina donde no hay confianza en las instituciones y la gente tiene que salir a la calle con el DNI. Te hace dueño de tu propia identidad y tiene un sinfín de usos", culminó.

El token de ZK que ya está disponible en Lemon

ZKsync lanzó su token nativo $ZK, que le otorgará a los desarrolladores la gobernanza sobre la red y distribuyó dos tercios del total supply (21.000.000.000) a la comunidad, de los cuales el 17,5% irá a más de medio millón de carteras en forma de airdrop.

Esquema para comprar el token en Lemon

Se trata de la mayor distribución de tokens a usuarios entre las principales blockchains de L2 y presupone una cantidad mayor que las designadas para el equipo de Matter Labs y para los inversores.

Desde principios de agosto de 2024, el token ya se encuentra disponible en la billetera Lemon de Argentina y comenzaron a venderse a tan solo $100, algo así como u$s0,07.

"Ya tenemos más de 18 redes blockchain en la app para que los usuarios puedan enviar o recibir cripto", resalta a iProUP Tomás Eric Field, PR Manager de Lemon.

Y añade: "La incorporación de la red de ZKsync Era nos permite abrirle la puerta a que más de 2.6 millones de personas puedan usar aplicaciones descentralizadas de una manera más económica, y respaldados por la seguridad de Ethereum, realizando depósitos y envíos más baratos de los activos $ZK y $ETH desde la app".

"La particularidad de este anuncio es que ahora los usuarios tienen una vía más directa para adquirir el token $ZK, que se puede comprar y vender desde 100 pesos en Lemon, algo que puede resultar difícil y complejo de obtener en otras aplicaciones. Los primeros 5.000 que compren el equivalente a 10 dólares en pesos reciben un NFT de regalo", completa.