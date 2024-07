El memecoin temático de Kamala Harris, la actual vicepresidente de EEUU, subió un 250% en medio de fuertes presiones para que Joe Biden abandone la candidatura a la reelección presidencial.

Las fuertes críticas contra la candidatura del actual presidente comenzaron luego del debate contra Donald Trump.

Kamala Horris (KAMA), el token de Solana mal escrito y comercializado con un dibujo mal hecho de la vicepresidenta de EEUU, capitalizó u$s11.9 millones en el mercado.

Por otro lado, Jeo Boden (BODEN), el memecoin tambien mal escrito pensado para Biden, se desplomó más de 73.4% en las últimas semanas.

Según las fuentes de la campaña de Biden, Harris es la principal opción para reemplazar a Biden si abandona su candidatura a la reelección.

Reelección de Biden, ¿Que dicen las encuestas?

Hoy en día, los legisladores demócratas, los medios de comunicación y los votantes, presionan a Biden para que retire su candidatura.

Antes del debate, la capitalización del memecoin KAMA era de u$s3.5 millones.

FiveThirtyEight, el sitio de noticias y análisis especializado en recopilación y análisis de datos, reveló una encuesta en el que muestra que Trump posee un ventaja de 23 puntos.

Siena College y el New York Times, dieron a conocer otro estudio en el que se mostró que Trump se encuentra primero en las listas y que tres cuartas partes de los votantes piensan que Biden es demasiado grande en edad para el puesto presidencial.

La CNN mostró los resultados de sus encuestas e indicó que tres cuartas partes de los votantes creen que los demócratas tienen mayor posibilidades de ganar la elección de noviembre.

El presidente no baja los brazos

Más allá de toda predicción, Biden se muestra seguro y sin retroceder. A pesar de la presión, el presidente afirmó estar preparado para el trabajo.

"Permítanme decir esto tan claramente como pueda, de la manera más simple y directa posible: Estoy en carrera", manifestó el actual presidente de EEUU en una videollamada con su personal de campaña.

"Nadie me está empujando a salir. No me voy. Estoy en esta carrera hasta el final", finalizó Biden al hacer referencia a su candidatura.