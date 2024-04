Toma cada vez más preponderancia la tendencia entre jóvenes nativos digitales que optan por recibir un salario en moneda digital por esta particular razón

Con el halving a la vuelta de la esquina, Bitcoin (BTC) se mantiene en el centro de atención de los entusiastas de la comunidad cripto y ahora también de nuevos interesados.

Sin embargo, a pesar de haber tocado máximos históricos de aproximadamente u$s73.000 a mediadios de marzo, el precio ya no es el único factor que genera interés entre muchos. Su valor de ofrecer privacidad, seguridad y anonimato empieza a tomar protagonismo.

"Sin duda, uno de los grandes beneficios de la red de Bitcoin como otras criptomonedas descentralizadas, además de la seguridad, es la privacidad", sostiene Ramiro Raposo, VP de Bitwage.

Bitcoin: la red preferida en un contexto de halving

En diálogo con iProUP, Raposo describe que la red Bitcoin opera bajo un protocolo más simple, en comparación con otras blockchains, algo que la hace menos susceptible a errores y vulnerabilidades y contribuye a "mantener la estabilidad en torno a la misma".

Además, precisa que "Bitcoin cuenta con un mayor número de nodos en comparación con otras redes, factor que dificulta que cualquier entidad o grupo ejerza control o influencia significativa sobre ella, una solidez cimentada sobre un nivel de confianza en Bitcoin que otras redes más recientes todavía están intentando alcanzar".

Consultado sobre cómo afectará el halving a la red, el ejecutivo responde que se producirá un efecto de disminución de las recompensas por bloque que obtienen los mineros, por lo que se espera "que los ingresos derivados de las comisiones por transacción cobren mayor importancia en la compensación económica de los mineros".

Se espera que el halving vuelva más segura y escalable la red de Bitcoin

"Esto es crucial para mantener la viabilidad económica de la minería y asegurar que la red continúe siendo segura y robusta, incluso cuando las recompensas por bloque sean considerablemente bajas", prosigue.

El halving es un evento programado que ocurre cada 4 años en la red Bitcoin en donde las recompensas recibidas por los mineros se reducen a la mitad y, por ende, la oferta de BTC en el mercado.

Bitcoin: los jóvenes prefieren cobrar en cripto para mantener el anonimato

Los proyectos descentralizados ganan interés entre profesionales y novatos que priorizan mantener su anonimato, en un contexto de crecientes desafíos para la ciberseguridad de las empresas y de los usuarios.

La seguridad y privacidad que ofrecen los productos "non custodials", es decir, no custodiados por un organismo que lo centralice, representan cada vez más un punto de inflexión para los usuarios frente a un escenario que plantea cada vez más regulaciones, controles y seguimiento de los movimientos de las personas.

Es en este contexto donde surgen los "anónimos digitales", en su mayoría pertenecientes a la generación centennial y millennial, muchos de los cuales no tuvieron contacto con sus empleadores o clientes, dado el establecimiento del home office como metodología de trabajo.

"Suele suceder mucho en el mundo del IT (tecnología), en el que son muy conscientes de la privacidad. Algunos hasta van más allá, y casi no usan cuentas bancarias, tarjetas de crédito, aplicaciones de pago y solo se manejan en efectivo para "no dejar rastros" en el sistema", relató el vicepresidente de Bitwage.

Cada vez más jóvenes optan por recibir sus honorarios en criptomonedas por trabajos realizados

La plataforma es empleada por muchos que buscan recibir sus honorarios en criptomonedas, una tendencia asentada para escapar de las divisas de las finanzas tradicionales, la mayoría de ellas, inflacionarias.

Muchos reciben un sueldo cripto mediante billeteras descentralizadas que luego cambian por efectivo en "cuevas cripto" o en el mercado conocido como P2P (de persona a persona).

"Vivimos en un mundo que pide a gritos un cambio en el sistema financiero global. Hoy en día, más de 1.000 millones de adultos en el mundo tienen un teléfono inteligente, pero no una cuenta bancaria. Y el acceso a monedas universales como BTC, sin barreras burocráticas y con bajo costo de envío, ya es posible", completó Tania Lea, Directora de Azteco para América Latina.