Los especialistas de la industria cripto describen al ciclo actual de halving de Bitcoin como el mercado alcista más "extraño" registrado, tras un máximo histórico prematuro de BTC y una enorme oleada de capital hacia las memecoins.

El pasado lunes 1 de abirl, Zach Rynes, contacto comunitario de Chainlink también conocido como ‘ChainLinkGod’, expresó que "este mercado alcista ha sido extraño" en una publicación de X (antes Twitter).

En líneas generales, las corridas alcistas verían la liquidez fluir hacia Bitcoin antes de pasar a Ethereum y otras monedas de alta capitalización, para luego descender por otras redes.

Sin embargo, el mercado "se saltó un par de pasos que hemos visto en ciclos anteriores", con el capital yendo directamente de BTC a memecoins, lo cual es "un poco inusual", según explicó Rynes.

El éxito de las memecoins rompe el ciclo de halving

La capitalización total de las memecoins se disparó a u$s70 mil millones el 1 de abril, impulsada principalmente por bombeos en tokens recién lanzados como ‘dogwifhat’ (WIF) basado en Solana y Book of Meme (BOME), y memecoins antiguas como Pepe y Bonk.

La red de capa 2 de Coinbase, Base, también se transformó en un "caldo de cultivo" para la especulación con memecoins.

Las memecoins crecen a pasos agigantados

El token DEGEN (lanzado hace muy poco tiempo) es un ejemplo, habiendo aumentado un asombroso 2,800% en el último mes. La memecoin es un token no oficial que fue distribuido a la comunidad en la red social descentralizada, Farcaster.

Rynes añadió que los fundamentos del mercado no juegan un papel importante en este momento y expresó que "hay algo de dinero minorista que ha ingresado, pero no en los niveles que hemos visto antes; estamos en una economía de atención basada en narrativas específicas, no en fundamentos reales".

El educador de Ethereum, Anthony Sassano, apuntó que después de alrededor de una década en el espacio cripto, "puedo decir con total confianza que este es, de lejos, el mercado alcista más extraño que ha tenido el sector cripto".

Además indicó que el dinero minorista no está "aquí de ninguna manera significativa" hasta que todo el mercado suba todo junto.

Otro factor que agrega rareza a este ciclo de mercado, según los especialistas, es que Bitcoin alcanzó un máximo histórico antes del halving. En ciclos anteriores, el máximo histórico de Bitcoin llegaba el año siguiente al halving.