Overdare Inc., apoyada por líderes en la industria de los juegos y el metaverso como Krafton, Inc. y Naver Z Corporation, reveló una alianza estratégica con Circle Internet Financial. La empresa detrás de USDC, la stablecoin respaldada por el dólar estadounidense.

El objetivo de esta alianza es revolucionar el ámbito de los juegos móviles con contenido generado por los usuarios (UGC), al utilizar las carteras Web 3.0 de Circle.

Circle emisor de USDC, llevará sus monederos Web3 al metaverso

En el núcleo de esta colaboración se encuentra la plataforma de juegos móviles UGC de Overdare, Inc., llamada Overdare. Equipada con avanzadas herramientas de IA y funciones inmersivas, ofrece una experiencia enriquecedora para jugadores y creadores.

Además, Overdare está lanzando el "Overdare Studio", un conjunto completo de herramientas creativas para PC que brindan opciones innovadoras para personalizar y diseñar experiencias de juego en la plataforma.

Con el fin de fortalecer el ecosistema para creadores, Overdare incorporará la red Settlus, simplificando la licencia de contenido creativo interactivo a través de la tecnología blockchain.

Settlus, una plataforma diseñada dentro del ecosistema Cosmos, facilita la interconexión entre diferentes blockchains y mantiene un registro transparente de las transacciones de activos digitales en el metaverso.

Este enfoque allana el camino para un modelo de distribución de ingresos transparente y eficiente para los creadores en diversas plataformas.

Además, la empresa busca cambiar la forma en que los creadores gestionan la propiedad intelectual y los ingresos, implementando los monederos Web 3.0 de Circle para el comercio de propiedad intelectual y los pagos en USDC.

Esta solución está diseñada para facilitar la transición de los creadores de plataformas Web2 tradicionales a Web 3.0, centrándose en la gestión de activos y transacciones seguras y fáciles de usar. El objetivo es abrir nuevas oportunidades en los prósperos sectores del metaverso y los juegos para los creadores.

Circle busca que USDC sea la moneda de cambio en el metaverso y la Web3

Para promover aún más la economía de los creadores, Overdare decidió incorporar USDC como una opción adicional para que los creadores ganen ingresos y realicen transacciones.

Esto posibilita que los creadores de cualquier lugar del mundo disfruten de tarifas de liquidación más bajas y la facilidad de procesamiento de pagos casi instantáneos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Esto les brinda el poder de acceder a ganancias de manera oportuna según la demanda.

El fin de esta alianza es abrir nuevas oportunidades en sectores del metaverso y los juegos para los creadores

Henry Park, CEO de Overdare, expresó su emoción por asociarse con Circle, resaltando su cumplimiento normativo y fiabilidad. Según Park, esta colaboración asegura un acceso seguro a las ganancias de los creadores.

Jeremy Allaire, CEO y co-fundador de Circle, también manifestó su entusiasmo por esta innovadora alianza con Overdare. Allaire espera que esta asociación impulse la transformación del entretenimiento digital y cree un entorno Web 3.0 innovador para todos.

El lanzamiento global de la plataforma Overdare está previsto para el segundo semestre de 2024, con más detalles y anuncios que se compartirán en los canales de redes sociales de Overdare próximamente.