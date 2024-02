La Legislatura de La Rioja aprobó a mediados de enero el proyecto presentado por el Ejecutivo provincial para lanzar el Bocade (Bonos de Cancelación de Deuda), la primera cuasimoneda oficial de la gestión del presidente Javier Milei.

De esta manera, se convirtió así en la primera provincia en emitir una cuasimoneda desde la crisis de 2001, una iniciativa que propone la emisión de esta divisa para pagar sueldos de empleados públicos de la gobernación en hasta un 30%.

Sin embargo, a pesar del respaldo que el Presidente otorgó durante su campaña electoral a este tipo de medidas, algunas voces del Gobierno se mostraron en contra de la medida adoptada por el gobernador peronista Ricardo Quintela. Uno de ellos fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quién cuestionó la legitimidad de la medida.

Guillermo Francos tildó a la cuasimoneda de La Rioja de "ilegal"

"Todos los gobernadores saben que es ilegal. Hay un pacto fiscal que impide la emisión de cuasimonedas, que en realidad son bonos", disparó el funcionario del gabinete de Milei.

"Es ilegal lo de La Rioja. Conforme a la ley y los convenios de consenso fiscal, esto tiene determinadas sanciones dentro del propio convenio. Lo más importante de todo es que el Estado nacional no le va a recibir cuasimonedas o bonos de la provincia que quiere emitir el gobernador de La Rioja", sostuvo en la emisora Neura Media de Alejandro Fantino.

De acuerdo a Francos, el bono que respalda la Legislatura riojana tiene la limitación de emplearse únicamente dentro de la economía local a diferencia de "cuando se emitían bonos como los patacones, aceptados por el Estado nacional para pagar impuestos".

El ministro del Interior Guillermo Francos tildó a la cuasimoneda de La Rioja de "ilegal"

"Esto implica multas y se le pueden cortar los Anticipos de Tesoro del Estado, si hubiera plata", precisó el funcionario, quién reveló que, en charlas que mantuvo con el presidente, ambos la consideraron como "ilegal".

El ministro del Interior también indicó que cuasimonedas como las de La Rioja pueden tender a devaluarse, ya que "la gente no va a querer tener toda su economía en esos bonos".

"El gobernador Quintela es un poco particular. Ya no debería estar siendo gobernador porque iba a renunciar si ganaba Milei y no lo hizo. La palabra del gobernador de La Rioja no vale demasiado, entonces el bono del gobernador tampoco va a valer demasiado. Es otra equivocación del gobernador Quintela", disparó Francos.

Desde que se impulsó su aprobación, Quintela fundamentó la necesidad de emitir una cuasimoneda como Bocade, como consecuencia de la deuda que el Gobierno mantiene con su provincia por fondos coparticipables que, según aclaró, se dejaron de pagar a mediados de noviembre, posterior al balotaje.

"Cuando se termina el balotaje, (el exministro de Economía, Sergio) Massa iba cubriendo parte de esos fondos y se dejó de pagar una parte de octubre, noviembre y diciembre. Eso hace un monto aproximado de $9.300 millones", remarcó.

Y enfatizó: "A eso se le tiene que agregar la cuota de enero, otros $3.700 millones en enero. La Rioja no puede prescindir de esa plata porque es parte de la coparticipación, de los recursos que son parte de las provincias".

Quintela acusó a Milei por la crisis de las provincias

Qué es el Bocade, la nueva cuasimoneda emitida por La Rioja

La Legislatura riojana, cuyas 32 bancas de 36 pertenecen al oficialismo, aprobó el miércoles 17 de enero la iniciativa que busca "cubrir una parte del salario de los trabajadores de la administración pública". Ese porcentaje será del 30%.

Así, el Ejecutivo estará habilitado a emitir BOCADE por el equivalente a $22.500 millones y se reserva el derecho de "a contratar en forma directa la impresión, confección y/o infraestructura tecnológica de los bonos, previo cotejo de ofertas".

El texto fija que la gobernación debe acordar con el Banco Rioja "u otras entidades bancarias de plaza, la forma y modalidad de acreditación en cuenta corriente o caja de ahorro u otra forma de depósito bancario, de los importes depositados".

Además, remarca que que las tres funciones del Estado (municipalidades, empresas, y entidades descentralizadas, y autárquicas) estarán obligadas a aceptar la cuasimoneda "en cancelación total o parcial de sus créditos en dinero".

"Hoy no llegamos ni a la primera semana después del cobro de los sueldos. Los riojanos se quedan sin plata. Por eso convoqué a sesiones extraordinarias para enviar un proyecto de ley que autorice a constituir un instrumento monetario, en caso de ser necesario", había adelantado Quintela.

El mandatario Riojano atribuyó la crisis ante la decisión del presidente Javier Milei de prorrogar el Presupuesto del año pasado, que derivó en que la inflación anual licuara los fondos provinciales.

"La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas. En cuanto al comercio hay que acordar con la Cámara de Comercio para que reciba esta moneda como forma de pago", indicó Quintela, quien recordó que en 1988 y en 2001 la gobernación ya tuvo cuasimonedas.