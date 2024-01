Todo era bullish para Bitcoin. Tanto al cierre de 2023 como en el inicio de 2024, pero en las últimas horas el panorama cambió. Al parecer, la causa de la corrección que llevó a la divisa digital estrella a caer 6% en una hora fue el análisis de Markus Thielen para Matrixport.

El especialista aventuró un rechazo de las solicitudes de los fondos cotizados al contado (ETF Spot) por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC). Thielen afirma que todas las presentaciones carecen de algo fundamental: la legitimidad de las criptomonedas en Estados Unidos.

Aunque no es la única justificación, lo concreto es que se produjeron fuertes ventas que impulsaron una caída por debajo de los u$s42.500. Todo esto, precedido de un alza de Bitcoin que superó los u$s45.000, algo que no ocurría en dos años.

El "efecto dominó" arrastró a las altcoins a experimentar un giro preocupante a la baja. El plazo para que la SEC apruebe o no el ETF se extiende hasta el 10 de enero.

Por qué cayó el precio de Bitcoin

El informe de Matrixport desató una serie de repercusiones. Eric Balchunas, analista de Bloomberg Intelligence se mostró en contra de las versiones que indican un eventual revés por parte de la SEC al ETF de Bitcoin al contado.

Según su análisis, no es que el "rechazo sea rotundamente imposible, pero no hemos escuchado nada que lo indique. Y no estamos solos: muchas organizaciones de noticias ahora están en sintonía con nosotros basándose en sus propios informes independientes".

La expectativa de Bitcoin está puesta en la aprobación (o no) de un fondo cotizado en EEUU

Entre los especialistas consultados por iProUP, existen matices para argumentar la baja en la cotización de Bitcoin.

Norberto Giudice, conocido en redes como criptonorber, analiza para iProUP lo ocurrido con la divisa digital en estas horas: "Estos meses fueron de mucho optimismo por el halving, con mucha gente apalancada en largo. Un poco tiene que ver con eso, los especuladores aprovechan cualquier noticia para mover el mercado y liquidar esos longs".

"Las dudas sobre la resolución de la SEC provocaron un movimiento de mercado que yo creo se va a sostener toda la semana. Creo que vamos a tener mucha volatilidad. Ahora resta una semana para que se rechace, se apruebe o se posponga la decisión", comenta a iProUP el analista José Ignacio Bano.

Elenor Terret, periodista de Fox Business, aseguró en su cuenta de X que la SEC mantuvo reuniones con las bolsas de comercio para hablar acerca de los ETF spot de Bitcoin.

"Yo creo que eventualmente va a salir la aprobación y será un muy buen momento para Bitcoin. El invierno de las criptomonedas terminó, especialmente con la llegada del halving. Creo que todo eso influye para las fuertes subas de Bitcoin y las criptomonedas", asegura Bano.

Sin embargo, destaca que "la duda es si pasa antes o después. Si no sos trader, no estás todo el tiempo siguiendo las cotizaciones, esta es una volatilidad de corto plazo".

El halving también pone presión al reducir el ritmo de emisión a la mitad

"Se va a aprobar, es algo inevitable. Tampoco creo que sea algo que deba suceder ya. De ETF se habla hace por lo menos 6 años y la verdad es que yo le tengo más fe a la suba de precios por el halving. Para ponerlo de alguna manera, el señor halving apareció tres veces y las tres cumplió. El señor ETF es la primera y vamos a ver qué pasa", grafica Giudice.

Frente a la consulta sobre la oportunidad de compra, criptonorber no duda: "Por supuesto que es un momento para comprar. Siempre que suceden estas liquidaciones y se ve una baja de Bitcoin de más del 5% es una oportunidad para seguir acumulando".

El trader Felipe Avico también brinda su opinión a iProUP: "Si la inversión está orientada a una ganancia en el corto plazo, no veo precios atractivos por la verticalidad del gráfico, pero con una mirada de mediano/largo plazo, el precio actual sigue siendo llamativo para nuevos inversores".

Bitcoin: qué pasa en Argentina

Entre las varias noticias en que la criptomoneda estrella fue protagonista se sumó el pedido impulsado por la ONG Bitcoin Argentina. Desde ese sector solicitaron que la Ley de Blanqueo contemple a las criptomonedas como efectivo y, eventualmente, el Banco Central se vea beneficiado.

"Si el BCRA pudiera recibir Bitcoin del blanqueo, ello le permitiría mejorar sus reservas, pero lamentablemente este mecanismo solamente se previó para el depósito de dólares. Si bien la posible volatilidad alcista de bitcoin haría muy riesgoso para el BCRA vender los Bitcoin que recibiera en depósito, mantenerlos en cartera mejoraría aún más su posición de reservas", detalla Ricardo Mihura Estrada, presidente de la organización no lucrativa.

En efecto, el blanqueo incluido en la Ley Ómnibus contempla los siguientes bienes:

Moneda nacional o extranjera Inmuebles ubicados en Argentina Acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares. Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares Otros bienes muebles Créditos de cualquier tipo o naturaleza Derechos y otros bienes intangibles Otros bienes ubicados en el país susceptibles de valor económico, incluyendo los bienes y/o créditos originados en pólizas de seguro contratadas en el exterior.

Rodolfo Andragnes, cofundador de la entidad, remarca a la presunta contradicción que podría encerrar una solicitud de este tipo respecto a la filosofía de la divisa líder.

"Entiendo que puede generar alguna desconfianza en la comunidad bitcoiner, porque al tenedor de Bitcoin no le gusta ceder el acceso a sus activos, pero en la medida en que sea una opción libre, cada uno podrá evaluar los costos y sus riesgos", concluye.