La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está próxima a aprobar los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) al contado, una medida que la firma de inversión TD Cowen considera como crucial desde el punto de vista político.

El veredicto sobre la decisión en torno a estos instrumentos se dará entre el 8 y el 10 de enero y, para los especialistas, la oportunidad representa para la SEC una manera de consolidar su papel regulatorio en el ámbito de las criptomonedas, especialmente ante la posibilidad de una legislación más amplia sobre el ecosistema por parte del Congreso estadounidense.

La firma sugirió que la SEC busca evitar posibles desafíos legales al rechazar los ETF de Bitcoin, tomando en consideración las experiencias previas.

Un total de 14 compañías, entre las que se encuentran grandes actores como BlackRock y Fidelity, solicitaron la aprobación de fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a Bitcoin.

La esperanza de que la SEC apruebe estos ETF se manifestó en el mercado, al mostrarse un notable aumento en el precio de BTC durante los primeros días de enero, a pesar de su más reciente corrección.

ETF de Bitcoin: no hay indicios de que la SEC los rechace

En cambio, otros actores del mundo cripto no se muestran tan entusiastas. Por ejemplo, un informe de la empresa MatrixPort generó polémica, debido a la contradicción de declaraciones anteriores de la misma empresa, al afirmar que la SEC rechazará las solicitudes.

Según la firma TD Cowen, la SEC aprobaría los ETF de Bitcoin por "motivos políticos"

Eric Balchunas, analista en Bloomberg Intelligence, no compartió las predicciones pesimistas y otorgó el beneficio de la duda a quienes sostienen opiniones distintas.

Balchunas, junto a su colega James Seyffart, coincide en la expectativa de que la SEC apruebe los ETF de Bitcoin en las fechas previstas para su decisión.

A su vez, enfatizó su deseo de conocer las fuentes o determinar si se trata simplemente de especulación por parte de aquellos que discrepan con los puntos de vista de la mayoría.

"Para ser claros, no digo que el rechazo sea rotundamente imposible… pero no hemos escuchado nada que lo indique. Y no estamos solos: muchas organizaciones de noticias ahora están en sintonía con nosotros basándose en sus propios informes independientes", comentó Balchunas.

BlackRock nombra "Participantes Autorizados" en su ETF de Bitcoin

El 29 de diciembre, tanto BlackRock como Van Eck presentaron formularios S-1 revisados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, aprovechando la última oportunidad para la consideración de la SEC en enero de 2024.

En su solicitud actualizada, Van Eck afirmó, "Las entidades financieras autorizadas para adquirir o canjear acciones con el Trust, conocidas como "Participantes Autorizados" o "APs", realizarán transacciones únicamente en efectivo tanto para la creación como para el canje de acciones".

Eric Balchunas, analista de ETF de Bloomberg, confía en que la SEC tome decisiones antes del 10 de enero de 2024

Esta declaración refleja la alineación con las preferencias de la SEC en busca de transparencia y claridad en las operaciones financieras.

La reciente actualización de BlackRock como "Participantes Autorizados" en su propuesta de ETF de Bitcoin spot.

Esta nominación generó comentarios significativos, especialmente por parte de Balchunas quien expresó: "parece que tenemos nuestro primer caballo en la parrilla de salida".

Esta afirmación sugiere una anticipación positiva en relación con la aprobación por parte de la SEC del gestor de activos.

Balchunas, en una declaración compartió su expectativa de que la SEC tome decisiones sobre las presentaciones pendientes de ETF de Bitcoin spot antes del 10 de enero de 2024.

En caso de aprobación, se vislumbra un inicio casi inmediato del comercio. Este desarrollo marca un hito significativo en el panorama de las criptomonedas y la inversión, y la atención se centra en cómo podría impactar en los mercados financieros a medida que se avanza hacia el nuevo año.