El empresario Michael Saylor se hizo presente de manera virtual en Labitconf 2023 para conversar sobre la importancia de la utilización de Bitcoin (BTC), como activo de reservas para las empresas.

Saylor comentó que hay una guerra infinita en todo el mundo. "El dinero es energía económica y esto habla que muchas veces terminamos viendo una gran competencia entre países que terminan peleándose".

El empresario, comentó que en los últimos años, el dólar está colapsando. "Las empresas más importantes están colapsando, el dólar estadounidense perdió 7% en los últimos años", apuntó.

Y agregó: "Asimismo, el dólar perdió 95% en los últimos años y es un problema que viene con la impresión de billetes o cosas que podemos comprar".

Según Saylor, "es un error pensar que u$s26 en el 2020 vale un dólar hoy". "El dólar versus el dólar perdió su valor. Si comparamos al dólar con el mercado inmobiliario perdió su valor", insistió.

Y detalló: "Al mismo tiempo, muchas personas siguen pensando que es el 2%, pero hay que pensar por qué el dólar pierde valor frente al mercado inmobiliario".

"Y eso se explica porque el ser humano no puede hacer playas. Sin dudas, el dólar estadounidense es la moneda más fuerte de todo el mundo. Todas las demás monedas crecieron 14% en el año", agregó.

Michael Saylor, en Labitconf 2023: el gurú apareció en una videollamada en el escenario principal del evento

Más valor que el oro

Saylor recordó que el peso argentino cayó 98% y subrayó que, de hecho, el dólar perdió 77% de su valor frente al oro.

"La mayoría de los inversores cree que es inteligente al invertir pero como pueden ver, si no se supiera cuál es la oferta de dinero, pensamos que la oferta es exitosa, que les va bien pero esto está siendo afectado al riesgo, al pasivo, y estaría rastreando los activos", narró.

En cambio, destacó que "Bitcoin es un activo, una red pero también es una ideología". Y en este Estado está asegurado por el poder económico, político y si no lo comprendemos vamos a cometer errores.

"Por ejemplo, 16,5 gigawatts es parte de la potencia y 460 exahash es la potencia computacional de todo el mundo. Por ejemplo, es la energía que se necesita para potenciar toda la armada de Estados Unidos", remarcó.

"Si analizamos el promedio de los Bitcoin es muy caro. Bitcoin puede ser una gran tecnología para administrar las finanzas y más para las grandes compañías del mundo", enfatizó.

Además agregó: "En unos años, vamos a ver el verdadero potencial. No hay ningún riesgo operativo, y Bitcoin es tecnología. Los bonos para Estados Unidos son un activo, pero Bitcoin es como un bono pero no tiene rendimientos negativos".

Si todos los bonos soberanos tienen un rendimiento negativo, "Bitcoin les permite escaparse de todos los riesgos, dura mil años, lo más cercano es el oro. Cuando los españoles llegaron a América crearon inflación".

ETX, un activo para invertir

Este activo compite con el Nasdaq pero no tiene inflación, y si compramos miles de dólares se pueden generar más inflación.

En cambio, Bitcoin no genera inflación, los economistas dirían que es el dinero más sólido.

"Bitcoin es el primer activo que no es intrínsecamente no defectuoso. Si se va a crear más fiat pero nadie va a crear más Bitcoin. Finalmente, tenemos un activo que va a ser líder en el mundo. Es mantenible, durable, portátil. al fin lo encontramos", mencionó.

En definitiva, las empresas se descapitalizan, están sujetas a fracasos, bancarrotas, tienen un problema, hay recortes de personal y esto genera una malaria económica porque solo tienen los bonos, y los títulos están afectados a los riesgos.

"En 100 años Bitcoin va a dar un 14 por ciento de retorno. Bitcoin no tiene los riesgos de una compañía, no tiene problemas regulatorios porque no está en el mundo real pero tiene todas las virtudes, es incorruptible, global e indestructible", destacó.

De esta manera, siempre va a tener una ventaja en el mundo real. "La única estrategia que va a funcionar es que el activo APEX", resaltó.

Si se ve los números reales, desde agosto 2020, se ganó u$s200.000. "El mundo está en caos y lo sabemos, el oro bajó, el dinero que se imprime no está en el oro, las personas invierten en tecnología", apuntó.

Michael Taylor conversó de manera virtual en Labitconf

¿Qué hacemos nosotros?

Si adoptamos la estrategia de Bitcoin podemos aumentar nuestro crecimiento para nuestra familia, para nuestras empresas.

Incluso, Bitcoin supera a Google, Apple a todas. Sin embargo, ninguna pudo superar su crecimiento.

Además, en los próximos diez años Bitcoin seguirá creciendo. "Vamos a tener una avalancha de adopción tanto corporativa como institucional. Cuando todos entiendan Bitcoin, quizás se desacelere un poquito pero en el largo plazo tenemos que tener un foco láser", aseveró.

Y recomendó: "Si pensamos en un periodo de cien años será superior. Todo se va a ir resolviendo, cuando ustedes piensan en el futuro les recomiendo que piensen en su familia, en sus hijos".

Y evaluó, que si su familiar tuviera u$s900 en cien años tendrían un millón. Bitcoin es una armadura. Tengan en cuenta que tienen que confiar en la contraparte.

Cuando pensamos en nuestra riqueza, no importa lo que sea que vamos a comprar, pero tenemos que manejar el riesgo.