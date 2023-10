¿Dos nuevos FTX a la vista? demandan a gigantes del mundo de las criptomonedas por presunto fraude

Dos empresas estadounidenses del sector de las monedas digitales fueron demandadas por órganos judiciales de su país. Qué tipo de fraude habrían cometido

Cada vez más casos de fraudes y estafas con criptomonedas se dan a conocer en todo el mundo, con empresas de renombre que son demandadas por incurrir en prácticas ilícitas.

El caso más emblemático es el de FTX, empresa de criptoactivos que supo ser una de los más grandes del mundo, pero que sufrió un colapso total en noviembre de 2022 y que, al día de hoy, enfrenta profundos juicios en su contra.

Ahora, se dieron a conocer dos nuevas compañías de renombre en el ecosistema, las cuales fueron demandadas por presunta defraudación a más de 230.000 clientes por un total de u$s1.100 millones.

Criptomonedas: demandan a Gemini y DCG por presunto fraude

Se tratan de Gemini y Digital Currency Group (DCG) -propietaria de CoinDesk y de la plataforma Genesis- las cuales fueron demandadas por la Fiscalía General de Nueva York.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, indicó que ambos servicios no informaron a sus clientes de los riesgos de un programa de créditos en criptomonedas que iniciaron en 2021.

Los activos de estos negocios colapsaron a fines del año pasado en medio de una oleada de quiebras en el sector de criptomonedas, que incluyó a la propia FTX, una de las plataformas más importantes del mundo en ese momento junto con Binance.

Demandan a la empresa Gemini por no informar a sus clientes de los riesgos de un programa de créditos en criptomonedas que iniciaron en 2021

De acuerdo con la denuncia, Gemini, fundada en 2014 por Cameron y Tyler Winklevoss, mintió a sus clientes acerca del riesgo de estos préstamos y no informó que, en un momento, cerca del 60% de los fondos estaban en manos de Alameda Research, uno de los grupos pertenecientes a Sam Bankman-Fried, fundador de FTX.

En enero de este año, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó a Genesis y Gemini por esta iniciativa conjunta, llamada Gemini Earn, la cual prometía 8% de intereses para los clientes de Gemini si permitían a esta usar los activos para prestarlos a terceros.

"Gemini, de forma repetida, aseguraba a los inversores que invertir con Genesis a través de su programa Gemini Earn era una inversión de bajo riesgo. Sin embargo, la investigación encontró que los análisis internos de Gemini acerca de Genesis mostraban que el estado financiero de la segunda era riesgoso", subrayó la investigación de la fiscalía.

Demandan a Genesis y a Gemini: cómo fue el accionar de ambas empresas

Genesis invirtió más de u$s1.000 millones en Three Arrows Capital, un fondo de inversión que colapsó a mediados de 2022 y que dejó un saldo negativo en la hoja de balances de la firma cripto.

Como resultado, Genesis fue acusada en la denuncia por no auditar adecuadamente a Three Arrwows y de no informarle de esto a Gemini. Según la investigación judicial, de hecho, en más de dos años no hubo ninguna auditoria.

Adicionalmente, se encontró que en julio de 2022, la junta de directores de Gemini decidió dar por terminado el programa por los riesgos asociados de Genesis y que, incluso, uno del los integrantes comparó la situación financiera de Genesis con la de Lehman Brothers antes de colapsar.

Miles de usuarios sufrieron pérdidas masivas por el incumplimiento en los pagos de las empresas demandadas

Un mes después, empleados de Gemini quitaron sus inversiones en el programa, pero aun así la compañía no informó a sus clientes de los riesgos. En el medio, también hubo acusaciones cruzadas: Genesis, que entró en quiebra, demandó a su propietaria DCG; mientras que Gemini también demandó por las pérdidas a DCG y a su dueño, Barry Silbert.

El fraude de ambas empresas "es otro ejemplo de malos actores causando daño en una industria con poca regulación como la de las criptomonedas. Mi oficina continuará sus esfuerzos para parar a las empresas engañosas de criptomonedas y en lograr mejores regulaciones para proteger a todos los inversores", manifestó la fiscal James en un comunicado citado por la agencia Bloomberg.

Además de buscar una compensación para los inversores, algunos de los cuales perdieron los ahorros de sus vidas, James busca prohibir a Gemini, Genesis y DCG de operar en la industria financiera de Nueva York.

"Trabajadores de Nueva York e inversores de todo el país perdieron más de u$s1.000 millones porque les mintieron de que su dinero iba a estar seguro y que iba a crecer si invertían en Gemini Earn. En lugar de eso, Gemini ocultó los riesgos de invertir con Genesis y Genesis le mintió al público acerca de sus riesgos", agregó.

La fiscalía remarcó el caso de una "abuela jubilada de 73 años, que invirtió los ahorros de ella y de su marido de más de u$s199.000 en Gemini Earn, buscando usar el dinero para la enseñanza de sus nietos" pero que "lo perdieron todo por este fraude".

Otro ejemplo que dio fue el de un neoyorquino de 56 años que invirtió y perdió aproximadamente u$s20.500 en Gemini Earn, que representaban casi todos sus ahorros.