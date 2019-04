Turismo por internet: este hotel está a solo un "clic" de distancia, con descuentos y en pleno corazón porteño

El hotel, con beneficios especiales para contrataciones online, se convirtió en el gran atractivo de San Telmo por la unión de lo clásico y lo tecnológico

Aunque la crisis azota a los argentinos y el clima que se vive no es el mejor, los extranjeros siguen visitando el país, atraídos más que nunca por un tipo de cambio que los favorece. Y en sus recorridos por las calles porteñas hay lugares donde los nativos no quieren ir, pero que para los turistas son el epicentro de atención.



Así se vive en bares, restaurantes y hoteles del Microcentro porteño, donde caminar por las calles un fin de semana es como estar en otro país: la mayoría de las voces que se escuchan hablan en otros idiomas, y si son en español tienen acento de algún vecino de la región, con una tonada distintiva.

Las calles de San Telmo son algunas de las que más atraen a este público, y muchas compañías supieron leerlo a tiempo. Es el caso del Mérit Hotel, una opción de la cadena Amerian, marca que se convirtió en una de las más elegidas por los turistas por su mezcla perfecta entre estilo clásico por la estética y modernidad por los servicios.



Si bien la fachada es el gran atractivo del lugar, la ventaja de incorporar tecnología como un medio de acceso al lugar, con la opción de reservar una habitación en un solo clic y brindar por eso rebajas de hasta 10% en el hospedaje, hicieron que esta cadena hotelera se convierta en una de las preferidas para quienes llegan a la Ciudad de Buenos Aires.



Además, esta ventaja que permite abaratar los precios por reservar vía Internet suma el beneficio de ser acumulable con otras promociones, lo que no es un dato menor.



Si bien hace tiempo los hoteles vienen incorporando nuevas herramientas para hacer más sencillo desde el momento de la reserva, hasta el check in y el check out, en el caso del Mérit se convirtió en una parte esencial de la "experiencia" completa que propone el lugar.

Empezando por su estética, el exterior renovado que conserva su diseño de 1940, con una vidriera decorada con un músico y su guitarra que aluden al mítico tango porteño, junto con un interior totalmente actualizado, lograron convertir el hotel en la opción más alucinante para los extranjeros.



"La experiencia que se vive en este lugar es única. Es increíble como se respira el aire porteño en este barrio, pero se suma a la tecnología, la combinación con un bar moderno, y tantos condimentos que no nos da ganas de irnos", dijo Maricarmen, una turista madrileña que eligió ese hospedaje.



Con 141 habitaciones, business center, área de self service con máquinas expendedoras y el bar a cargo de Bonafide (al cual se puede ingresar desde el interior y exterior del hotel) hay muchas cosas para vivir.

La diferenciación se completa justamente con accesorios tecnológicos. Desde un ascensor de última generación decorado con luces led, hasta las computadoras a disposición del cliente a cada paso, hacen del Mérit un caso único de hotel 3 estrellas con la calidad de 5.



Como parte de la cadena Amérian Hoteles, este lugar es uno de los tantos que inició sus actividades en la ciudad de Córdoba en 1992 y que, con hoteles propios y otros bajo el sistema de franquicias, se expande hacia todo el país.

Además es precursora en la modalidad de condo-hoteles, en las que cualquier persona puede invertir en el hotel, obteniendo una ganancia mayor a un alquiler.



Con este sistema, Amérian cuenta con dos hoteles propios en Córdoba, tres en Buenos Aires, 19 hoteles operativos y 6 en proyecto en 12 provincias del país y uno en Montevideo, Uruguay.