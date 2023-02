Ethereum, polémica: bate récord de comisiones, prepara otra red de pruebas, y complica a inversor

La segunda red más importante de criptomonedas se ubica nuevamente en el ojo de la tormenta por noticias dispares sobre su presente. ¿Qué es lo que pasa?

Una de cal y una de arena. Cerca del cierre de febrero, finaliza también un gran mes para Ethereum (ETH), ya que la red cocreada por el genio ruso Vitálik Buterin acaba de alcanzar un nuevo hito al superar los u$s15.000 millones pagados en comisiones.

Según estableció Dune Analytics, el mes de mayor actividad en ese sentido fue octubre de 2021, con un total de u$s1.818 millones pagados a los mineros, algo previo a La Fusión (o The Merge).

El motivo de esta diferencia radica principalmente en que las comisiones en Ethereum suelen ser mucho más altas que en otras redes.

Por el momento, se desconoce qué impulsó esta alza en la actividad dentro de la red. No obstante, usuarios de Twitter especularon sobre un posible airdrop, luego de una publicación de Coinbase.

Sin embargo, el informe estaba relacionado con al lanzamiento de BuildOnBase, un protocolo de segunda capa de Ethereum, desarrollado por la empresa que se oficializó este 23 de febrero.

Las estadísticas comprobaron el dato, ya que las quemas de Ethereum superaron los u$s4.816 millones, mientras que en la red Solana, por citar un ejemplo, se pagaron apenas u$s12 millones por comisiones en toda su historia.

Ethereum no para: batió un récord de comisiones y anunció una nueva actualización

Bitcoin más caro: qué pasó

El desarrollador Kyle Reid publicó en su cuenta personal de Twitter: "Ethereum quema más valor en ETH por semana que lo que Solana generó en toda su historia".

Asimismo, para usar Bitcoin (BTC), en tanto, las tarifas promedio fueron de u$s1,5 aproximadamente este 24 de febrero de 2023.

No obstante, según el peso de la transacción, la congestión de la red en cada momento y la prioridad del envío, muchos usuarios pueden conseguir transaccionar y pagar mucho menos, como sugiere mempool.space.

Con la implementación de The Merge concluyó la minería de Ether, la forma con que se acuñaron los más de u$s195.000 millones de esa moneda digital que hay en circulación.

No obstante, nació otra forma de generar rentabilidad en la que ya no hace falta comprar máquinas para recibir los próximos Ether que se creen.

Gracias a The Merge, se pasó de Prueba de trabajo o Proof of Work (PoW), donde las computadoras compiten por resolver un enigma matemático a cambio de una recompensa, a Prueba de Participación o Proof of Stake (PoS), donde los tenedores de monedas compiten en para validar las operaciones de la red.

La llegada Holli: la nueva actualización

Mientras tanto, Ethereum también se prepara para recibir la nueva actualización denominada Hollí, una nueva red de pruebas que se lanzará a fines de 2023.

Tim Beiko, presentó el proyecto a través de Twitter, como reportó The Block.

"Una nueva red de pruebas, Holli, está prevista para lanzarse a finales de este año, ¡y espero que podamos resolver estas cosas antes de entonces!", subrayó.

Y añadió: "Hice dos sugerencias en el repositorio, y me encantaría que los desarrolladores de la capa de aplicación nos dijeran cómo podríamos enfocar mejor esta cuestión", escribió Beiko.

Beiko adelantó que los desarrolladores centrales propusieron introducir a Holli como una nueva red de prueba para abordar algunas dificultades que presentan actualmente los otros dos entornos.

"Las redes de prueba ayudan a tres grupos distintos de usuarios: desarrolladores de clientes, desarrolladores de aplicaciones y operadores de nodos/stakers/mineros, pero las necesidades de cada uno de ellos son bastante diferentes", detalló.

Invertir y educarse para evitar pérdidas

Prueba y error

A medida que se acerca la próxima actualización de Ethereum (ETH), Shanghai, los desarrolladores de la cadena de bloque se apresuran para probar que todo esté en perfectas condiciones. Sin embargo, parece que algunos ensayos recientes en red de pruebas (testnet) no salieron como planearon.

Los últimos ensayos en la red de prueba de Zhejiang antes de la llegada de Shanghai, revelaron algunos errores -según un informe de The Block-, aunque los desarrolladores son optimistas en que los inconvenientes no afectarán la agenda para la introducción de los retiros en staking.

Los desarrolladores de Ethereum se prepararon para el despliegue de Shanghai, una actualización muy esperada que se centrará en los retiros de los tokens ETH dispuestos en los programas de staking (apuesta o participación).

Como parte del desarrollo, se pusieron en marcha varias testnets que permiten simular su llegada; siendo una de ellas Zhejiang.

Las redes de prueba actúan como clones de la red principal (mainnet):

ofrecen a los desarrolladores entornos de ensayo para buscar errores

probar cambios de código en un entorno de bajo riesgo antes de un lanzamiento más amplio

El inversor de Ethereum que lo perdió todo

Por otro lado, un inversor anónimo de Ethereum confirmó que perdió más de u$s2 millones al negociar Ether.

El trader gastó u$s12.5 millones en stablecoins para comprar 7,135 ETH luego de que subiera 10% hasta los u$s1.790 por unidad en septiembre de 2022.

Pero una corrección posterior obligó al trader a vender todas sus tenencias por u$s10.51 millones.

En total, el trader perdió casi u$s1.750.000. Curiosamente, esperar y vender al precio actual le habría representado una pérdida menor de, aproximadamente, u$s1.140.000 millones.

Las operaciones del inversor resurgieron en febrero, cuando el precio de ETH creció aproximadamente 10%.

Los datos muestran que se adquirieron u$s7.65 millones en ETH el 16 de febrero, solo para venderlos ocho horas después cuando el precio de ETH bajó, lo que supuso una pérdida de otros u$s324,000.