También opina sobre economía: qué dijo ChatGPT sobre la moneda que regirá en el mundo

No faltaba mucho para que alguien decidiera preguntarle a ChatGPT qué moneda será la que domine el mercado global. Sorprendete con la respuesta

Desde Business Insider le pidieron a ChatGPT que opinara sobre cuál va a ser la moneda dominante del futuro, y la respuesta sorprendió.

Es que por más que el dólar ha dominado como moneda el comercio y la valoración durante muchísimos años, ChatGPT ve que en el futuro habrá un sistema "multipolar", en el que dominarán una serie de monedas en conjunto.

Y es que ChatGPT no se define sobre si será el dólar estadounidense o el yuan chino, no, porque tiene cosas a favor y en contra, y por lo tanto no llegarían a dominar solas.

"El dólar estadounidense ha sido la moneda internacional dominante durante gran parte del siglo pasado, y sigue siendo ampliamente utilizada y aceptada como depósito de valor, medio de cambio y unidad de cuenta", escribe ChatGPT.

"Su uso generalizado, especialmente en el comercio internacional, confiere al dólar una influencia significativa en la escena internacional. Sin embargo, en los últimos años se han hecho esfuerzos por reducir el dominio del dólar y aumentar el uso de otras monedas en las transacciones internacionales, como el euro y el yuan", continúa.

"En conclusión, predecir qué moneda será la dominante en el futuro es incierto, pero es probable que el mundo vea un cambio hacia un sistema monetario multipolar, en el que varias monedas desempeñen un papel significativo, en lugar de una moneda dominante", predice ChatGPT.

Para ChatGPT ninguna de estas monedas ganará la pulseada

Vale aclarar que la base de datos de ChatGPT llega sólo a finales de 2021, por lo que no tiene en cuenta movimientos que se hayan reealizado desde ese momento y que podrían haber influido en su respuesta.

Datos como la guerra de Rusia a Ucrania y sus consecuencias económicas, la expulsión de Rusia del SWIFT, los golpes al dólar, el uso del yuan en tratos petrolíferos, etcétera, indicó Business Insider.