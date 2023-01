Qué necesitás para poder comprar dólares a precio oficial: te lo explicamos

Aunque es cada vez más dificil acceder al dólar a cotización oficial, aún hay fromas de hacerlo, y es conveniente por su calor y tipo de cambio

Es de público conocimiento que comprar dólares al valor "oficial", que actualmente tiene un precio promedio en torno a los $179, es prácticamente inaccesible para el ciudadano promedio, por lo que este tipo de cambio se utiliza principalmente para operaciones de importación y exportación, aunque en el caso de las primeras son cada vez más limitadas.

Sin embargo, de momento, hay algunas pocas excepciones por las que un ciudadano promedio pueda adquirir dólares al valor oficial u hacer transacciones con este tipo de cambio.

¿Quién puede comprar dólares a precio oficial?

Actualmente, son pocas las operaciones que una persona física puede hacer a dólar oficial, por lo que suele ser un valor de referencia para importaciones, cada vez más limitadas, y las exportaciones.

Dentro de los grupos que aún pueden adquirir u realizar operaciones a dólar oficial, se encuentran los siguientes:

La Administración Nacional , conformada por la administración central y los organismos descentralizados, incluyendo las instituciones de Seguridad Social

, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, incluyendo las instituciones de Seguridad Social Las empresas y sociedades del Estado que abarquen a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias

que abarquen a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias Toda otra entidad de titularidad exclusiva del Estado nacional y sus equivalentes en los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios

en los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios Los gastos referidos prestaciones de salud, medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos

Los gastos en prestaciones de salud se pagan a dólar oficial

Los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios

efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios Compra en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población por parte de las entidades reconocidas en la Ley del bombero voluntario, fuerzas de seguridad y entidades sin fines de lucro

de la población por parte de las entidades reconocidas en la Ley del bombero voluntario, fuerzas de seguridad y entidades sin fines de lucro Compra de servicios de transporte terrestre de pasajeros, con destino a países limítrofes

de pasajeros, con destino a Compra de servicios de transporte de pasajeros con destino a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur

Compra de moneda extranjera por personas humanas residentes en el país con fondos provenientes de créditos hipotecarios otorgados por entidades financieras locales y/o de fondos obtenidos a través del Programa Procrear, hasta el monto máximo del préstamo o el equivalente a 100.000 dólares, el que resulte menor y en la medida que los fondos sean aplicados simultáneamente a la compra de inmuebles en el país destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente

¿Qué se necesita para comprar dólares en el banco?

En el caso que se desee adquirir dólares en el banco, los requisitos son menores que en el caso del dólar oficial, aunque tiene otros limitantes como un máximo de u$s 200 por mes.

Al existir una gran cantidad de "trabas" para acceder a este tipo de cambio, resulta más sencillo definir quienes no pueden adquirir dólares en el banco:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo

Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro

Cotitulares de cuentas bancarias

Personas que trabajen en relación de dependencia donde sus empleadores se hayan beneficiado del programa ATP

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses

Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP"

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia

Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro

Además, aquellas personas que hayan hecho gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se debite directamente los dólares de la cuenta o se pague el resumen en dólares, se les descontará del cupo total y, en el caso de superarlo, se le descotará del mes próximo.

Los gastos en dólares con la tarjeta de crédito se descuentan del cupo mensual

Por ejemplo, si tuvimos gastos por u$s 450 y pagamos el resumen en pesos, no podremos comprar dólares por ese mes, el siguiente y en el subsiguiente únicamente podremos adquirir u$s 150. Este tope aplica tanto para las compras en dólares como una suscripción de Spotify u aquellas realizadas en el exterior.

¿Cuánto hay que sumar al dólar oficial?

Dependiendo del tipo de operación será los distintos impuestos y percepciones que deberán sumarse al valor oficial.

En el caso de adquirir dólares para atesoramiento, al valor del dólar oficial se le debe sumar un 30% en concepto del Impuesto PAIS y un 35% en concepto de Percepción al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto a los Bienes Personales.

En el caso de los gastos con tarjetas en dólares, existen dos tipos: el tipo de cambio turista con límite de u$s 300 mensuales y el tipo de cambio "Qatar" que no tiene límites.

En el primer caso se debe sumar al valor del dólar oficial un 30% en concepto del Impuesto PAIS y un 45% en concepto de Percepción al Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a los Bienes Personales.

En cuanto al "dólar Qatar", denominado así por los argentinos que viajaron a dicho país a ver el mundial. En este caso se suma el 30% del Impuesto PAIS, un 45% en concepto de Percepción del Impuesto a las Ganancias y un 25% de Percepción del Impuesto a los Bienes Personales.

Cabe aclarar que aplica a cualquier tipo de compra en el extranjero siempre que se haya superado el límite de u$s 300 mensuales.

¿Cuántos dólares se pueden comprar por mes por home banking?

De momento, debido al actual cepo cambiario, solo se pueden adquirir u$s 200 mensuales, indicó iProfesional.