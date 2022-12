Conocé hasta donde podría caer el precio del Bitcoin para el año que viene

VanEck, el gestor de activos e inversión americano realizó estimaciones sobre qué pasará con el precio del Bitcoin para el 2023. Los detalles

Bitcoin (BTC), la criptomoneda más famosa del mundo y la que mayor capitalización de mercado posee, podría subir hasta los u$s 69.000 por activo.

A su vez, podría perder desde esa cota más de un 75% hasta sus niveles actuales, en los que la cota de los u$s 17.000 se resistieron, no por superarla, sino por no ser capaz de mantenerla, y de ahí buscar mejores cotas para un activo que no recupera cabeza en 2022.

En este caso, habrá que enfocar la mirada en cómo está llevando a cabo su dinámica durante el presente ejercicio, ya que presenta peligros de caídas importantes, pero también con puntos de vistas alcistas que casi podrían doblar sus niveles actuales.

¿Qué pasará con el precio del Bitcoin en 2023?

El gestor de activos e inversión americano, VanEck puso sus estimaciones sobre Bitcoin para el próximo ejercicio.

VanEck destacó que estiman un recorte del 82% desde máximos hasta niveles entre los u$s 10.000 y u$s 12.000 para la primera criptomoneda del mercado.

Según el responsable de activos digitales de la firma, Matthew Sigel comentó que considera el punto más bajo del desgraciadamente famoso "criptoinvierno".

¿Cuál es el panorama del precio de Bitcoin?.

Desde la firma analizaron que la situación de los mineros es insostenible, y vieron que desde lo que va del presente ejercicio se redujo a marchas forzadas su rentabilidad en el caso de Bitcoin.

Lo que sucede es que estos venden sus recompensas para poder sufragar el aumento del precio de la energía, y por tanto los costes de su operativa, simultáneamente con la caída en picada de la cotización.

Esto genera una tormenta perfecta que llevó a disminuir sobremanera, la obtención de beneficios.

Sigel comentó a Coindesk: "El sector minero de bitcoin se encuentra actualmente bajo una presión extrema".

Y agregó: "Tenemos un índice que refleja las empresas que cotizan en este sector; la capitalización de mercado promedio ahora es inferior a 200 millones de dólares estadounidenses, y cada una de estas empresas está quemando efectivo y cotizando muy por debajo del valor contable".

Esta situación será la proyectada para la primera parte del 2023, con la recesión en custodia, heterogénea por países, pero posiblemente global, en el ambiente.

VanEck, gestor de activos e inversión americano.

Desde VanEck analizaron que el rebote llegaría hasta los u$s 30.000 por activo, en especial ya que se produciría otro halving, que redujera drásticamente a la mitad de la criptomoneda, de camino al 2024.

Mientras en su índice del miedo y la codicia, Bitcoin se colocó en el nivel 26 frente al 28 que marcó este fin de semana y volvió a los niveles de la pasada semana, si mejora en 3 puntos los registrados en miedo extremo en el último mes.

Con respecto a la capitalización, alcanzó los u$s 322.100 millones, mientras supone un 38,2% del total del mercado que capitaliza u$s 842.000 millones, con un ligero avance del 0,2%.

En relación a su lugar en el mundo económico, dicha capitalización se colocaría en el puesto 28 de la clasificación global, entre la licorera china Kweichow Motai y Meta.

Si nos enfocamos a su cotización, se observó que Bitcoin recortó un 2,31% en la última semana con apenas avances nada importantes, algo inferiores al medio punto porcentual en el mes precedente.

Su caída trimestral se eleva hasta el 15,3% y, en lo que va de año pierde casi ya un 64% de su precio.