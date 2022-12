Cripto en 1 minuto: inflación, ajustes y nuevas regulaciones de exchanges y criptomonedas

El analista económico Damián Di Pace explica por qué luego del colapso de Terra a principios de 2022, el ecosistema cripto no logra tapar esa herida

El mundo del ecosistema cripto aún no logró recuperarse luego del colapso de Terra a principios de 2022, por lo que deja actualmente nuevas víctimas.

Es por eso, que todavía no se frenó el sangrado de la consecuencia de la pérdida y de la liquidez del exchange FTX.

Según el analista el analista económico, Damián Di Pace llegarán nuevamente regulaciones a los exchanges y a las criptomonedas, y habrá un mayor riesgo a la baja.

¿Cuál será el próximo cisne negro?

Según un informe de Cointelegraph, los objetivos incluyen entre u$s 13.500 y u$s 12.000 e incluso tan bajo como los u$s 10.000 para el bitcoin para los próximos meses.

Es decir, se avecinan niveles de precios muy bajos en medio de una mayor volatilidad.

Inflación

"Si el panorama cambia drásticamente para mejor, las posibilidades de un repunte de los activos de riesgo deberían aumentar al mismo paso. Mientras tanto, el dólar estadounidense continúa luchando con máximos anteriores de los últimos 20 años", remarca Di Pace.

Las nuevas regulaciones

Los factores que afectan la caída de los precios dentro del mercado criptográfico están impulsados por préstamos imprudentes y controles de capital insuficientes junto con los temores de las inversiones de insolvencia anteriores que ya vimos.

Muchos exchanges serios y confiables también lo solicitan para diferenciarse de la competencia imprudente y voraz.

Habrá que esperar de acá en adelante para ver que pasa en el Reino del señor cripto, pero seguramente los pecados de 2022 habrá que pagarlos y deberán servir de aprendizaje para el futuro del ecosistema cripto.

En el medio, la CEC, la Comisión de Dolsas y Valores de Norteamérica planeará incentivar y ajustar las tuercas para la regulación de los exchanges y las criptomonedas.

Crisis Bitcoin

Bitcoin (BTC), la criptomoneda más importante por valor de mercado, finalizó noviembre con una caída de 16,2%, cifra que representó el peor cierre mensual en los últimos dos años.

Este jueves 1 de diciembre, la criptodivisa más importante, abrió levemente en alza, con un precio de u$s17.027 por unidad.

Bitcoin tuvo su peor cierre mensual de los últimos dos años.

El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, indicó que en el último mes del 2022 podrían comenzar las subas de los tipos de interés más pequeñas.

"Tiene sentido moderar el ritmo de nuestras alzas de tipos a medida que nos acercamos al nivel de restricción necesario para frenar la inflación. Ese momento podría llegar tan pronto como la reunión de diciembre", sostuvo.

Sin embargo, el funcionario remarcó que el costo de vida continúa demasiado alto como para abandonar la suba de tipos, por lo que la tasa se mantendrá en un nivel elevado durante más tiempo del esperado.

Te puede interesar FIFA 23 lanzó el nuevo modo del Mundial Qatar 2022: en qué consolas se puede jugar y cómo descargarlo

"Me parece probable que el nivel definitivo sea un poco más alto del que se incluía en nuestro resumen de predicciones económicas de septiembre", aclaró.