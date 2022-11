Batacazo también en el mundo cripto: cuántos fan tokens de la Selección ya vendieron los argentinos

Los fan tokens de la Scaloneta cambiaron de mano prácticamente en su totalidad luego de que los fanáticos reaccionaron tras la caída frente a Arabia

Tras la derrota de la Scaloneta contra el Seleccionado de Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, los fanáticos argentinos huyeron del Fan Token del equipo albiceleste y puede decirse que se quedaron con casi nada.

"La Selección Argentina debutó ante Arabia en el partido inaugural del Grupo C y obtuvo un duro golpe. Pero no solo los fanáticos tuvieron un día triste, sino también los apostadores cripto que se volcaron al Fan Token $ARG", remarca en diálogo con iProUP Sergio Morales, director ejecutivo en CryptoCity.

La masiva huida del Fan Token de la Scaloneta

Todos los pronósticos apuntaban a lo que parecía lógico: que el equipo que capitanea Lionel Messi ganara cómodamente en el encuentro de este martes. Pero luego del 2-1 a favor del conjunto saudí, el Argentine Football Association ($ARG) sufrió una fuerte caída en las pizarras de plataformas como CoinMarketCap.

"Tras la derrota, los argentinos huyeron del fan token $ARG, que registró una baja del 30% en su cotización, de u$s7,67 a u$s5,24", afirma a iProUP César Vidal Scasso, presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina (ADEEMA).

Morales recuerda que "el token de Argentina, que cotiza en u$s5,23, fue el primer Fan Token de una Selección en el mercado de criptoactivos. Pero este martes sufrió una venta masiva de u$s$29,8 millones de volumen operado en apenas 24 horas".

"De este modo, las ventas superaron incluso el valor de su propia capitalización de mercado, cercana u$s19 millones", sostiene.

Los pronósticos con Fan Tokens en el Mundial Qatar 2022

"En el Mundial de Qatar se destacan nuevos formatos de interacción entre usuarios, marcas y equipos, acercando personas interesadas en aplicaciones de apuestas de fútbol y de streaming que transmiten la Copa del Mundo", advierte a iProUP Manuel Ameneiros, VP de Revenue de Retargetly.

Quienes acertaron la derrota de Argentina en su debut en Qatar obtuvieron 30 veces su apuesta

Se trata de activos cripto que permiten la interacción con los equipos, como por ejemplo participar en encuestas, comprar merchandising y obtener descuentos e invitaciones. Es decir, una vinculación más económica con el club deportivo.

Estos instrumentos suelen venderse en mercados secundarios, al igual que las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, lo que significa que tienen volatilidad. Para adquirirlos, la plataforma de Socios.com es el principal sitio que los ofrece, pero no la única.

El exchange Bybit ha listado recientemente los fan tokens de los principales clubes de fútbol de Europa: $PSG (Paris St. Germain), $BAR (Barcelona), $JUV (Juventus), $ACM (AC Milan), $INTER (Inter Milan), $AFC (Arsenal) y $CITY (Manchester City).

Los pronósticos con Fan Tokens vs. las apuestas cripto

"Hay exchange, como Socios.com, que se especializan en transaccionar Fan Tokens. En cambio, hay poco movimiento de apuestas en los exchanges, que no llegan al 2% del mercado cripto. Es más probable que el desarrollo se dé en sentido contrario: que las casas de apuestas online tradicionales migren a cripto", considera Scasso.

Remarca que "los grandes exchanges, como Binance o Coinbase, no incursionan en este mercado, pero sí empresas importantes que aprovechan la fiebre mundialista para afianzar la marca ofreciendo premios, como OKX, que ofrece un pozo de u$s2,3 millones, no como apuesta sino en forma de pronóstico", comenta.

"Ya en el mundo de las apuestas cripto, aparece el uso de memecoins. Por ejemplo, en España, la casa de azar 22bet acepta Doge", precisa.

"En Argentina, las apuestas cripto no están reguladas, si bien el juego tiene permisos y son, por lo general, un monopolio. Sin embargo, el mercado de pronósticos deportivos online es global, y cualquier argentino puede colocar su dinero en cualquier plataforma, use o no monedas digitales", apunta.

El fan token de la seleción se depreció 30% en horas

Sergio Mastrogiovanni, de VP Data & Digital Strategy de Nubiral, afirma a iProUP que "ahora las apuestas criptográficas son una nueva tendencia que atrae a jugadores de todo el mundo".

"Los dueños de billeteras blockchain pueden apostar en los partidos del Mundial con la ayuda y aunque no es algo nuevo, está siendo un boom en el Mundial de Qatar 2022", alerta.

El ejecutivo añade: "Los usuarios están cansados de intermediarios que cobran altas comisiones por transacciones y mínima innovación, por lo que el servicio de apuestas basado en blockchain, con políticas fáciles de usar, comisiones bajas, y un volumen significativo, resulta muy buscado".

La ganancia de las casas de apuesta en Argentina

El sorprendente triunfo de la selección de Arabia Saudita contra la Scaloneta "se tradujo en un gran batacazo para quienes apostaron por el equipo saudí y en contra del equipo argentino. Y en una toma de ganancias gigantesca para las casas de apuestas", según asegura a iProUP Javier Simel, consultor en juego online.

Es que las jugadas en Argentina se verificaron con un gran volumen y muy mayoritariamente a favor de la albiceleste, por lo que sólo pagaban alrededor de 1,5 a 1, mientras que las a favor de Arabia abonaron a quienes acertaron con este resultado hasta 30 contra 1. En tanto, la cuota de quienes anticiparon un resultado de 2 goles contra 1, a favor del equipo saudí fue de 41 a 1.

"El público apuesta con el corazón. En otros mundiales, hubo casos en Perú o en México, por ejemplo, en los que los seleccionados correspondientes dieron el batacazo cuando no era el favorito y esto es un riesgo importante para las casas de apuestas", sostiene Simel.

Cuánto pagaron las apuestas en este partido de Qatar 2022

El partido en el Lusail Iconic Stadium del martes fue el primer partido del Grupo C del Mundial Qatar 2022 y todas las expectativas estaban centradas en la presentación de la Selección Argentina, considerada una de las favoritas al título.

El volumen de operaciones del fan token de la Scaloneta fue de 29 millones, es decir, casi todo su circulante

Por este motivo, el equipo nacional también era la candidata a nivel apuestas para su primer partido de la etapa de Grupos: las chances estaban 1,5 a 27, aproximadamente.

Según el sitio especializado en apuestas deportivas ABCgol, las cuotas de las apuestas para este encuentro pagaban para quien acertara a un triunfo de Arabia Saudita:

Codere: 30

Betwarrior: 29

Betsson: 26

Bplay: 23

Bet365: 19

Jugadon: 17

Por otro lado, acertar que Lionel Messi conseguía el primer gol del partido pagó 3,1, mientras que acertarle a que marcaba en cualquier momento estuvo valorado en 1,63.

Los fanáticos que perdieron las apuestas por Argentina

Samel remarca que "todas las páginas de este tipo en Argentina recibieron una gran cantidad de apuestas a favor del conjunto nacional", indica Samel.

"A diferencia de un partido local, por ejemplo, un River-Boca, en el que se equilibran, en torneos como el Mundial Qatar 2022, todos se vuelcan por su seleccionado. Por tal motivo, hubo volúmenes muy altos, siempre a favor de la Argentina".

Estas preferencias se apoyaban en datos que parecían muy sólidos:

- La Selección Argentina acumulaba una racha positiva de 36 juegos sin perder, con 25 victorias y 11 empates

- A lo largo de sus cinco partidos previos, la Scaloneta había ganado siempre, registrando 19 goles a favor y ninguno en contra

Así, 47 millones de argentinos sufrieron con el resultado. A excepción de unos pocos que anticiparon lo inesperado y multiplicaron su apuesta 30 veces.