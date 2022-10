Cuidar el bolsillo: cuál debería ser la tasa de interés bancaria para ganarle a la inflación

El gobierno ha subido en más d euna ocasión las tasas de interés de los bancos para los palzos fijos, pero no alcanza, ¿cuál sería la ideal para ganar?

Algunos economistas están pronosticando que la inflación de octubre fue más alta de lo esperado, con un nivel cercano al 7%, y esto comenzó a encender las alarmas de los ahorristas, debido a que le estaría ganando al plazo fijo tradicional. Por lo que se plantea la necesidad de que haya un nuevo incremento de las tasas de interés, para seducir a las inversiones en pesos.

Al respecto, iProfesional recurrió a economistas para conocer cuál tendría que ser la renta a pagar por los depósitos bancarios para no salir perdiendo frente a la nueva inercia de los precios de bienes y servicios.

Cabe recordar que hoy la tasa nominal anual (TNA) que paga un plazo fijo a 30 días es de 75%, cifra que representa una ganancia de 6,25% mensual.

En tanto, si el ahorrista decide obtener un máximo provecho y renovar todos los meses su colocación inicial más los intereses obtenidos, durante todo un año, generará una renta de 107% de tasa efectiva anual (TEA). Cifra que equivale, de forma teórica, a ganar 8,9% por mes. Por ende, en este caso superaría a la inflación actual, pero requiere una permanencia de los fondos en el sistema financiero que es muy extensa.

Plazo fijo tradicional versus inflación

Ahora bien, los interrogantes de desplazan hacia noviembre, debido a que todo dependerá del comportamiento de los precios de la economía durante este período para poder proyectar cuánto servirá la tasa actual del plazo fijo.

Por lo pronto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado por el Banco Central entre diversos economistas, espera que en el anteúltimo mes del año la inflación se ubique en torno al 6%.

La inflación en niveles mayores al 6% mensual se ubica en el mismo rango que la tasa que ofrece un plazo fijo tradicional de 6,25%.

"Típicamente, noviembre es un mes con una menor estacionalidad para los precios, pero la alta inercia que dejaron las últimas semanas de octubre, en las que los precios de los alimentos tomaron envión, dejan un piso elevado. Aún así, cabría esperar un menor registro que octubre y que diciembre, cuando las presiones inflacionarias aumentan en el contexto de las fiestas", dice a iProfesional Isaías Marini, economista de Econviews.

En resumidas cuentas, esta consultora proyecta una inflación para noviembre en una cifra cercana al 6,3%, por lo que las tasas actuales del plazo fijo tradicional quedaría muy cerca.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, acota: "El Banco Central, con la información disponible de la inflación de septiembre, optó hace unas semanas por mantener la tasa sin cambios. Y eso estaría implicando que considera la inflación que se espera hacia adelante y parte de la inflación hacia atrás, es decir, sostiene que la tasa de interés se mantiene neutra respecto a los precios de la economía".

Igualmente, algunas alarmas se encienden, porque algunos economistas, como María Castiglioni Cotter, directora de C&T asociados, opina que la inflación de octubre puede marcar cerca de 7%.

Plazo fijo: tasa de interés "ideal" en noviembre

Respecto a la tasa de interés que sería necesaria para seducir a los ahorristas, en un entorno inflacionario elevado, con los plazos fijos tradicionales, las opiniones de los expertos ponen en duda la política del Banco Central.

"La tasa de plazos fijos para que haya una mayor demanda de este tipo de inversión debería estar en torno al 85% TNA, para que sea indiferente ir a una colocación UVA o a uno tradicional. Actualmente, esa tasa está 10 puntos porcentuales (pp) debajo para el inversor minorista, y mucho más para uno con más de $10 millones depositados", puntualiza a iProfesional Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum.

El plazo fijo tradicional ofreció una renta positiva en septiembre, cuando la inflación fue de 6,2% ese mes. En octubre cambió el panorama.

Y agrega: "El problema es que como las tasas están reguladas por el Banco Central, si sube esos intereses también tiene que aumentar la tasa de las Leliqs. Es que por ese canal reduce la posibilidad de que el Tesoro se lleve más pesos para su financiamiento, ya que así se encarece el costo cuasifiscal para el BCRA y el pago de intereses del Tesoro".

En este sentido, la gran cantidad de pesos que circulan en la economía y la necesidad de renovar la deuda en moneda nacional para refinanciar los pasivos, no genera un contexto ideal para que la tasa de interés siga al alza.

"No es una situación óptima para el que deposita los pesos, pero implica un resguardo, comparado con otros momentos del país, bastante bueno, a diferencia de otras opciones de inversión que hay dentro del mercado. Con lo cual, no preveo que haya muchos cambios en esta rentabilidad, porque la situación monetaria es bastante inestable, y no creo que el Banco Central pueda subir mucho más la tasa hacia adelante", reflexiona Menescaldi.

Por ende, este economista acota que, teniendo en cuenta la expectativa y los pasivos monetarios elevados, que ya llevan casi $9 billones y los intereses que implica emitir son de casi $600 millones por mes, "es una situación de equilibrio y no preveo cambios en la tasa de acá hacia adelante".

Por el lado de la rentabilidad de los plazos fijos, para Marini el escenario base es que "no habrá más subas de la tasa hasta el año que viene, pero malos datos podrían forzar al Central a implementar una nueva suba".

Esto se debe a que el dato de octubre de inflación, que se difundirá en pocos días, dará "peor que septiembre, pero creemos que optará por mantenerla constante y esperar a ver la evolución de noviembre".

Te puede interesar AFIP refuerza su "operativo Bitcoin": notificó a miles de usuarios y avanza en el embargo de cuentas cripto

"Más allá de lo que ocurra, si tomamos el promedio de la inflación que esperamos para noviembre y diciembre, para alcanzar la neutralidad en términos reales, el BCRA debería subir la tasa de plazos fijos al 79% de TNA", concluye Marini.