¿Está mal, pero no tan mal?: a Bitcoin le cuesta volver a la zona de u$s20.000 y expertos revelan si conviene invertir

La volatilidad de las monedas digitales se apreció en su máximo esplendor en el último año con sus constantes desplomes. ¿Oportunidad para entrar barato?

Parece que fue hace mucho tiempo, pero apenas pasó un año desde que Bitcoin (BTC) "tocaba el cielo" y marcaba su récord histórico: u$s68.500 por unidad.

El auge de la moneda digital creada por Satoshi Nakamoto fue tal que la llevó a alcanzar una capitalización de mercado de u$s1,29 billones, cifra que la colocó por delante de gigantes tecnológicos como Tesla (u$s1,16 billones).

Pero, como dice la vieja y conocida frase popular, "lo bueno no dura para siempre" y el All Time High (ATH) de Bitcoin no fue la excepción: en la actualidad, la divisa se encuentra lateralizando en la órbita de los u$s19.000.

Bitcoin: ¿cuál será su precio según los expertos?

La volatilidad demostrada por Bitcoin a lo largo del año generó una grieta entre los principales referentes del mundo financiero.

Por un lado, se encuentran quienes ven a la criptomoneda derrumbarse, mientras que en el extremo opuesto se localizan los que proyectan a este activo digital a un valor superior a las seis cifras.

Entre los especialistas "optimistas" se destaca el reconocido inversor y defensor de BTC Tim Draper, quien lo proyecta a u$s250.000 por unidad.

Para Tim Draper, Bitcoin puede valer u$s250.000

En la vereda opuesta se encuentra el director de inversiones del fondo Guggenheim, Scott Minerd, también referente del mundo de las finanzas, quien vaticinó un preocupante futuro para la criptomoneda: su valor descenderá hacia los u$s8.000.

Por su Mike McGlone, analista senior de Bloomberg, también compartió su visión optimista, pero vaticinó una cifra intermedia entre los anuncios de sus pares: u$s100.000 por unidad.

"En un momento dado va a repuntar y a entrar en una fase alcista, quizás al mismo tiempo que el oro y los bonos del tesoro en términos de precio", anticipó.

Para el encargado del mercado de las materias primas de Bloomberg, Bitcoin no conseguiría aumentar cinco veces su precio actual en tan solo unos pocos meses: planteó que podría llegar a las seis cifras en un período de cinco años.

Bitcoin no está sola en el mundo

Tradicionalmente, el precio del Bitcoin está correlacionado con el mercado de las acciones de Estados Unidos.

El economista Joel Lupieri explica a iProUP que mientras perdure la inflación alta en el país norteamericano -y no se vean signos inequívocos de que la aceleración de precios comience a cejar-, es muy posible que la tasa de interés de referencia global, anunciada por la Reserva Federal (FED) continúe al alza.

"Este contexto genera un panorama poco favorable para las apuestas arriesgadas y reduce las posibilidades de que los inversores puedan ganar dinero sin tomar riesgo alguno", señala el experto.

Si bien el precio no mejora, los fundamentals de Bitcoin siguen intactos

Al respecto, Mariano Maisterrena, CEO de la plataforma cripto Heirloom DAO, subraya a iProUP que "con una tasa tan alta como la informada por la Reserva Federal de Estados Unidos, los inversores pierden el apetito por destinar su dinero a activos de mayor riesgo, como lo son las criptomonedas".

En diálogo con iProUP, Matías Caricato, Chief Technology Officer de BuenBit, añade a los comentarios de sus colegas que el contexto macroeconómico aún presenta un escenario adverso para las inversiones de riesgo, como Bitcoin y compañía.

"Está muy 'peludo' el panorama aún. Esto se percibe en la elevada inflación en dólares y las medidas de la FED para reducirla", lamenta.

Qué puede ocurrir con las monedas digitales en lo que resta del año

Maisterrena sospecha que BTC aún tiene margen para empeorar su cotización. Por ello, el experto ubica a Bitcoin en el rango de los u$s15.000, la menor cifra. Para encontrar un valor similar en la trayectoria de BTC es necesario retroceder a noviembre de 2020.

Consultado por iProUP, Gabriel Vago, CEO del exchange ArgenBTC, también ve un complicado cierre de año para la popular criptomoneda y la ubica en una órbita cercana a la mencionada por su colega.

Pero Vago va más allá y espera que la cotización a la baja también sea un panorama común para BTC el próximo año (sin picos tan pronunciados) y recién para el cierre del 2023, principios de 2024, aguarda que inicie un ciclo alcista consolidado.

¿Es el momento de sumar a BTC en la cartera de inversiones?

Ante este panorama adverso, el dilema sobre si es el momento para comprar "barato" o aguardar a que el precio sufra otra posible caída, cobra fuerza entre los inversores.

Maisterrena considera que no es el mejor momento para comprar Bitcoin debido a su incierto futuro a corto plazo, por lo que deja esa tarea en manos de los usuarios con mayor tolerancia al riesgo y experiencia.

Los expertos afirman que Bitcoin es una inversión de alto riesgo

"Quienes sean más arriesgados pueden optar por tomar posición ahora, siempre y cuando Bitcoin no supere el 45% de todos sus activos en criptomonedas", advierte.

Federico Goldberg, CEO de Tienda Crypto, se suma a la convocatoria de iProUP y subraya el carácter de volatilidad de las divisas virtuales, pero recalca que este instrumento no es ajeno al contexto mundial.

"Ojalá el precio de Bitcoin suba, pero se necesita tener la bola de cristal para hacer una predicción", comenta Goldberg, quien añade que "lo que sí estamos viendo es que viene comportándose últimamente como el mercado tradicional", impactado por la suba de tasas de la FED que incrementó el costo del dinero.

Mauro Liberman, especialista en Blockchain y Metaverso y socio de Crypstation, advierte a iProUP que persiste un sentimiento negativo en la economía mundial, que impacta de lleno en estas alternativas de inversión de riesgo.

"Gran parte de los indicadores técnicos refuerzan la continuidad de un mercado bajista durante estos meses, por lo pronto no se visualiza algún movimiento que pueda romper esta tendencia", lamenta el experto.

Además, Liberman pone bajo la lupa a lo que ocurra los próximos meses, que serán muy importantes para Bitcoin y el mercado cripto debido a la puja entre inversores -que se desprenden de activos de riesgo ante un eventual invierno más largo de lo que se esperaba- y aquellos que tengan el objetivo de proteger su capital de la inflación (o confiscación).

"El futuro es impredecible. La certeza que hoy tenemos es la adherencia de este mercado a los índices bursátiles más importantes", describe a este medio.

Pero a diferencia de lo que muchos pueden pensar, desde la plataforma cripto Paxful explican a iProUP que el interés expresado en la Argentina por las monedas digitales continúa en aumento, pese al complicado momento que atraviesan por sus cotizaciones inciertas.

Por tal motivo Caricato destaca la importancia de que cada usuario haga su propio balance, para valorar los riesgos que está dispuesto a correr y no ponga plata que necesite en el corto o mediano plazo en criptomonedas.

"Como mencionaron mis colegas, no se puede predecir los movimientos de las monedas digitales volátiles. Si se necesita, por ejemplo, vender apurado por un imprevisto o emergencia en medio de un bear market, como en el que tenemos ahora, se descompondrá la posición en perdida y esto puede afectar seriamente la economía de cada uno", advierte el experto de BuenBit.

Pero si bien para la mayoría de los especialistas es complicado que la situación mejore en el corto plazo, Caricato apuesta por el optimismo y aporta, a modo de reflexión final, que, en este tipo de mercados, "como el que tenemos ahora con fuertes tendencias bajistas, también emergen escenarios en los que se pueden encontrar oportunidades interesantes" para sumar a un activo con mucho potencial a valor de descuento a la cartera.