Greenpeace salió con los tapones de punta contra la minería Bitcoin vía un furioso tuit

Una serie de tuits, en contra de la minería Bitcoin, por parte de la ONG desataron una inmensa e inesperada polémica. Todos los detalles

Greenpeace, la reconocida organización ambientalista internacional, arremetió con dureza contra la minería Bitcoin y su daño al medio ambiente. En esta ocasión, la ONG hizo la descarga mediante una serie de tuits que a su vez remitían a informes e investigaciones sobre el tema.

No es la primera vez que Greenpeace se pronuncia contra la forma de extracción de la principal criptomoneda.

En marzo de este año fue parte de la campaña contra la minería de Prueba de Trabajo Change the Code, Not the Climate (Cambia el código, no el clima).

Un poco antes, en mayo de 2021, Greenpeace EE.UU., la dirección estadounidense del grupo ecologista, anunció que ya no iba a aceptar más donativos en Bitcoin debido a la huella de carbono que generan las transacciones con la criptomoneda, lo cual era contradictorio a los principios de la institución.

Greenpeace salió al cruce de la minería de Bitcoin por el calentamiento global

La ONG decidió tuitear contra la minería de criptomonedas, situación que llevó a que muchos usuarios le enviaran respuestas críticas y burlas sobre su posición. Pero veamos aquí qué es lo que planteó Greenpeace.

En un primer tuit, refiriéndose a un artículo en The Guardian, expresó lo siguiente:

Tuit de @greenpeaceusa

"HECHO: #Bitcoin la minería está generando millones de toneladas de nueva contaminación causante del calentamiento global en los EE.UU.

MITO: La quema de metano "residual" puede hacer que el bitcoin sea verde

REALIDAD: La quema de gas residual no hace nada para reducir el consumo de combustibles fósiles e incluso mantiene abiertos los viejos pozos de gas".

El informe de The Guardian, titulado "¿Una ‘solución falsa’? Cómo la criptominería se convirtió en la nueva esperanza de la industria petrolera", refiere la historia de dos hombres de Denver, Colorado, que para aprovechar una fuente de energía barata para ejecutar sus operaciones de minería de Bitcoin, se asociaron con compañías petroleras para reutilizar un subproducto, principalmente metano, que generalmente se ventila o se quema en antorchas.

Greenpeace y su preocupación: Empeora la crisis climática

A su vez, la ONG añadió otro informe y precisó que "es lectura obligada si se quieren conocer los impactos de la minería Bitcoin".

Este informe, elaborado por EarthJustice y Sierra Club, se llama "La bomba de energía: cómo la minería de criptomonedas con prueba de trabajo empeora la crisis climática y perjudica a las comunidades ahora".

Greenpeace se encuentra en contra de la minería Bitcoin

Al inicio indicó que "la minería de criptomonedas es un proceso extremadamente intensivo en energía que amenaza la capacidad de los gobiernos de todo el mundo para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento del clima".

"Si no tomamos medidas para limitar esta industria en crecimiento ahora, no cumpliremos los objetivos establecidos por el Acuerdo de París y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático para limitar la advertencia a 2°C", añadió.

Además, declaró que la minería cripto aumentó la contaminación del aire, el agua y el ruido locales.

"En el año anterior a julio de 2022, Bitcoin consumió un estimado de 36.000 millones de kilovatios-hora (kWh) de electricidad, tanto como toda la electricidad consumida en Maine, New Hampshire, Vermont y Rhode Island juntas en ese mismo período de tiempo", precisó Greenpeace.

"Este crecimiento explosivo ejerce presión sobre las redes de energía, eleva las tarifas eléctricas minoristas y aumenta las emisiones totales de carbono y la contaminación del aire local", completó la ONG.