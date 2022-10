¿Pueden las criptomonedas transformarse en una alternativa viable para saltar el cepo al dólar?

Las monedas digitales están en el radar de cada día más argentinos, que necesitan alternativas para dolarizarse y conectarse con el mundo

Se estima que en la Argentina hay más de 4 millones de usuarios de criptomonedas, muchos de los cuales no solamente las utilizan como herramienta para proteger su dinero, sino que las también las suman en su día a día como una alternativa de inversión y hasta como una forma de pago.

Will Hernández, director Business Development de la plataforma cripto Paxful, explica, en una entrevista exclusiva a iProUP, que el interés expresado por las personas de nuestro país por estas monedas digitales está en claro aumento.

Una prueba de esta tendencia la refleja la apretada agenda del experto en su paso por la Argentina, quien no paró de tener encuentros con empresarios de diferentes rubros, quienes buscaban asesoramiento para implementar una herramienta que les permita salir al mercado global.

"En la actualidad, plataformas como Paxful ayudan a cualquier persona a comprar cripto, dentro de un mercado del que también participan millones de usuarios que ven a Bitcoin y Tether como una solución a diferentes situaciones, como los férreos controles que tiene hoy la Argentina", explica.

Y una de las conclusiones que recogió Hernández tras las reuniones que mantuvo con diferentes actores locales, es que los controles financieros que implementa Argentina tiene preocupadas a mucha personas y esto los obliga a estudiar alternativas legales para salir a los mercados globales.

Esta tendencia se refleja en el notable incremento de usuarios que obtuvo Paxful en apenas un año: saltó de 7 millones de usuarios a 12 millones, según reveló el especialista a este medio.

Will Hernández, director Business Development de la plataforma cripto Paxful

Crisis = oportunidad

Pese a los anuncios realizados por el Gobierno para aplicar un tipo de cambio diferenciado para los "freelancers" que cobren en dólares por sus servicios, muchos de ellos continúan apostando por plataformas como Paxful para depositar sus ingresos.

Así obtienen una cifra mucho más interesante que les permite obtener un resguardo para la principal preocupación que tienen los usuarios locales: la inflación.

"Veo que muchos están preocupados por la inflación y al exportar productos, buscan resguardo en el BTC para proteger sus ingresos", advierte Hernández, y agrega: "A los empresarios con los que me reuní les consulté cómo ven la inflación y todos me dicen que esto no va a parar y se buscan opciones para prepararse para lo que viene, y desde Paxful brindamos un instrumento para que puedan protegerse".

Al respecto, el experto suma que, pese a la baja en las cotizaciones generales del mercado, cada vez más familias encuentran en el trading de criptomonedas una fuente de ingreso.

"Esto lo vemos en diferentes países. Muchos abren de manera muy sencilla una cuenta en nuestra plataforma y acceden de esta forma a un mercado global".

Inclusión financiera

Bitcoin está en una tendencia bajista, al igual que ocurre con las alternativas de inversión de riesgo en el mundo, muchos de los profesionales que utilizan la plataforma cripto optan también por la stablecoin Tether para resguardarse.

Cómo funciona Paxful

Este tipo de situaciones ocurre, por ejemplo, con los usuarios que tiene Paxful en El Salvador, quienes convierten sus BTC a USDT para evitar la volatilidad de la moneda creada por Satoshi Nakamoto.

Por último, Hernández destaca que dentro desde Paxful se organizan diferentes acciones para capacitar a las personas, sean o no usuarios de la plataforma, para comprender aspectos básicos, como las diferencias entre las principales criptomonedas, y temas complejos, como lo es la seguridad al momento de decidir dónde almacenar las monedas digitales.

"Invertimos muchos en la educación de las personas, quienes entran y salen más seguras de las clases, por ejemplo, para no caer en estafas y tener herramientas de conocimiento para invertir de manera segura", sentencia.