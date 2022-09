MicroStrategy se la juega y vuelve a comprar Bitcoin: ¿cuál es la impactante cifra que ya posee?

Michael Saylor no puede parar y el precio promedio de MicroStrategy continúa por encima del estado actual del mercado. Toda la información

MicroStrategy, la empresa de cotización pública con más bitcoin (BTC) en el mundo, no para de acumular a pesar del mercado bajista. Este martes 20 de septiembre la compañía reveló una nueva compra, con la cual alcanzaron la marca de 130.000 bitcoins en sus arcas.

En esta oportunidad, la compañía de inteligencia empresarial compró 301 BTC por casi u$s6 millones. Dicha compra se ejecutó a un precio promedio de u$s19.851 por cada moneda, según refleja el reporte de inversión publicado por la empresa.

Con esta nueva inversión, MicroStrategy destinó ya casi u$S4.000 millones a la compra de bitcoins. El monto total es de unos u$s3.983 millones, con el precio promedio de compra en u$s30.639 por unidad.

MicroStrategy: ¿por qué sigue su cruzada de acumulación de BTC?

En este momento el portafolio de la compañía está en rojo por un margen bastante alto.

Específicamente, de 37,5% entre el precio de compra y los u$s19.129 en los que se comercia BTC actualmente en los exchanges, según datos de TradingView.

Visto en términos del capital en rojo, la cifra es exorbitante. Actualmente, MicroStrategy tiene un margen de pérdidas no realizadas (no serán realizadas en tanto no vendan sus BTC) de casi u$s1.500 millones.

Microstrategy acumula 130.000 bitcoins

MicroStrategy: a la cabeza de la inversión en Bitcoin

La empresa de Michael Saylor, exCEO y ahora presidente, es la compañía con cotización pública que más bitcoins posee en el mundo. Con sus ahora 130.000 BTC, supera ampliamente a cualquiera de sus competidoras.

Tesla dejó de ser recientemente la segunda compañía con más BTC en sus reservas. Luego de vender gran parte de sus monedas, y tras un incremento en las carteras de otras dos compañías, la empresa de Elon Musk perdió ese puesto, según una publicación de CriptoNoticias,

Actualmente, la superan Galaxy Digital Holdings, con unos 40.000 BTC; y Voyager Digital, que acumula un total de 12.260 BTC.

Tesla llegó a acumular más de 40.000 bitcoins en su punto más alto, cifra que ahora ostenta Galaxy. Pero ninguna compañía emprendió una campaña de acumulación tan agresiva como la de MicroStrategy. De hecho, mientras Tesla vendía, MicroStrategy compraba más.