El "guru" de bitcoin da un paso al costado de la dirección ejecutiva de MicroStrategy

La compañía fundada por Michael Saylor informó que los resultados trimestrales fueron inferiores a las estimaciones de Wall Street y registró pérdidas

La empresa de software MicroStrategy comunicó que Michael Saylor, creador y ex director ejecutivo dejará su puesto de CEO. El fundador tomará un nuevo cargo como presidente ejecutivo. Por su parte, el presidente de la compañía Phong Le, lo sustituirá a Saylor en su puesto.

MicroStrategy notificó que los balances trimestrales no fueron los esperados a las estimaciones de Wall Street. Tuvo ingresos de u$s122,1 millones, valor que está por debajo de las expectativas de u$s126 millones. Estos balances finalizaron con una pérdida de u$s918,1 millones, con u$s917,8 millones atribuibles a las tenencias de bitcoins de la empresa.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado que explicó que Saylor se focalizará en la "innovación y la estrategia corporativa a largo plazo, mientras continúa supervisando la estrategia de adquisición de bitcoins de la empresa".

"Como presidente ejecutivo, podré concentrarme más en nuestra estrategia de adquisición de bitcoins y las iniciativas relacionadas de promoción de bitcoins, mientras que Phong tendrá la facultad de administrar las operaciones corporativas generales como director ejecutivo", enfatizó Saylor en un comunicado.

"El gurú cripto" salió "a matar" a Ethereum y a Bitcoin Cash

Días atrás, en medio de la polémica, Saylor se pronunció a favor del activo en el marco de la Blockchain Economy Summit, que se llevó a cabo en Estambul. Sin embargo, su discurso sorprendió a los presentes cuando decidió criticar con dureza a Ethereum (ETH), criptomoneda que está por entrar en su etapa llamada "The Merge", y Bitcoin Cash.

El ex CEO de MicroStrategy puso en duda que sean activos "económica, técnica y éticamente sólidos" ETH y Bitcoin Cash.

El creador de Ethereum tildó de "Payaso" a Saylor

Luego de las declaraciones polémicas de Saylor, Vitalik Buterin, creador de Ethereum, le contestó mediante su red de twitter y lo tildó de "Payaso total".

"¿Por qué los maximalistas siguen eligiendo héroes que resultan ser completos payasos?" Escribió Buterin en Twitter este domingo como respuesta a un videoclip de Saylor diciendo que las leyes de valores se basan en los 10 mandamientos de la Biblia y, por lo tanto, no son anticuadas.

Por lo tanto, Saylor no acepta el argumento popular de que las leyes de valores están pasadas de moda.

Esto llevó a Buterin a reflexionar en voz alta el lunes por la mañana por qué los maximalistas de Bitcoin favorecen a los "payasos totales" como Saylor, como si fuesen héroes.

"Para que sea un commodities no puede haber un emisor, y la verdad es que no se pueden tomar decisiones. Me refiero a que una de las ideas fundamentales en la industria de las criptomonedas es que el hecho de que puedas cambiarlo es lo que lo convierte en un valor", dijo Saylor en una entrevista con Altcoin Daily .