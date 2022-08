¿Ethereum a punto de despegar?: a qué valor podría llegar la criptomoneda creada por Vitalik Buterin

La segunda criptomoneda con mayor capitalización de mercado por detrás de Bitcoin implementó una actualización que le augura un futuro interesante

Ethereum (ETH), la criptomoneda creada por Vitalik Buterin, mostró una consistente tendencia alcista en las últimas semanas tras la puesta en marcha de "La Fusión" (The Merge), una actualización de la red que cambiará el protocolo blockchain subyacente de proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS) en septiembre.

Estas modificaciones llevaron a la segunda moneda digital con mayor valor de mercado (solamente es superada por Bitcoin) a estar bajo el radar de los especialistas, quienes van detrás de una serie de señales de ETH que le vaticinarían un futuro por demás interesante.

Por una parte, los especialistas creen que una división de la cadena de producción de Ethereum, encabezada por el minero chino Chandler Guo (quien se resiste a The Merge, manteniendo viva la versión PoW), podría impulsar la demanda de ETH en el mercado, llevando su precio hacia la marca de u$s2. 500 en el período previo a la fusión.

Además, la criptomoneda creada por Vitalik Buterin subió hacia un rango crítico de soporte convertido en resistencia de u$s1.625 a u$s1.975. En cuanto a su objetivo alcista más cercano, este se ubicó en u$s2.340.

Por último, los especialistas siguen de cerca el ingreso de los grandes jugadores (instituciones) al ecosistema, que atrajeron u$s16.3 millones de los inversores en la semana que terminó el 5 de agosto.

El token de Ethereum ingresó a su territorio de "sobreventa" el pasado 12 de junio, por primera vez desde noviembre de 2018 y se llegó a temer que su caída alcance los u$s650.

ETH cambiará el protocolo blockchain subyacente de proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS)

Ether: por qué superó a Bitcoin como inversión de derivados

El récord de ETH se da antes de la esperada actualización de "fusión" de Ethereum, que promete transformarla en un sistema más eficiente que requiere de mucho menos energía para operar.

La fusión (llamada The Merge en inglés) cambiará el mecanismo de consenso de Ethereum de prueba de trabajo a prueba de participación y se espera que se efectúe en septiembre de este año

La esperada transición también también impulsó otros indíces de valores en torno a Ether, como su precio de spot. En los últimos 30 días, ETH vislumbró una alza exponencial del 57,51%, mientras que BTC mostro una apreciación de tan solo el 21,43%,

A su vez, el total de las opciones de ETH, teniendo en cuenta los seis mayores exchanges de derivados, como CME y Okex, es de u$s6,330 millones, mientras que los contratos de opciones de BTC totalizan u$s5,120 millones, según The Block.

Junto con estas opciones, el impulso alcista reciente de Ether en el mercado, que también supera en rendimiento a BTC, generó una mayor confianza entre los inversores a la hora de apostar en la segunda criptomoneda por capitalización de mercado.

Ethereum: el rol de la esperada "fusión"

Junto con los grandes inversores que acumulan Ether, los rumores sobre la fusión también parecen aumentar el sentimiento alcista en torno a la criptomoneda.

Vitalik Buterin, creador de ETH

The Merge cambiará el mecanismo de consenso de Ethereum de Proof of Work (PoW) a Proof of Stake (PoS). El primero implica que los mineros gastaran grandes cantidades de potencia informática para completar acertijos complejos para validar transacciones.

La prueba de participación, por el contrario, es un sistema de validación que se basa en una red de participantes que están dispuestos a "participar", una parte de los tokens de Ether.

Al pasar a este nuevo modelo, el impacto ambiental de Ethereum probablemente se reducirá drásticamente.

"The Merge", la venidera actualización de Ethereum, promete optimizar la red y reducir el impacto ambiental de la red

A pesar de los tiempos inciertos "parece que los jugadores con convicción todavía están depositando miles de millones en proyectos de criptomonedas", detalló Lucas Outumuro, jefe de investigación de la firma de análisis de cadenas de bloques IntoTheBlock.