Ethereum pierde casi el 40% de su valor: ¿por qué se tambalea la segunda criptomoneda más popular?

La segunda criptomonedas con más capitalización del mercado acaba de tener uno de sus bajadas más significativas de los últimos meses

Ethereum se encuentra en su pozo más bajo desde los últimos 18 meses. Solo en la última semana, la moneda digital cayó un 35,44 por ciento. Por su parte, el Bitcoin bajo un 25,25% en los últimos 7 días.

El token Ether (ETH) de Ethereum ingresó a su territorio de "sobreventa" el pasado domingo 12 de junio, por primera vez desde noviembre de 2018.

En este sentido, el analista Vince Prince teme que el último descenso de ETH "se extienda hasta que el precio alcance los u$s650".

En el núcleo de su objetivo bajista se encuentra una gigantesca configuración de "cabeza y hombros" - un clásico patrón de reversión bajista con una tasa de éxito del 85% en el cumplimiento de su objetivo de ganancias- según Samurai Trading Academy.

Mientras tanto, el principal analista on-chain de Glassnode, conocido por el seudónimo de "Checkmate", destacó un posible colapso de los tokens DeFi que podría arrastrar el precio de Ether aún más en 2022.

Ethereum se encuentra en racha bajista

¿Por qué cae Ethereum?

El analista señaló que la relación entre la capitalización de mercado de Ethereum y las tres principales stablecoins creció hasta el 80% el 11 de junio.

"Desde mi perspectiva lo que le está pasando a Ethereum es lo que le está pasando al mercado. Se trata de factores exógenos y macroeconómicos", comenta Ignacio Carballo.

Y agrega que "Ethereum justo está en el salto de Ethereum 2.0, y está sufriendo una mayor volatilidad porque se le agrega una cuota de incertidumbre".

Por su parte, Damián Silva, Country Manager de Tropykus Finance para la Argentina le dice a iProUP que, en líneas generales, "todos los mercados están a la baja".

"Con respecto a las criptomonedas, y específicamente a Ether, el precio de las altcoins (cualquier criptomoneda que no es Bitcoin) dependen en gran parte del precio de la moneda de mayor capitalización de mercado: Bitcoin" señala.

Por lo tanto, "hasta que el precio de ésta última no muestre un cambio de tendencia, el escenario para Ether como para el resto de las criptomonedas que no sean estables no es muy bueno".

La baja llega con el cambio a Ethereum 2.0

El retroceso: ¿una oportunidad?

Mientras, el analista Ramón Bermejo, estratega de mercados, comentas que Ethereum el pasado viernes perdía un nivel de soporte importante.

"Ahora el objetivo está en los u$s661,01, lo que supone caer un 47% con respecto al precio que marcaba este lunes a primera hora", añade.

Además, las stablecoins algorítmicas Neutrino dólar (USDN), stablecoin relacionada con WAVES, y USDD, la stablecoin creada por Justin Sun, perdieron su paridad ante el dólar estadounidense.

USDN cotiza actualmente a $0,97 tras una recuperación milagrosa y USDD se estabilizó en u$s0,98 tras una caída vertical.

En el caso de la stablecoins de Sun, la DAO de Tron confirmó que recibió u$s 700 millones en USDC para defender la paridad con el dólar y según la reserva de la Dao de Tron la stablecoin USDD está ahora colaterizado al 300%.