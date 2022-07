Durísimo: ¿por qué el "gurú cripto" que ama a Bitcoin salió "a matar" a Ethereum y a Bitcoin Cash?

La inesperada crítica del ejecutivo ocurrió durante la Blockchain Economy Summit. Los detalles de la impensada situación que vivió la comunidad cripto

Mientras muchos empresarios y ejecutivos lentamente deciden dar un paso atrás, según varios especialistas uno de ellos podria ser Elon Musk, otros fanáticos de las criptomonedas aún deciden redoblar su apuesta por el mundo de los criptoactivos.

En este segundo grupo aparece sin dudas Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, que redobla su apuesta por Bitcoin (BTC) cada vez que tiene una oportunidad.

Un ejemplo de esto ocurrió en agosto de 2020, cuando Saylor convirtió en BTC prácticamente todo el efectivo de su firma MicroStrategy.

Saylor, o mejor conocido como el "el gurú de Bitcoin", se pronunció a favor del activo en el marco de la Blockchain Economy Summit, que se llevó a cabo en Estambul. Sin embargo, su discurso sorprendió a los presentes cuando decidió criticar con dureza a Ethereum (ETH), criptomoneda que está por entrar en su etapa llamada "The Merge", y Bitcoin Cash.

Michael Saylor ratificó su amor por Bitcoin y le pegó a Ether y Bitcoin Cash

El CEO de MicroStrategy puso en duda que sean activos "económica, técnica y éticamente sólidos" ETH y Bitcoin Cash.

Durante el evento, Saylor le contestó a Vitalik Buterin, cofundador de la red Ethereum, quien explicó días atrás que la cadena de bloques estaba solo completa al 40%.

Además, Buterin anticipó que "llegaría novedades" tras el paso de ETH de la modalidad Prueba de Trabajo (Proof of Work -PoW-) a Prueba de Participación (Proof of Stake -PoS-) conocida como 'Fusión (The Merge)'.

Una de esas novedades ería que la blockchain de Ethereum procesaría 100.000 transacciones por segundo.

El CEO de MicroStrategy le contestó a Vitalik Buterin.

En este sentido, "El Gurú de Bitcoin" subrayó que "es posible que Ethereum no esté completo ni estable durante 3 años", aunque haya que esperar a que se completara el proceso.

Saylor sentenció fustigó que "aumentás las posibilidades de sufrir un ataque" cada vez que haces una actualización. "Para creer en Ethereum, necesitaría ver un protocolo terminado y que no sufriera ningún ataque durante 5 o 10 años", cargó.

Como si fuera poco, Saylor lo comparó con BTC, y advirtió que la política monetaria de Ethereum podría cambiar en los próximos tres años, "mientras que la de Bitcoin se ha decidido para los siguientes 1.000".

Duro golpe para Bitcoin Cash

Saylor también dejó en claro que sus dudas son también hacia otros proyectos digitales más allá de Ethe.

El ejecutivo remarcó que "esta postura de desconfianza" la adopta con muchos activos, y esa es la razón por la que no tiene acciones en ni en muchas de las principales empresas tecnológicas.

"En los últimos 5 años, Bitcoin Cash ha demostrado ser un fracaso", fustigó Saylor.

Saylor no tuvo problema en despacharse contra Bitcoin Cash, el proyecto criptográfico que surgió tras la bifurcación dura de Bitcoin en 2017. Según el ejecutivo fue un "error horrible llevar a cabo una bifurcación dura, que duplicó el tamaño de los bloques y disminuyó los incentivos de los mineros".

"En los últimos 5 años, Bitcoin Cash ha demostrado ser un fracaso", concluyó el CEO de MicroStrategy, en una publicación de Business Insider