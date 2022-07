Cuidado con tus criptomonedas: ciberdelincuentes roban u$s14.000 millones y miran con atención un sector

Desde que surgieron las criptomonedas, los ciberdelincuentes buscan todas las maneras posibles por quedarse con ellas mediante todo tipo de engaños

La popularidad que alcanzaron bitcoin y las criptomonedas en general hacen que los ciberdelincuentes estén cada vez más interesados en ellas y esto queda demostrado con la cantidad de dinero que robaron mediante prácticas fraudulentas. Según la firma Crystal Blockchain, entre 2011 y lo que va de 2022, las estafas y ataques a la industria de los activos digitales generaron pérdidas de u$s 14.000 millones y las DeFi es el sector favorito de los hackers.

Las DeFi: las predilectas de los ciberdelincuentes

Se informó que se registraron 167 ataques a protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), 123 ataques de seguridad y 74 esquemas fraudulentos en los últimos 11 años, a pesar de la constante evolución de las blockchains.

Fraudes cripto generaron pérdidas de más de USD 7.000 millones en lo que va de este año, alcanzando el total de 2021. Fuente: crystalblockchain.

Según el informe "más allá de los ataques ilegales, existen varios tipos de esquemas fraudulentos que los malos actores han utilizado para obtener valor de las víctimas desprevenidas, incluidos, por ejemplo, estafas de salida y esquemas Ponzi".

El informe detalla que se vio una tendencia al alza en el ataque a todo lo que está relacionado con proyectos DeFi. "En lo que respecta a las tendencias de delitos criptográficos, la primera mitad de 2022 estuvo dominada por los hackeos de DeFi, que mostraron cantidades increíbles de fondos robados", asegura Crystal.

En lo que va de 2022, se identificaron 154 casos relacionados con actividades fraudulentas contra las DeFi, de los cuales 80 están relacionados con el hackeo.

En el primer semestre de 2022, los fondos robados a proyectos DeFi superan los u$s 2.100 millones. En detalle, los ciberdelincuentes robaron más de u$s 1.934 millones en ataques, u$s 132 millones bajo esquemas fraudulentos (Ponzi) y u$s 77 millones aprovechando brechas de seguridad. El incremento en los ataques y fraudes pueden corresponder al crecimiento que han tenido las DeFi este año.

Países más afectados

Estados Unidos ocupó el primer lugar por el número de incidentes denunciados contra sus entidades entre 2011 y 2022. En total, fueron blanco de ataques 13 veces, seguido de Reino Unido con 11 incidentes, Corea del Sur con 8, Japón con 7 y China con 5.

Estados Unidos y Reino Unido son los países que más reportan ataques cripto. Fuente: crystalblockchain.

Por su parte, China lidera la lista de países en términos de cantidad de fondos obtenidos por actividades ilegales. Entre los ejemplos que detalla el reporte, se encuentran u$s 2 mil millones robados mediante el esquema Ponzi, PlusToken en 2019. Otro caso corresponde a los u$s 1.000 millones estafados por el proyecto WoToken en 2020, que a su vez tenía conexión con PlusToken.

Según el informe "los hackeos de DeFi seguirán aumentando, mientras que esa industria continúa construyendo mejores sistemas de seguridad y los piratas informáticos continúan haciendo todo lo posible para romper estos sistemas".

Asimismo, considera que la cantidad de ataques también continuará ascendiendo, no solo a las DeFi, sino al resto del ecosistema tanto de Bitcoin como de criptomonedas. Esto ocurre a medida que la blockchain sigue creciendo y los métodos y tecnologías utilizados por los hackers se hacen más sofisticados, según informó Criptonoticias.