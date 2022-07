¿Cómo es por dentro CrypStation, la primera "cafetería cripto" de Buenos Aires?

"Está orientado para el networking, tanto para aquellos que ya están dentro de este ecosistema como para los que hoy tienen ganas de aprender"

La comunidad cripto crece cada vez más en Argentina. Se extiende con fuerza pero, en la mayoría de los casos, de forma virtual. Con ánimos de cambiar eso y de encontrar un espacio de encuentro, se inauguró en Puerto Madero CrypStation, el primer cripto café de Buenos Aires.

"Está principalmente orientado para el networking de la comunidad Blockchain, tanto para aquellos que ya están dentro de este ecosistema como para los que hoy tienen ganas de aprender y de entender cómo funciona la economía digital en este tipo de tecnología. Es un espacio abierto para todos ellos y principalmente para formar comunidad, que es nuestro propósito", explica a iProUP Mauro Liberman, Socio fundador de CrypStation.

La idea de generar un espacio como este surgió hace ya unos años pero la pandemia impidió concretar el proyecto. Con las reaperturas, los cuatro fundadores decidieron que era hora de poner manos a la obra: "Nosotros somos socios con perfiles distintos pero muy complementarios: Jorge Molina, especialista en finanzas; Ezequiel Fernández, especialista en desarrollo; Pablo D'Alessandro, gastronómico; y yo, que soy experto en blockchain y metaverse", describe.

"Los cuatro pensamos que faltaba un espacio físico donde todos estos criptolovers se pudieran encontrar. Lo que entendíamos es que hoy en día hay muy poca cercanía con esta tecnología, no sólo en las criptos sino también en Blockchain. Así que se nos ocurrió mezclar la parte de la gastronomía y de la tecnología para crear un espacio que conjugara todas estas miradas que nosotros tenemos y tener un espacio para crear esta comunidad", recuerda.

Todo lo que ofrece CrypStation

Respecto a la parte gastronómica, Liberman explica que es el mejor canal para crear este espacio de encuentro: "El café es una excusa. Allí se puede conocer gente y para eso tenemos distintas iniciativas como los #CripFriday que son after office cripto donde no solamente podes encontrarte con pares, colegas y amigos sino que también podés escuchar a algún experto que te informe sobre distintos temas. También podes tener asesorías si no tenés mucha experiencia al respecto".

Según sus fundadores, el espacio físico posee algo que es único: "Tiene la cercanía real. Quizás por algunos prejuicios pasa mucho que el tema de las cripto no está muy bien visto o la gente piensa que es solo para estafas piramidales o que te vas a hacer millonario en dos días. Falta mucha información, confianza y seguridad. Y el espacio físico da cercanía y propone que uno se sienta tranquilo con alguien que le explique y lo asesore en ese viaje de onboarding a estas tecnologías".

Además, agrega: "También lo que sucede es que hay muchos proyectos digitales en Blockchain que no tienen soporte, a los que les falta el equipo de desarrollo o que no saben cómo hacer el marketing, entonces encuentran en este espacio esa contención necesaria".

El café también tiene un cajero Athena desde el que se puede tanto extraer dinero de una billetera virtual como depositar dinero en pesos a esa billetera. Además, a las formas de pago tradicional, se le agrega la opción de pagar con más de 30 criptomonedas.

Liberman es analista de negocios desde hace más de 15 años, Data Scientist, y especialista en la tecnología Blockchain. Conoce a fondo la dinámica de las criptomonedas y, en medio de la caída del Bitcoin, se anima a esbozar un análisis: "Hay un factor macroeconómico que es muy relevante. Algo interesante que está sucediendo es que el mundo cripto ya no está ajeno a la economía global. En 2017 no había mucha relación entre lo que pasaba en los mercados tradicionales y el cripto, se manejaban de forma casi independiente. Hoy esa relación sí existe", explica.

Y continúa: "Sabemos también que hay una recesión muy importante a nivel global y hay inflación en Estados Unidos, con aumento de tasas de interés lo cual le saca liquidez a los mercados y el valor cae inmediatamente. En ese contexto, las criptomonedas no están siendo ajenas a esta cuestión. Pero yo soy bastante optimista y creo que cuando el mercado muestre las primeras señales positivas el mercado cripto va a ser también el primero en reaccionar de forma positiva".

CryptStation está ubicado en Juana Manuela Gorriti 1385, en el anexo del bar UCA, y abre de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 y sábados y domingos de 14:00 a 20:00.

Te puede interesar La falla de Mercado Pago a medida de estafadores: cómo con 6 simples pasos se quedan con tu plata y tus datos

Respecto a su futuro, Liberman es claro: "Vamos a seguir creciendo con espacios físicos, sumando puntos de encuentro y seguramente nos van a estar encontrando en más lugares de Argentina y de otras geografías".