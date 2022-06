Warren Buffett, tajante: "No compraría Bitcoin"

El multimillonario, una de las figuras más críticas de BTC, brinda ahora nuevas recomendaciones con el activo cerca de la marca de los u$s20.000 por unidad

Bitcoin (BTC) tuvo una semana negra. Mientras lucha por reponerse, el multimillonario inversor Warren Buffet cargó con fuerza contra la criptomoneda más importante.

"Si usted fuera dueño de todo el Bitcoin del mundo y me lo ofreciera por u$s25 dólares, no lo compraría", aseveró Buffet y brindó una serie de consejos para los nuevos inversores.

"¿Qué haría con él? Los apartamentos van a producir rentas y las granjas van a producir comida. Si tengo todo el bitcoin, vuelvo a estar donde estaba su fundador", añadió.

El magnate reconoció que "no sé si subirá o bajará en el próximo año, en 5 o en 10, pero de lo que estoy seguro es de que no se multiplica, no produce nada".

"Tiene una magia, y la gente ha atribuido magia a muchas cosas", fustigó.

Bitcoin, el criptoactivo más codiciado

El 2021 comenzó con todo para Bitcoin (BTC). La criptomoneda más importante y codiciada por miles de inversores alrededor del planeta prolongó la racha positiva que exhibía desde principios del complejo 2020 y, día tras día, conseguía batir un nuevo récord.

A partir de la euforia, el avance de su cotización y la posibilidad de dolarizar cartera sin restricciones, la palabra "bitcoin" comenzó a repetirse con mayor frecuencia en la Argentina y, nuevamente, comenzó a ganar un protagonismo casi impensado.

Es que la criptodivisa seduce a los inversores locales con la posibilidad de "entrar a su mundo en pesos", con apenas unos pocos clics, tras la creación de una cuenta en uno de los exchanges existentes.

Los altibajos no son nada nuevo en los criptomercados, y los escépticos han caracterizado durante mucho tiempo a las criptomonedas como una burbuja vacía destinada a estallar. Los críticos llamaron a Bitcoin, monedas estables y NFT simplemente una nueva forma digital de una vieja estafa preparada para estafar.

Sin embargo, los inversores ven el mundo de las monedas digitales como un paso adelante, una especie de "Dinero 2.0" que democratizará las finanzas y potenciará el metaverso.