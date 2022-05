¿Te gusta Stranger Things?: conocé las otras 3 series que no podés perderte

Stranger Things se hizo esperar tras la pandemia y generó todo un revuelo y fanatismo, si te quedaste con ganas de más, acá están tres recomendaciones

Después de dos años de espera, el viernes 27 de mayo se estrenó la cuarta temporada de Stranger Things y logró convertirse en lo más visto en Netflix durante el fin de semana en la Argentina y en gran parte del mundo.

La serie se convirtió en un caballito de batalla del gigante del streaming y una revelación en el momento en el que salió, creando un fanatismo por la misma y sus personajes como hace rato no se veía.

Como era de esperar, mucha gente la "maratoneó" en un solo día y se quedó con ganas de más, por lo que si estás buscando otras series como Stranger Things, acá te damos una pequeña guía para seguir disfrutando.

Dark

Esta serie alemana de suspenso promete una experiencia similar a Stranger Things, pero obviamente por el nombre es un poco más....oscura.

La acción comienza cuando un chico desaparece misteriosamente de un pequeño pueblo, seguida por más desapariciones inexplicables.

La historia abarca diferentes familias en diferentes épocas, interconectadas por eventos comunes, por lo que la serie se vuelve una especie de rompecabezas.

A diferencia de la serie creada por los hermanos Duffer, no vas a encontrar extraterrestres u otro mundo paralelo en Dark. Más bien, gira en torno a un viaje en el tiempo similar a la ciencia ficción y otras teorías y temas complejos que te van a hacer cuestionar la vida, el universo y todo lo que sabés.

La serie juega con tus expectativas y busca dejarte con más preguntas que respuestas, pero posee una espectacular narrativa.

¿Dónde la puedo ver?: Netflix

¿Cuánto duran los episodios? entre 47 y 72 minutos

¿Cuántos capítulos tiene? 28, 1 temporada de 10 episodios y dos de 8 episodios

I Am Not Okay With This

Si te gusta Eleven en Stranger Things, también te va a encantar Sydney Novak (Sophia Lillis, la chica colorada de la remake de IT) en "I Am Not Okay With This", titulada "esta mierda me supera" en español. Pero hay una gran diferencia entre los dos programas.

Esta serie es básicamente una comedia negra sobre la mayoría de edad, una versión divertida y ligera de una adolescente que desarrolla poderes telequinéticos, es decir poder mover cosas con la mente.

Mientras maneja sus nuevas habilidades, también tiene que navegar por las complejidades de su vida en la escuela secundaria, las emociones de la adolescencia, la sexualidad y a la vez lidiar con el reciente suicidio de su padre.

La serie está basada en la serie de cómics de Charles Forsman y puede que no sea exactamente como Stranger Things, pero es una historia en partes iguales divertida, liviana y emocionante con un trasfondo de ciencia ficción que te va hacer que quieras seguir viéndola.

¿Dónde la puedo ver?: Netflix

¿Cuánto duran los episodios? entre 19 y 28 minutos

¿Cuántos capítulos tiene? 1 temporada de 7 episodios

Paraíso

Esta serie española de ciencia ficción cuenta las aventuras de un grupo de adolescentes que viven en la ciudad costera de Valencia en los años 90.

Cuando tres chicas de 15 años desaparecen misteriosamente de un boliche, Javi, uno de los hermanos menores de las desaparecidas, se une a sus dos mejores amigos y al típico matón de la escuela para encontrarlas.

El grupo pronto descubre que las chicas fueron secuestradas por algo que no parece ser de este mundo. Si bien no es innovadora, tiene algunas referencias a los 90 que te pueden hacer sonreír y si te gustan las series del estilo Stranger Things te puede entretener por un rato.

¿Dónde la puedo ver?: HBO Max

¿Cuánto duran los episodios?: entre 50 minutos y 1 hora y 2 minutos

¿Cuántos capítulos tiene? 1 temporada de 7 episodios